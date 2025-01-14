Ev Yaşam Ev Yaşam
Teknoloji Teknoloji
Moda Moda
Kişisel Bakım Kişisel Bakım
Gezi Seyahat Gezi Seyahat
Eğlence Eğlence
İndirim İndirim
Anne Çocuk Anne Çocuk
Hediye Rehberi Hediye Rehberi
Spor Spor
Bu Sayfada İş Birliği İçerikleri Bulunmaktadır.(Sponsorlu)
Her kombinin altına yaraşır! Sokak modasının yıldızlarından Puma Club II Era Sneaker indirimde
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Yaşam
  4. Her kombinin altına yaraşır! Sokak modasının yıldızlarından Puma Club II Era Sneaker indirimde

Her kombinin altına yaraşır! Sokak modasının yıldızlarından Puma Club II Era Sneaker indirimde

Tuğçe Gülçiçek Tuğçe Gülçiçek Mynet Vitrin / Uzman Editör
14.01.2025 12:08
Listeye Ekle
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Gün boyu hareketli bir yaşam sürenlerin olmazsa olmaz parçası olan spor ayakkabılar, şehirde uzun yürüyüşler yaparken veya hafta sonu arkadaş buluşmalarında sizi asla yarı yolda bırakmaz. Rahatlığı ve şıklığı bir arada sunan Puma Club II Era Spor Ayakkabı, stiline önem verenlerin favorisi olmaya aday. Kombinlerinizi kolayca tamamlayacak bu sneaker, bir kez deneyenin dolabında hemen yer ediniyor. Bugüne özel 938 TL indirimle satışta olan modele siz de bir şans vermeye ne dersiniz?

Hepimiz gün boyu rahat hissederken aynı zamanda tarzımızla fark yaratmak istemez miyiz? Spor ayakkabılar, işte tam da bu dengeyi sunuyor. Hem şıklığın hem de konforun temsilcisi olan spor ayakkabılar, gardıroplarımızın vazgeçilmez parçası. İster kot pantolon ve tişörtle günlük stilinizi tamamlayın, ister eşofmanlarla spor salonuna gidin; hem casual hem de sportif kombinlerinize uyum sağlayan Puma Club II Era Spor Ayakkabı modern tasarımıyla dikkat çekiyor. Yumuşak tabanı ve nefes alabilir yapısıyla uzun yürüyüşlerde ya da yoğun bir günün koşuşturmasında ayaklarınızı rahat ettiriyor. Şıklık ve konforun mükemmel uyumuyla, her adımda stilinizi yansıtmaya indirimli fiyattan yararlanarak hazır mısınız?

Prime üyesi olmak ve ayrıcalıklardan yararlanmak isterseniz buraya tıklayabilirsiniz.

Günün Fırsatları kapsamındaki indirimlere buraya tıklayarak ulaşabilirsiniz.

İndirimdeki tüm Puma ürünleri burada!

Puma Club II Era Spor Ayakkabı

Puma Club II Era Spor Ayakkabı

Günlük stilinize enerji katacak ve her adımda maksimum konfor sunacak bir ayakkabı mı arıyorsunuz? Şık tasarımı, yumuşak deri üst yüzeyi ve süet detaylarıyla dikkat çeken Puma Club II Era Spor Ayakkabı, SOFTFOAM+ çorap astarı sayesinde gün boyu rahatlık sağlıyor. Spor veya günlük kullanım için ideal olan bu sneaker, nefes alabilir yapısıyla ayaklarınızı ferah tutuyor ve tarzınızı yansıtıyor. Bu modelle her adımda fark yaratmaya hazır olun!

Kullanıcılar ne diyor?

  • "Süet kısımları çok kaliteli, rengi tabanı çok güzel görünüyor gerçekten çok beğendim."

  • "Harika ayakkabı! Rahat ve uygun fiyatlı."
Ürünü İncele

Bu içerik 15 Ocak 2025 tarihinde yayınlanmıştır. İçerik yayınlandıktan sonra listelenen ürünlerin indirim oranlarında ve fiyatlarında değişiklikler olmuş olabilir.

İlginizi Çekebilir

Her adımda güven ve rahatlık! Salomon ayakkabılarda indirim başladı

Her adımda güven ve rahatlık! Salomon ayakkabılarda indirim başladı

 Stanley'in Klasik serisinin en çok satan termosu!

Stanley'in Klasik serisinin en çok satan termosu!

 Star Wars hayranları buraya! LEGO Star Wars TIE Interceptor Yapım Seti indirime girdi

Star Wars hayranları buraya! LEGO Star Wars TIE Interceptor Yapım Seti indirime girdi

 Soğuk günlerin kurtarıcısı! Puma polardaki fırsatı kaçırmayın

Soğuk günlerin kurtarıcısı! Puma polardaki fırsatı kaçırmayın

 Hassas ciltlerin favorisi Bioderma'da kaçırılmayacak indirim başladı

Hassas ciltlerin favorisi Bioderma'da kaçırılmayacak indirim başladı

 Klişelerden uzak bir hediye arıyorsanız bakmadan geçmeyin

Klişelerden uzak bir hediye arıyorsanız bakmadan geçmeyin

Umarız önerdiğimiz ürünleri beğenirsiniz. Bu içerikten alışveriş yapmaya karar verirseniz, Mynet bağlantılardan gelir/komisyon elde edebilir. Satın alım sonrasında satıcılardan kaynaklanan sorunlardan Mynet sorumlu değildir.

Anahtar Kelimeler:
Puma puma ayakkabı puma ayakkabı erkek
İş birliği İçerikleri
Gerginliğinizi alıp sizi pamuk gibi yapacak 1000 TL altı o masaj aleti!

Gerginliğinizi alıp sizi pamuk gibi yapacak 1000 TL altı o masaj aleti!

ŞOK'a akıllı projeksiyon cihazı geliyor!

ŞOK'a akıllı projeksiyon cihazı geliyor!

Her erkeğin gardırobunda olmalı! Jack Wolfskin şişme yelek indirimde

Her erkeğin gardırobunda olmalı! Jack Wolfskin şişme yelek indirimde

Kış kampı yaparken yanınızda bulundurmanız gerekenler burada!

Kış kampı yaparken yanınızda bulundurmanız gerekenler burada!

Star Wars hayranları buraya! LEGO Star Wars TIE Interceptor Yapım Seti indirime girdi

Star Wars hayranları buraya! LEGO Star Wars TIE Interceptor Yapım Seti indirime girdi

Soğuk günlerin kurtarıcısı! Puma polardaki fırsatı kaçırmayın

Soğuk günlerin kurtarıcısı! Puma polardaki fırsatı kaçırmayın

Soğuk günlerin kurtarıcısı! Puma polardaki fırsatı kaçırmayın

Soğuk günlerin kurtarıcısı! Puma polardaki fırsatı kaçırmayın

Her adımda güven ve rahatlık! Salomon ayakkabılarda indirim başladı

Her adımda güven ve rahatlık! Salomon ayakkabılarda indirim başladı

Hassas ciltlerin favorisi Bioderma'da kaçırılmayacak indirim başladı

Hassas ciltlerin favorisi Bioderma'da kaçırılmayacak indirim başladı

Klişelerden uzak bir hediye arıyorsanız bakmadan geçmeyin

Klişelerden uzak bir hediye arıyorsanız bakmadan geçmeyin

Hem şık hem rahat! Camper ayakkabı indirimde

Hem şık hem rahat! Camper ayakkabı indirimde

Modadan teknolojiye indirimleriyle öne çıkan markaları sizin için seçtik

Modadan teknolojiye indirimleriyle öne çıkan markaları sizin için seçtik

Modadan teknolojiye indirimleriyle öne çıkan markaları sizin için seçtik

Modadan teknolojiye indirimleriyle öne çıkan markaları sizin için seçtik

BİM'e Kumtel Isıtıcı geliyor!

BİM'e Kumtel Isıtıcı geliyor!

Yastıklı sırt desteğiyle hiç yormayan Eastpak sırt çantası indirime girdi

Yastıklı sırt desteğiyle hiç yormayan Eastpak sırt çantası indirime girdi

Sizi yarı yolda bırakmayacak bir yürüyüş ayakkabısı arıyorsanız bakmadan geçmeyin

Sizi yarı yolda bırakmayacak bir yürüyüş ayakkabısı arıyorsanız bakmadan geçmeyin

Evde kahve keyfi! Vazgeçilmeziniz olacak favori kahve makineleri

Evde kahve keyfi! Vazgeçilmeziniz olacak favori kahve makineleri

A101'e Stanley termos geliyor!

A101'e Stanley termos geliyor!

Tümünü Gör
Benzer İndirim İçerikleri
Gerginliğinizi alıp sizi pamuk gibi yapacak 1000 TL altı o masaj aleti!

Gerginliğinizi alıp sizi pamuk gibi yapacak 1000 TL altı o masaj aleti!

ŞOK'a akıllı projeksiyon cihazı geliyor!

ŞOK'a akıllı projeksiyon cihazı geliyor!

Her erkeğin gardırobunda olmalı! Jack Wolfskin şişme yelek indirimde

Her erkeğin gardırobunda olmalı! Jack Wolfskin şişme yelek indirimde

Kış kampı yaparken yanınızda bulundurmanız gerekenler burada!

Kış kampı yaparken yanınızda bulundurmanız gerekenler burada!

Star Wars hayranları buraya! LEGO Star Wars TIE Interceptor Yapım Seti indirime girdi

Star Wars hayranları buraya! LEGO Star Wars TIE Interceptor Yapım Seti indirime girdi

Soğuk günlerin kurtarıcısı! Puma polardaki fırsatı kaçırmayın

Soğuk günlerin kurtarıcısı! Puma polardaki fırsatı kaçırmayın

Tümünü Gör

Diğer Haberler

Sahte diploma ve ehliyet çetesi yakayı ele verdi! İstedikleri para belli oldu

Sahte diploma ve ehliyet çetesi yakayı ele verdi! İstedikleri para belli oldu

Liseli kızların sınıftaki 'sigara' tartışması okul dışına taştı! Küçük kız o anları anlattı: Saçımdan tutulup bıçak saplandı

Liseli kızların sınıftaki 'sigara' tartışması okul dışına taştı! Küçük kız o anları anlattı: Saçımdan tutulup bıçak saplandı

Erdoğan'dan 'Öcalan ev hapsine çıkacak mı?' sorusuna net yanıt!

Erdoğan'dan 'Öcalan ev hapsine çıkacak mı?' sorusuna net yanıt!

Dur ihtarına uymadı, kaza yapınca jandarmayı suçladı! Evleneceği kadın ve kadının 16 yaşındaki kızı gözyaşlarını tutamadı

Dur ihtarına uymadı, kaza yapınca jandarmayı suçladı! Evleneceği kadın ve kadının 16 yaşındaki kızı gözyaşlarını tutamadı

Edirne'de sır olay! Evinde kalbinden bıçaklanmış halde bulundu

Kalbinden bıçaklanmış halde bulundu

Sakarya'da vahşet! Eski polis, sevgilisini boğazından defalarca bıçakladı! Özel harekat operasyon yaptı

Yine dehşet saçtı! Eski polis, sevgilisini boğazından defalarca bıçakladı

En Çok Aranan Haberler

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.