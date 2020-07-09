Her mutfakta olan o ürün ayak bakımında mucizeler yaratıyor!

Bedeninizin en önemli parçasını ödüllendirmek istemez misiniz? Evet ayaklardan bahsediyoruz. Vücudun bütün yükünü çekerken biraz rahatlayıp güzelleşmek onun da hakkı. O zaman sizleri eskiden beri bilinen karbonatla tanıştıralım. Karbonat sadece böreğinizde ve çöreğinizde kullanılacak bir malzeme değildir. Antibakteriyel yapısı ile enfeksiyon, bakteri ve mantarla savaşır. kısa süre içinde hem sağlıklı hem de güzel ayaklara kavuşabilirsiniz. Ayrıca bıraktığı masaj etkisiyle psikolojik ve fizyolojik yorgunluklarınıza iyi gelecektir. Her şey ayaklarla başlar. Onlara çok iyi bakın. Haydi ama ayaklarınızı şımartın!

NASIRLARA KARBONATLA ELVEDA DEYİN

Ayaklarınız nasırla dolduysa karbonat daha hızlı iyileşmesini sağlayabilir. Acilen bir ponza taşı edinin ve karbonatla birlikte kullanın. Kafanız mı karıştı, o zaman en baştan anlatalım. Sudan çıkmış ayaklarınızdaki deri daha çabuk soyulur. Nasırlardan kurtulmak için ponza taşını kullanabilirsiniz. Bu sizi nasırlardan kurtaracaktır. Ancak daha çabuk etki göstermesi ve daha çabuk iyileşip yenilenmesi için karbonatla kullanılması gerekir. Kullanımı zaten oldukça basit. Taşın üzerine bir miktar karbonat dökün, hepsi bu.