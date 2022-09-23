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Her Mevsim Şıklığı Yakalayın: Sonbahar Stilinin Vazgeçilmezleri

23.09.2022 11:26 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Sonbaharın gelişi pek çok kişi gardrobunu değiştirmenin heyecanını yaşıyor. Kısa eteklerin, kolsuz bluzların ve şortların yerini kalın kumaşlara bıraktığı sonbahar mevsimi, bambaşka bir stili de beraberinde getiriyor. Soğuk tonların eşlik ettiği sonbahar stil önerileri eşsiz kombinler yapmanızı sağlıyor…

Her Mevsim Şıklığı Yakalayın: Sonbahar Stilinin Vazgeçilmezleri

Peki sonbahar stilinin vazgeçilmezleri arasında neler bulunuyor? Sizi üşümekten koruyan, aynı zamanda oldukça hoş bir görünüme kavuşmanızı sağlayan sonbahar stilinin vazgeçilmezlerini sizler için sıraladık. Sonbahar sokak stili ve daha fazlası yazımızın devamında yer alıyor…

Her Kombine Uyan Jean’ler

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1872 yılından bu yana sıklıka tercih edilen jeanler, özellikle kadınların vazgeçilmez giyim ürünleri arasında yer alıyor. Jean pantolon, cool bir tavır yakalayarak sonbahar stilinizi tamamlamanızı sağlıyor. Sonbaharda kazak, mont, kaban ve trençkot gibi farklı giyim ürünleri ile kombinleyebileceğiniz jean modelleri şu şekilde sıralanıyor…

Boru paça jean
Slouchy jean
Mom jean pantolon

Serin Sonbahar Günlerinin Kurtarıcısı Hırkalar

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Hırka modelleri serin sonbahar günlerinin kurtarıcısı olarak nitelendiriliyor. Soğuk sonbahar günlerinde içinizin sıcacık olmasını sağlayan hırkalar, aynı zamanda oldukça cool bir görünüme sahip olmanızı sağlıyor. Sonbaharda gömlek ve bluzlarınızın üzerine giyeceğiniz hırka ile farklı bir görünüm sağlayabilirsiniz. Tercih edeceğiniz triko hırka modelinin üzerinizde bulunan diğer parçalar ile uyum halinde olmasına özen göstermelisiniz. Eğer uzun bir boy yapısına sahipseniz uzun hırka modelleri tam da size göre. Boyunuzun daha uzun görünmesini sağlayan uzun hırka modelleri, ev stilinde de sıklıkla tercih ediliyor. Eğer salaş bir görünüm yakalamak istiyorsanız oversize hırka modelerini tercih etmenizi tavsiye ederiz.

Daima Moda Olan Deri Ceketler

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Kadın ve erkek modasında her daim trend olmayı başaran deri ceketler, özellikle sonbahar aylarının vazgeçilmezleri arasında yer alıyor. Kadın deri ceket modelleri arasında son zamanlarda blazer tarzı ceketler öne çıkıyor. Oldukça şık bir görünüme sahip olmanızı sağlayan deri blazer ceket modelleri farklı renkleri ile de dikkat çekiyor. Kahverengi ve siyah deri ceket modelleri özellikle sonbahar aylarında sıklıkla tercih ediliyor.

Cool Bir Stilin Başrolü Oduncu Gömlekler

Maksimum konfor ile şıklığı bir arada yakalayabileceğiniz kadın oduncu gömlek modelleri, 1990’lı yıllardan bu yana moda dünyasına damga vurmaya devam ediyor. Özellikle kombine etme açısından oldukça büyük kolaylık sağlayan oduncu gömleği kombinleri, sonbahar aylarını oldukça keyifli bir şekilde geçirmenizi sağlıyor. Oduncu gömleği modellerini elbise, etek, tayt, pantolon gibi çeşitli parçalar ile kombinleyebilir, oldukça şık bir görünüme kavuşabilirsiniz.

Sonbahar Renkleri En Çok Onlarla Güzel: Elbiseler

Sonbahar renklerinin kendini en güzel bir şekilde gösterdiği parçalardan biri de elbise modelleri oluyor. Yaz kış farketmeksizin tüm mevsimlerde sevilerek giyilen elbiseler, sonbahar aylarında çok daha keyifli bir şekilde kombinleniyor. Özellikle triko elbiseler sonbahar aylarında sıklıkla tercih ediliyor. Sonbaharda giyeceğiniz elbiselerinizi şık bir deri ceket ve güneş gözlüğü ile kombinleyebilir, sonbahar stilinizi tamamlayabilirsiniz.

Şık ve Rahat: Sweatshirt’ler

Sonbaharda en çok tercih edilen parçalardan biri de sweatshirtler oluyor. Farklı model, renk ve kumaş yapıları ile dikkat çeken sweatshirtler, spor şıklığını yakalamanıza imkân sağlıyor. Özellikle oversized sweatshirtler sonbahar aylarının vazgeçilmezleri arasında yerini almayı başarıyor. Sonbahar aylarında sweatshirtlerinizi uzun tişörtler ile kombinleyebilirsiniz. Aynı zamanda sweatshirt üzerine giyeceğiniz deri ceket ile oldukça şık bir görünüme sahip olabilirsiniz. Kapşonlu sweatshirt modelleri ile sonbahar aylarını konforlu bir şekilde geçirebilirsiniz.

Sonbaharın Vazgeçilmez Parçası Trençkotlar

Sonbahar gibi mevsim geçişlerinin yoğun olarak görüldüğü zaman diliminde sıklıka tercih edilen parçalardan bir diğeri de trençkot oluyor. Reglan kollara, çıkarılabilir yalıtımlı bir astara ve çeşitli uzunluklara sahip olan trençkot modelleri, hiçbir zaman modası geçmeyen yegâne giysi modelleri arasında yer almayı başarıyor. Trençkot modellerine göz atıldığında, özellikle sonbahar renklerinin hâkim olduğu net bir şekilde görülüyor. Özellikle sonbahar mevsiminde sıklıkla tercih edilen trençkot modelleri, çabasız bir şıklığa sahip olmanızı sağlıyor. Dilerseniz ayak bileklerinize kadar uzanan bir trençkot modeli tercih edebilir, dilerseniz dizlerinizin üstünde bir trençkot modeli ile oldukça hoş bir görünüm yakalayabilirsiniz.

Vamp Bir Stil İçin Deri Pantolonlar

Sonbahar aylarının vazgeçilmez parçalarından biri de deri pantolonlardır. Deri pantolonlar, şık bir görünüme sahip olmanızı sağlarken, aynı zamanda sıcak tutma özelliği ile sonbahar aylarını konforlu bir şekilde geçirmenize yardımcı oluyor. Hem günlük hayatta hem de özel günlerde sıklıkla tercih edilen deri pantolonlar; boyu, dokusu ve renk kontrastı açısından önem arz ediyor. Eğer sonbahar aylarında deri pantolon tercih edecekseniz mutlaka salaş parçalar ile kombin yapmalısınız. Deri pantolon üzerinde tercih edilen dar giysiler, hoş bir görünüme sahip olmanızı engelleyecektir. Deri pantolonun bedeninize tam olmasına özen göstererek vücut kusurlarınızın belli olmasını önleyebilirsiniz.

Sıcacık Taytlar

Zahmetsiz bir şekilde şıklığa kavuşmanızı sağlayan parçalardan biri de tayt modelleri oluyor. Aynı zamanda zarif görünümü ile de dikkat çeken taytlar, gün içinde maksimum rahatlık ve konfor sağlıyor. Özellikle termal tayt modelleri sonbahar aylarında sıklıkla tercih ediliyor. Tayt kombinleri yaparken birtakım hususlara dikkat etmeniz gerekiyor. Eğer renkli bir kıyafet tercih edecekseniz düz tayt modellerinden birini tercih etmenizde fayda var. Böylelikle şık bir kombin yapabilirsiniz. Dilerseniz düz tayt kombininizi çeşitli takılar ile süsleyebilirsiniz. Sonbahar aylarında tayt tercih ederken ayakkabı hususunu da göz önünde bulundurmalısınız. Tayt altına giyeceğiniz bot ve çizmeler, oldukça güzel bir görünüme kavuşmanızı sağlayacaktır. Taytınızın üzerine giyeceğiniz kıyafetler de oldukça önemli. Giyeceğiniz taytın, kombininizde buluna diğer parçalar ile uyumlu olması gerekiyor. Aynı zamanda vücut tipinize uygun bir ispanyol paça tayt modeli seçerek sonbahar stilinizi tamamlayabilirsiniz.

Şıklığın Tamamlayıcısı Bootie’ler

Sonbaharın vazgeçilmez stil parçaları arasında bootiler de yer alıyor. Kombininize oldukça farklı bir hava katan bootiler, aynı zamanda konforu ile de öne çıkmayı başarıyor. Topuklu ve topuksuz bot modelleri, özel günlerde de sıklıkla tercih ediliyor. Sonbahar aylarında süet kumaştan üretilen bootie modelleri öne çıkıyor. Kendinden büzgülü ya da düz bir forma sahip olan süet bootiler, aynı zamanda oldukça şık bir görünüme sahip olmanızı sağlıyor. Bootie seçimi yaparken genel tarzınızı göz önünde bulundurmanız gerekiyor. Eğer daha çok skinny pantolon giymeyi tercih ediyorsanız yüksek topuklu bootie modelleri sizin için oldukça ideal. Eğer sıklıka culetto pantolon modellerinden birini tercih ediyorsanız; topuklu botları tercih ederek şık bir görünüm yakalayabilirsiniz. Sonbahar aylarında tercih edilecek olan mini elbiseler ile ise yüksek topuklu kısa botların kombine edilmesi tavsiye ediliyor. Sizde kişisel zevkleriniz doğrultusunda kendinize en uygun bootie modelini tercih edebilirsiniz.

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sonbahar kadın giyim stil
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