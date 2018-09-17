Her kadının hayatını kolaylaştıracak temel makyajın püf noktaları

GÖZ KALEMİNİ DÜZGÜN ÇEKEBİLMEK İÇİN

Sıvı göz kalemi ile düz bir çizgi çizmekte zorlanıyorsanız, ilk önce taslağı oluşturmak için bir kalem kullanın. Sıvı astar ciltte de aynı şekilde oturur ve yaptığınız hataları düzeltmek için işleri kolaylaştırır.

KİRPİKLERİNİZİ DAHA HACİMLİ GÖSTERMEK İÇİN

Bu basit hile herhangi bir maskaranın bile hacmi artacaktır. Kirpiklerinize biraz pudra uygulayaın ve ardından maskaranızı sürün. Bu kirpiklerin daha dolgun görünmesini sağlayacaktır.

EYELINER YOKSA MASKARA KULLANIN

Benzer bileşenler ve kıvamı sayesinde maskara göz kalemi olarak kullanılabilir. Sadece daha ince bir fırçaya ihtiyacınız olduğunu unutmayın.

MÜKEMMEL KEDİ GÖZLERİ NASIL YAPILIR?

Aşamaları takip edin.

DİŞLERİNİZİ FIRÇALADIKTAN SONRA DUDAKLARINIZI FIRÇALAYIN

Dudaklarınızı kuru bir diş fırçası ile nazikçe ovalayın. Ölü deriyi temizlemenize ve dudaklarınızı daha pürüzsüz hale getirmenize yardımcı olacaktır. Ayrıca dudaklarınıza kan akışını hızlandırarak, dolgun görünmesini sağlayacaktır. Sonuç olarak, daha yumuşak, daha dolgun ve daha şehvetli olacaklar.