Her mutfakta olan bu iki madde bir araya gelince temizlikte harikalar yaratıyor...

Tonla para verdiğiniz ve sağlığınıza zararlı kimyasal temizleyicileri artık rafa kaldırmanın ve hayatınızda doğal bir temizliğe yer açmanın zamanı geldi. Kimyasal malzemelerin yerini ise salatalarda, turşularda kullandığınız sirke ve hamur işlerinin olmazsa olmazı karbonat alacak. Gelin, eldivenlerinizi taktıysanız hem hesaplı hem de doğa dostu bu ikiyi temizlikte nasıl kullanacağınızı inceleyelim.

HALIDAKİ LEKELERE ÇÖZÜM

Karbonatın beyazlatıcı etkisi halınızdaki lekelerin rengini açarken içeriğindeki bileşenler sirke ile bir araya geldiğinde ise halınızı derinlemesine temizler ve lekeye sebep olan kalıntıları çıkarır. Halınızda lekeyi fark ettiğinizde üzerine hemen karbonat dökerek fırçalayın, ardından üzerine sirke dökün ve 5 dakika boyunca sirkenin halının iplik yapısına kadar nüfuz etmesini bekleyin. Kalıntıları süpürge ile temizleyin ve kurumaya bırakın.

DAHA TEMİZ TUVALETLER

Karbonat ve sirke karışımı ile tuvaletinizin tüm yüzeylerini daha hijyenik bir şekilde temizleyebilirsiniz. Bunun için yarım fincan sirkeyi yarım fincan karbonat ile karıştın ve tuvaletin içine dökün. Karışım köpürmeye başlayacaktır. Bu şekilde 10 dakika kadar bekleyin. Sonrasında her zamanki gibi bir fırça ya da sünger ile tuvaleti ovun ve sifonu çekin. Böylece tuvaletiniz hem daha iyi dezenfekte olacak hem de daha güzel kokacak. Daha ne olsun?