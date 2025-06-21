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Her kare story’lik olacak! Evini Instagram’a uygun hale getirmek için buraya…

Evini Instagram'da bir sanat eseri gibi paylaşmak istiyorsan buraya! Her köşesini daha şık ve göz alıcı hale getirmek için ihtiyacın olanları açıklıyoruz.

Her kare story’lik olacak! Evini Instagram’a uygun hale getirmek için buraya…
Aybegüm Karakuş (Onedio)

Instagram'da sanat eseri gibi görünen evinin her bir köşesini paylaşmak ister misin? İhtiyacın olan dekorasyon önerileri tam olarak bu içerikte. Hazırsan hadi bakalım başlıyoruz!

1. Doğal ışık kullanmalısın.

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Gün ışığı, her zaman en iyi filtredir. Fotoğraflarını sabah ya da akşam saatlerinde, altın ışık varken çekmek ayrı güzel olur! Perdeleri aç, ışığın içeri girmesine izin ver. Gerçekten çok iyi görünecek.

2. Açık renk duvarlar tercih etmelisin.

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Beyaz, krem veya açık gri tonlar, ışığı yansıtır ve fotoğraflarda ferah bir arka plan sunar. Aynı zamanda diğer dekor öğelerini de öne çıkarır. Instagram’da minimal ve sade alanların her zaman öne çıktığını unutma.

3. Nevresim takımlarından katman oluşturarak renkli görünüm elde edebilirsin.

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Farklı dokularda battaniyeler, minderler, halılar ve perdeler kullanarak sıcak ve zengin bir görünüm elde edebilirsin. Özellikle kadife, keten ve pamuk karışımlarını kullanabilirsin. Bu karışımlar fotoğraflarda da çok güzel durur.

4. Bitki kullanmalısın.

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Yeşil bir bitki, ortamı hem canlandırır hem de estetik hale getirir. Monstera, kaktüs, pilea gibi türler oldukça popülerdir. Saksı tercihlerinde de sade renkler veya sepetler tercih edebilirsin.

5. Dekoratif obje ve tepsiler tercih etmelisin.

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Orta sehpada ya da komodinin üstüne mumlar, kitaplar, objeler ve minik vazolar koyabilirsin. Bu alanlar oldukça fotojenik olur. Aynı zamanda bu küçük köşeler, estetik karelerin odak noktası da olur.

6. Duvarlarda line art posterler kullanmalısın.

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Boş duvarları sanatsal bir şekilde değerlendirmek önemlidir. Minimal çizimler, tipografik posterler veya soft tonlarda tablolar son dönemde oldukça popüler hale geldi. Bu tablolar aynı zamanda alanı anında daha zengin ve cool gösterir.

7. Renk paleti belirlemelisin.

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Evinin genelinde 3 veya 4 ana renk belirleyip dekorasyonunu bu palete göre yapabilirsin. Evin içerisindeki renk uyumu fotoğraflarının da daha şık ve güzel görünmesini sağlar. Aynı zamanda bir bütünlük de olur. Ton sür ton da çalışabilirsin.

8. Kahve köşesi oluşturmalısın.

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Bir French press, birkaç güzel kupa, ahşap kaşık ve bir bitkiyle harika bir kahve köşesi yapabilirsin. Bu köşe hem işlevsel olur hem de bol bol fotoğraf verisi sunarken keyifli vakit de geçirebilirsin.

9. Odalardan birine ayna konumlandırmalısın.

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Büyük boy bir ayna hem alanı geniş gösterir hem de yansıttığı ışıkla doğal bir aydınlık sağlar. Ayna selfie'leri de Instagram için bonus kareler yaratır, bunu unutma!

10. Evin içerisinde boş alanlar bırakmalısın.

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Her alanı doldurmak yerine, nefes alan alanlar bırakmak oldukça önemlidir. Bu sadelik, fotoğraflarda dingin ve modern bir his verir. Göz yoran kalabalıktan uzak durmaya çalışmalısın.

Anahtar Kelimeler:
dekorasyon Philips Yaşam Kategorisi
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