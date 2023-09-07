Her sabah aç karnına içildiğinde karaciğerdeki tüm zehri dışarı atıyor! Cildi tertemiz yapıyor

Vücutta toksinlerin biriktiği ve hayati önem taşıyan karaciğerin temizlenmesi için toksin atan besinlerin tüketilmesi gerekiyor. Bir kaşığında mucize barındıran bu karışım her sabah aç karnına içildiğinde sağlığa büyük faydalar sağlıyor.

Metabolizmayı hızlandırmaktan karaciğer temizliğine kadar birçok faydası bulunan zeytinyağı, kansere yakalanma riskini azaltmaktadır.

Faydaları saymakla bitmeyen zeytinyağı ve limon birlikte tüketildiğinde vücudu temizlemek, detoks yapmak, safra taşlarını tedavi etmek ve önlemek için kullanılmaktadır.

BİR KAŞIĞI MUCİZE

MALZEMELER:

1 yemek kaşığı zeytinyağı

10 - 15 damla kadar limon suyu

YAPILIŞI:

1 kaşık zeytinyağına 10 -15 damla limon suyu damlatıp her sabah aç karnına için.

Bu karışım düzenli tüketildiğinde karaciğerideki biriken toksin maddeleri ve tüm zehir dışarı atıyor. Üstelik cildi tertemiz yaparak sağlıklı bir cilt görünüme kavuşmanızı sağlıyor.



