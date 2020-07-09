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Her mutfakta olan o ürün ayak bakımında mucizeler yaratıyor!

Göksi Beköz Göksi Beköz
YAŞAM HABERLERİ  | Son Güncelleme

Karbonatın ayaklarımıza ne gibi faydaları var? Nasırlarla mücadelede karbonatı nasıl kullanırız? Mantar enfeksiyonunu karbonatla nasıl yeneriz? Karbonatı sirke ile birlikte kullanırken nelere dikkat etmeliyiz? Ayak bakımı yaparken hem dinlenmek hem de bakım yapmak ister misiniz? Eğer hem keyif çatmak hem de bakım yapmak istiyorsanız yazımız tam da size göre...

Her mutfakta olan o ürün ayak bakımında mucizeler yaratıyor!

Bedeninizin en önemli parçasını ödüllendirmek istemez misiniz? Evet ayaklardan bahsediyoruz. Vücudun bütün yükünü çekerken biraz rahatlayıp güzelleşmek onun da hakkı. O zaman sizleri eskiden beri bilinen karbonatla tanıştıralım. Karbonat sadece böreğinizde ve çöreğinizde kullanılacak bir malzeme değildir. Antibakteriyel yapısı ile enfeksiyon, bakteri ve mantarla savaşır. kısa süre içinde hem sağlıklı hem de güzel ayaklara kavuşabilirsiniz. Ayrıca bıraktığı masaj etkisiyle psikolojik ve fizyolojik yorgunluklarınıza iyi gelecektir. Her şey ayaklarla başlar. Onlara çok iyi bakın. Haydi ama ayaklarınızı şımartın!

NASIRLARA KARBONATLA ELVEDA DEYİN

Ayaklarınız nasırla dolduysa karbonat daha hızlı iyileşmesini sağlayabilir. Acilen bir ponza taşı edinin ve karbonatla birlikte kullanın. Kafanız mı karıştı, o zaman en baştan anlatalım. Sudan çıkmış ayaklarınızdaki deri daha çabuk soyulur. Nasırlardan kurtulmak için ponza taşını kullanabilirsiniz. Bu sizi nasırlardan kurtaracaktır. Ancak daha çabuk etki göstermesi ve daha çabuk iyileşip yenilenmesi için karbonatla kullanılması gerekir. Kullanımı zaten oldukça basit. Taşın üzerine bir miktar karbonat dökün, hepsi bu.

MANTAR ENFEKSİYONUNU KISA SÜREDE YENMEK İÇİN KARBONAT KULLANIN

İster Hindistancevizi yağı ile isterseniz sirke ile istersiniz de ikisini birlikte kullanarak mucizeler yaratabilirsiniz. Eğer Hindistancevizi yağı ile birlikte kullanacaksanız düzenli aralıklarla tekrarlamanızı tavsiye ederiz. Hindistancevizi yağını çok az ısıtın. Katı formundan yağ haline gelince içine iki çay kaşığı karbonat dökün ve ayağınıza uygulayın. Sirke ile birlikte kullanmak isterseniz; iki kaşık sirkenin içine bir kaşık karbonatı dökün, çok az da suyla seyrelterek ayağınıza uygulayın. Kısa süre içinde ayağınızdaki kaşıntının gittiğini fark edeceksiniz. Yalnız dikkat edin! Sirke asidik bir yapıya sahip olduğu için ayaklarınızı tahriş etmesin. İyileşelim derken yaralı bir ayağa sahip olmak istemiyorsanız sık sık değil, belli aralıklarla tekrar uygulayın.

AYAKLARIMIZIN DA PEELİNGE İHTİYACI VAR

Bütün cildimizin ihtiyacı olduğu gibi ayaklarımızın da ölü deriden kurtulmaya ihtiyacı var. Az miktar suyun içine iki çay kaşığı karbonat dökün ve ayaklarınızı güzelce ovun. Masaj yapar gibi yaparsanız keyfinizi ikiye katlayabilirsiniz.

ŞİMDİ SIRADA MASKEDE

Hayatında bir kere bile yüzüne maske uygulamayan var mıdır? Belki küçük bir ihtimal. Peki ayaklarımızın neyi eksik? Bir kaşık buz gibi yoğurdun içine bir kaşık karbonat atın ve ayaklarınızın nasıl dinlendiğini hissedin. Bu sizi dinlendirmekle kalmayacak, aynı zamanda ayaklarınızı nemlendirecektir.

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