Mars retrosunun, hayal kırıklıkları, anlaşmazlıklar, gecikmeler ve yüzleşmeleri beraberinde getirebileceği açıklandı. Astrolog Eleanor, yaşanacak gelişmeler karşısında kişilerin nasıl hareket edeceğinin de önemli olduğunu vurguladı.

1. BAŞAK BURCU: KENDİ İHTİYAÇLARINIZI GÖRMEZDEN GELMEYİN

Başak burçları için Mars retrosu öncesindeki süreç, kendi ihtiyaçlarını ve sınırlarını fark etme dönemi olacak. Uzun zamandır başkalarının beklentilerini karşılamak için çaba gösteren Başaklar, artık kendilerini ne kadar ihmal ettiklerini sorgulayabilir.

Astrolog Eleanor'a göre Başak burçları, artık yapmak istemedikleri şeylere ne kadar fazla enerji harcadıklarını fark edecek. Özellikle kendilerine yükledikleri sorumluluklar ve yüksek beklentiler konusunda önemli bir farkındalık yaşayabilirler.

Bu süreçte Başak burçlarının hedeflerini yeniden değerlendirmesi ve gerçekten istedikleri şeylere yönelmesi gerekiyor. Başkalarını memnun etmek yerine kendi mutluluklarını ön plana almaları, Mars retrosunun etkilerini daha verimli değerlendirmelerini sağlayabilir.

2. ASLAN BURCU: BAŞKALARININ BEKLENTİLERİNE GÖRE YAŞAMAYI BIRAKIN

Aslan burçları, Mars retrosunun yaklaşmasıyla birlikte hayatlarında ne kadar değiştiklerini fark edebilir. Geçmişte görmezden geldikleri veya katlandıkları bazı durumlar artık onları rahatsız etmeye başlayabilir.

Astrolog Eleanor, Aslan burçlarının hayatlarının kontrolünü yeniden ellerine alma isteğinin güçleneceğini belirtti. Bu dönemde önemli olan ise alınan kararların kişinin gerçekten ne istediğini mi, yoksa çevresinin kendisinden beklediklerini mi yansıttığını anlaması.

Aslan burçlarının kendilerini kanıtlama çabasından uzaklaşması ve bugüne kadar elde ettikleri başarıları takdir etmesi gerekir. Henüz bütün hedeflerine ulaşmamış olmaları başarısız oldukları anlamına gelmiyor. Bu süreçte bağımsızlıklarını destekleyen kararlar almaları ve kendilerine öncelik vermeleri önem taşıyor.

3. İKİZLER BURCU: SÖYLEMEK İSTEDİKLERİNİZİ İÇİNİZDE TUTMAYIN

Mars retrosu, İkizler burçları için iletişim konusunda önemli bir dönemin başlangıcı olabilir. Uzun zamandır tartışma çıkmasından çekindikleri için dile getirmedikleri düşüncelerini artık ifade etme ihtiyacı duyabilirler.

Astrolog Eleanor, İkizler burçlarının bazı konuşmalardan kaçınmayı tercih ettiğini ancak sessiz kalmanın her zaman doğru çözüm olmadığını belirtti.

Bu dönemde İkizler burçlarının kendilerini daha açık, doğrudan ve özgüvenli şekilde ifade etmeyi öğrenmeleri bekleniyor. Ancak bunu yaparken savunmacı bir tavır sergilememeleri ve gereksiz tartışmalardan kaçınmaları önemli.

Mars'ın 1 Nisan 2027'de ileri hareketine geçmesiyle birlikte İkizler burçları, iletişim konusunda daha net kararlar alabilecekleri bir döneme adım atabilir.

4. BALIK BURCU: İLİŞKİLERDE SINIRLARINIZI BELİRLEYİN

Balık burçları için Mars retrosu, ilişkilerde denge kurma ihtiyacını gündeme getirebilir. Sevdiklerini mutlu etmek ve ilişkilerinde sorun yaşanmamasını sağlamak için kendi ihtiyaçlarını ikinci plana atan Balıklar, bu durumun kendilerini ne kadar yorduğunu fark edebilir.

Astrolog Eleanor'a göre Balık burçları, çevrelerindeki insanların ihtiyaçlarına karşılık verirken kendi mutluluklarını ihmal ettiklerini daha net görecek.

Bu süreçte Balık burçlarının ilişkilerinde sınır koymayı öğrenmesi gerekir. Beklentilerini açıkça ifade etmeleri ve sürekli fedakarlık yapan taraf olmaktan vazgeçmeleri önem taşıyor.

Başkalarına destek olmak elbette değerli ancak bunun kişinin kendi huzurundan ve mutluluğundan ödün vermesine neden olmaması gerekir. Mars retrosu, Balık burçlarına ilişkilerinde daha sağlıklı bir denge kurma fırsatı sunabilir.

5. YAY BURCU: HEDEFLERİNİZİ DEĞİŞTİRMEKTEN KORKMAYIN

Yay burçları için Mars retrosu, gelecek planlarını ve hayattan beklentilerini yeniden değerlendirecekleri bir dönem olabilir. Bir zamanlar büyük bir tutkuyla peşinden gittikleri hedefler artık eskisi kadar anlamlı gelmeyebilir.

Astrolog Eleanor, Yay burçlarının inançlarının, hayallerinin ve başarı anlayışlarının değişim geçirebileceğini belirtti. Bu durum başlangıçta kafa karıştırıcı olsa da aslında kişisel gelişimin bir parçası olarak değerlendirildi.

Özellikle kariyer ve gelecek planları konusunda farklı bir yol çizmek isteyen Yay burçlarının kendilerini başarısız hissetmemeleri gerekir. Geçmişte çok fazla zaman ve emek harcamış olmak, aynı hedefin peşinden gitmeye devam etmeyi zorunlu kılmıyor.

Yay burçlarının bu dönemde gerçekten ne istediklerini düşünmeleri ve kendilerine yeni hedefler belirlemeleri önerildi.

1 Nisan 2027 sonrasında ise hayallerine daha kararlı ve bilinçli şekilde yönelmeleri mümkün olabilir.

MARS RETROSU BU 5 BURÇ İÇİN NE ANLAMA GELİYOR?

Astrolojik yorumlara göre 2027 Mars retrosu; Başak, Aslan, İkizler, Balık ve Yay burçları için kendilerini yeniden keşfetme, ilişkilerini gözden geçirme ve gelecek hedeflerini belirleme süreci olacak.

Bu dönemin temel mesajı ise enerjiyi doğru alanlara yönlendirmek. Kişinin kendisini yoran alışkanlıkları geride bırakması, sınırlarını belirlemesi ve gerçekten istediği bir yaşam için adım atması ön plana çıkabilir.