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Her kadının hayatını kolaylaştıracak temel makyajın püf noktaları

Sibel Ozdemir Sibel Ozdemir
GÜZELLİK - MODA HABERLERİ  | 17.09.2018 16:40 | Son Güncelleme

Makyaj, uygulaması zahmetli, zaman alıcı ancak vazgeçemediğimiz bir süreçtir. Neyse ki, sizin için güzellik rutininizi en aza indirecek bazı püf noktalarını bir araya getirdik. En az çabayla mükemmel görüneceksiniz. İşte her kadının bilmesi gereken en önemli makyaj ipuçlarından birkaçı...

Her kadının hayatını kolaylaştıracak temel makyajın püf noktaları

GÖZ KALEMİNİ DÜZGÜN ÇEKEBİLMEK İÇİN

1

Sıvı göz kalemi ile düz bir çizgi çizmekte zorlanıyorsanız, ilk önce taslağı oluşturmak için bir kalem kullanın. Sıvı astar ciltte de aynı şekilde oturur ve yaptığınız hataları düzeltmek için işleri kolaylaştırır.

KİRPİKLERİNİZİ DAHA HACİMLİ GÖSTERMEK İÇİN

2

Bu basit hile herhangi bir maskaranın bile hacmi artacaktır. Kirpiklerinize biraz pudra uygulayaın ve ardından maskaranızı sürün. Bu kirpiklerin daha dolgun görünmesini sağlayacaktır.

EYELINER YOKSA MASKARA KULLANIN

3

Benzer bileşenler ve kıvamı sayesinde maskara göz kalemi olarak kullanılabilir. Sadece daha ince bir fırçaya ihtiyacınız olduğunu unutmayın.

MÜKEMMEL KEDİ GÖZLERİ NASIL YAPILIR?

4

Aşamaları takip edin.

DİŞLERİNİZİ FIRÇALADIKTAN SONRA DUDAKLARINIZI FIRÇALAYIN

5

Dudaklarınızı kuru bir diş fırçası ile nazikçe ovalayın. Ölü deriyi temizlemenize ve dudaklarınızı daha pürüzsüz hale getirmenize yardımcı olacaktır. Ayrıca dudaklarınıza kan akışını hızlandırarak, dolgun görünmesini sağlayacaktır. Sonuç olarak, daha yumuşak, daha dolgun ve daha şehvetli olacaklar.

MASKARANIZI SICAK SU İLE CANLANDIRIN

6

Maskaraya birkaç damla kaynamış su ekleyin, kapatın ve çalkalayın.

DİŞ TOZU İLE DİŞLERİNİZİ BEYAZLATIN

7

Dişleriniz için diş tozunu haftada birkaç kez kullanın. İçerdiği kalsiyum karbonat sayesinde ucuz, ancak etkili bir üründür. Ancak dikkatli olunuz ve kullanmadan önce diş hekiminize danışınız. Diş tozu yanlış kullanıldığında diş minesine zarar verebilir.

YÜZÜNÜZÜ OVMAK İÇİN YÜZ SÜNGERLERİ KULLANIN

8

Yüzünüzü her türlü makyaj temizleyici ile temizlerken, özel kozmetik süngerler kullanın. Konjac süngerleri veya yosun süngerleri, gözenekleri kolayca temizledikleri en iyi seçimdir.

MASKARAYI DİKEY OLARAK UYGULAYIN

9

Gözümüzün altındaki kirpiklere maskara uygulamayı genelde ihmal ederiz. Ancak ilginç bir ipucu: fırçayı dikey olarak tutun. Bu çok basit, ama muhtemelen kullanabileceğiniz en iyi hilelerden biri. Daha doğal bir görünüm için kirpiklere fırçanın ucuyla dokunun.

KAŞLARIN DOLGUN GÖRÜNMESİ İÇİN

10

Hindistan cevizi yağı, kaşların daha dolgun ve gür görünmesine yardımcı olacaktır. Hindistan cevizi yağı, E vitamini ve demir içerir. En iyi sonuç için 1 ölçü hindistancevizi yağını 1 ölçü kastor yağıyla karıştırın. En iyi sonuç için 1 ölçü hindistancevizi yağını 1 ölçü kastor yağıyla (hint yağı) karıştırın. Kaşlarınıza nazikçe masaj yaparak sürün. 20- 30 dakika bekletin. Ve ılık suyla yıkayın. Bu işlemi 2-3 hafta boyunca tekrarlayın. Sonucu karşısında şaşkına döneceksiniz.

RUJ

11

Dudadığınıza ruju doğru uygulamak için üst dudağınıza görseldeki gibi X yapın. Ve ağzınızın köşelerine kadar uzatın. Bu, makyajınızın daha yoğun görünmesini sağlayacaktır.Parlak bir renk seçerseniz, makyajınızın geri kalanını basitleştirin. Aksi halde palyaço etkisi yaratabilir. Sert dudak çizgileri, görünüşünüzü mahveder. Çizgileri karıştırmak en iyisidir.

GÖZ FARI

12

Göz farı kullanmadan önce mutlaka bir astar uygulayın. Yağlı ve buruşmuşluk sorununu azaltır. Göz farı uygulamak için yüksek kaliteli fırça kullanın. Aksi halde, makyajınız dağılabilir. Parlak renkler oluşturmak için beyaz gölgeleri daha canlı hale getirin.

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