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    4. Her sabah aç karnına içildiğinde karaciğerdeki tüm zehri dışarı atıyor! Cildi tertemiz yapıyor

    Her sabah aç karnına içildiğinde karaciğerdeki tüm zehri dışarı atıyor! Cildi tertemiz yapıyor

    07.09.2023 09:33 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

    Vücudumuzun en önemli organlarından biri olan karaciğer, temizlenmediğinde ve toksinlerden arındırılmadığında hayatı tehdit eden birçok sağlık problemine sebep verebiliyor. Her sabah aç karnına bir kaşık içeceğiniz bu karışım hem karaciğerinizi temizliyor hem de cildinizi güzelleştiriyor.

    Vücutta toksinlerin biriktiği ve hayati önem taşıyan karaciğerin temizlenmesi için toksin atan besinlerin tüketilmesi gerekiyor. Bir kaşığında mucize barındıran bu karışım her sabah aç karnına içildiğinde sağlığa büyük faydalar sağlıyor.

    Metabolizmayı hızlandırmaktan karaciğer temizliğine kadar birçok faydası bulunan zeytinyağı, kansere yakalanma riskini azaltmaktadır.

    zeytinyağı limon

    Faydaları saymakla bitmeyen zeytinyağı ve limon birlikte tüketildiğinde vücudu temizlemek, detoks yapmak, safra taşlarını tedavi etmek ve önlemek için kullanılmaktadır.

    BİR KAŞIĞI MUCİZE

    MALZEMELER:

    • 1 yemek kaşığı zeytinyağı
    • 10 - 15 damla kadar limon suyu

    YAPILIŞI:
    1 kaşık zeytinyağına 10 -15 damla limon suyu damlatıp her sabah aç karnına için.

    kk

    Bu karışım düzenli tüketildiğinde karaciğerideki biriken toksin maddeleri ve tüm zehir dışarı atıyor. Üstelik cildi tertemiz yaparak sağlıklı bir cilt görünüme kavuşmanızı sağlıyor.

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