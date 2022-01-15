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  4. Her satırı iğrenç! Ev temizliği için çağırdı, bıçak zoruyla cinsel saldırıda bulundu

Her satırı iğrenç! Ev temizliği için çağırdı, bıçak zoruyla cinsel saldırıda bulundu

15.01.2022 10:58 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Mide bulandıran olay Sultangazi'de meydana geldi. İnşaat işçisi Ö.E. (32), ev temizliği için çağırdığı Özbekistan uyruklu B.K.'ye (32) bıçak zoruyla cinsel saldırıda bulundu. İddianameye göre, eve gelen B.K. temizlik için üzerini değiştirirken, Ö.E. kendisine bıçak çekip kıyafetlerini çıkarmasını istedi. B.K.'nin regl olduğunu söylemesi üzerine Ö.E kendisini oral seks yapmaya zorladı. Tutuklanan inşaat işçisi Ö.E. hakkında 15 yıla kadar hapis istemiyle dava açıldı. İşte iğrenç olayın detayları!

Her satırı iğrenç! Ev temizliği için çağırdı, bıçak zoruyla cinsel saldırıda bulundu

Sultangazi'de meydana gelen cinsel saldırı olayının detayları, duyanları dehşete düşürecek türden. İstanbul Cumhuriyet Savcılığı'nca hazırlanan iddianameye göre, şüpheli Ö.E. (32) mağdur B.K'ye (32) sosyal medya uygulaması olan IMO üzerinden ev temizliği yaptırmak amacıyla kendisini Emir diye tanıtarak ulaştı. Temizlik için anlaştığı kadına, whatsapp üzerinden konum atan şüpheli, olay tarihi olan 1 Kasım 2021'de telefonla arayarak yol tarif etti. Mağdur tarif edilen yere gitti ve burada şüpheli Ö.E. mağduru karşılayarak bodrum kattaki bir ikamete indirdi. Temizlik malzemelerini ve daireyi gösterdiği kadının üzerini giyinmek için müsaade istemesinden sonra da şüpheli Ö.E. odayı kapatıp cebinden çıkardığı bıçağı B.K'nin göğsüne dayadı. B.K'den sesini çıkarmamasını isteyen şüpheli, kıyafetlerini de çıkarmasını söyledi.

MAĞDUR OLAY SONRASI MARKETE SIĞINDI

İddianamede, mağdurun regl olduğunu söylemesi üzerine şüpheli Ö.E'nin oral seks yapmaya zorladığı, daha sonra giyinmesine müsaade ettiği kadının montunun cebindeki telefonu alarak evden çıktığı anlatıldı. Mağdur B.K'nin de evden çıkarak bir markete sığındığı ifade edilen iddianamede, şüphelinin yakalandığı sırada üzerinden olayda kullanılan bıçak ile mağdurun cep telefonunun çıktığı belirtildi.

ŞÜPHELİ "İFTİRA" İDDİASINDA BULUNDU

Olay sonrası yakalanan şüpheli Ö. E. ifadesinde, mağdurun eşiyle inşaat işinde çalışırken karşılaştığını, mağdurun içinde para bulunan cüzdanını aldığını, mağdur B.K'nin karakola gitmemesini söyleyip cüzdanını vereceğini söylemesi üzerine karakola gitmediğini, olay günü de mağdur ile Sultangazi'de görüştüklerini ve mağdurun telefonunu kendisini verdiğini belirterek parasını vermemek için kendisine iftira attığını öne sürdü. Üzerinde çıkan çakı bıçağını ise inşaatta sebze meyve yerken kullandığını iddia eden şüpheli, Gaziosmanpaşa 2. Sulh Ceza Hakimliği'nce 2 Kasım'da tutuklandı.

"NİTELİKLİ CİNSEL SALDIRI" SUÇUNDAN SORUŞTURMA DEVAM EDİYOR

Şüpheli hakkında "Nitelikli cinsel saldırı" suçuna ilişkin soruşturma halen devam ederken, "Konutta silahlı yağma" suçundan 10 yıldan 15 yıla kadar hapis istemiyle dava açıldı. Şüpheli Ö.E. önümüzdeki günlerde İstanbul Ağır Ceza Mahkemesinde hakim karşısına çıkacak.

DHA

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Anahtar Kelimeler:
Sultangazi
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