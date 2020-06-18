Her mutfakta olan bu iki madde bir araya gelince temizlikte harikalar yaratıyor...

Tonla para verdiğiniz ve sağlığınıza zararlı kimyasal temizleyicileri artık rafa kaldırmanın ve hayatınızda doğal bir temizliğe yer açmanın zamanı geldi. Kimyasal malzemelerin yerini ise salatalarda, turşularda kullandığınız sirke ve hamur işlerinin olmazsa olmazı karbonat alacak. Gelin, eldivenlerinizi taktıysanız hem hesaplı hem de doğa dostu bu ikiyi temizlikte nasıl kullanacağınızı inceleyelim.
HALIDAKİ LEKELERE ÇÖZÜM
Karbonatın beyazlatıcı etkisi halınızdaki lekelerin rengini açarken içeriğindeki bileşenler sirke ile bir araya geldiğinde ise halınızı derinlemesine temizler ve lekeye sebep olan kalıntıları çıkarır. Halınızda lekeyi fark ettiğinizde üzerine hemen karbonat dökerek fırçalayın, ardından üzerine sirke dökün ve 5 dakika boyunca sirkenin halının iplik yapısına kadar nüfuz etmesini bekleyin. Kalıntıları süpürge ile temizleyin ve kurumaya bırakın.
DAHA TEMİZ TUVALETLER
Karbonat ve sirke karışımı ile tuvaletinizin tüm yüzeylerini daha hijyenik bir şekilde temizleyebilirsiniz. Bunun için yarım fincan sirkeyi yarım fincan karbonat ile karıştın ve tuvaletin içine dökün. Karışım köpürmeye başlayacaktır. Bu şekilde 10 dakika kadar bekleyin. Sonrasında her zamanki gibi bir fırça ya da sünger ile tuvaleti ovun ve sifonu çekin. Böylece tuvaletiniz hem daha iyi dezenfekte olacak hem de daha güzel kokacak. Daha ne olsun?
LAVABOLARI TEMİZLEYİN
Gözle görülmese de özellikle mutfak lavaboları, yemek artıklarından oluşan bakteri ve mikroorganizmalara ev sahipliği yapar. Bunun için en hesaplı ve etkili çözüm ise karbonat ve sirke karışımıdır. Lavaboya döktüğünüz karbonatı 5 dakika bekletin ve fırça ile ovalayın. Üzerine beyaz sirkeyi döktükten sonra 10 dakika kadar daha bekletin ve yıkayın.
KAR GİBİ BEYAZ ÇAMAŞIRLAR
Gömleklerinizin yakasında ve koltuk altında ter izleri mi var? Perde ve tülleriniz sararmış gibi mi duruyor? Hiç sorun değil. Bu iki malzeme ile istediğiniz her şey eski beyazlığına kavuşacak! Beyazlatmak istediğiniz çamaşırları karbonat ile narin bir şekilde çitileyin ve sonra sirke koyduğunuz leğene batırın. 30 dakika beklettikten sonra çamaşır makinesinde her zaman yıkadığınız gibi yıkayın.
ÇAMAŞIR MAKİNESİNİN İÇİNDE KULLANIN
Çamaşır makinenizde halka şeklinde lekeler oluştuğunu görmeye başladığınızı fark ettiyseniz onu karbonat ve sirke ikilisi ile temizlemenizin zamanı gelmiş demektir. Makinenizin içine bir fincan dolusu karbonatı dökün ve içinde çamaşır olmadan çalıştırın. Kurulama aşamasına geldiğinde deterjan bölümün gözüne sirke koyun ve makinenin durmasını bekleyin. Mis gibi olmaya başladı bile.
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