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Her satırı iğrenç! Cinsel istismara uğrayan 2 yaşındaki Nisa Nur bebek, hayatını kaybetti

21.05.2023 13:35 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Zonguldak’ın Çaycuma ilçesinde duyanların kanını donduran bir cinsel istismar olayı yaşandı. F.S. (25), evde yalnız kaldıkları sırada 2 yaşındaki Nisa Nur Ö.'ye cinsel istismarda bulundu. Kaldırıldığı hastanede yaşam mücadelesi veren Nisa Nur Ö. bebekten acı haber geldi. Nisa Nur Ö., tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybederken, F.S. ise tutuklanarak cezaevine gönderildi. Anne M.Ö. ile olayla bağlantısı olduğu öne sürülen M.G.'nin emniyetteki sorgusu sürüyor. İşte olayın detayları...

Her satırı iğrenç! Cinsel istismara uğrayan 2 yaşındaki Nisa Nur bebek, hayatını kaybetti

Dehşete düşüren olay, 18 Mayıs'ta Zonguldak'ın Çaycuma ilçesi İstasyon Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre F.S., geceyi anne M.Ö.'ye ait evde geçirdi. Ertesi gün M.Ö., 8 yaşındaki diğer kızını alarak markete gitti. Bu sırada evde bulunan 2 yaşındaki Nisa Nur Ö. bebek, F.S.'nin cinsel istismarına maruz kaldı. Bebek bayıldı. F.S., bebeği ayıltmak için havaya atıp tokatladı. Bebek kendine gelmeyince F.S., bebeği yürüyerek hastaneye götürdü. F.S., burada kendisini bebeğin dayısı olarak tanıtıp, nöbet geçirdiğini öne sürdü. Yapılan doktor muayenesinin ardından bebeğin cinsel istismara maruz kaldığı anlaşılınca F.S., yakalandı.

Gözaltına alınan F.S., ifadesinde suçlamaları kabul ederken, bebeğin annesi M.Ö. markete gidince cinsel istismarda bulunduğunu, bebeğin bayıldığını ve ayıltmak için tokatlayıp havaya fırlattığını söyledi. F.S., çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi. Nisa Nur bebek, Çaycuma Devlet Hastanesi'nden ambulansla Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi Hastanesi'ne sevk edildi.

BEBEK HAYAYINI KAYBETTİ

Yoğun bakımda tedavisi süren Nisa Nur bebek, yapılan müdahalelere rağmen saat 10.00 sıralarında hayatını kaybetti. Soruşturma kapsamında gözaltına alınan anne M.Ö. ve olayla bağlantısı olduğu düşünülen arkadaşı M.G. isimli erkeğin emniyetteki ifadeleri sürüyor. Anne M.Ö.'nün 8 yaşındaki diğer kızı da devlet korumasına alınarak sevgi evine yerleştirildi.

(DHA)

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cinsel istismar Zonguldak bebek

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