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Kırıkkale Üniversitesi'nde tacizci profesör skandalı: İğrenç mesajlar ortaya çıktı! "Seni yatakta düşünüyorum şimdi..."

14.01.2022 09:50 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kırıkkale Üniversitesi'nde yaşanan taciz olayı üniversiteyi karıştırdı. İktisadi ve İdari Bölümler Fakültesi'nde eğitim veren Prof. Dr. H.Ö. öğrencisine yolladığı taciz mesajları rezaletin boyutunu gözler önüne serdi. Taciz edilen öğrenci, Prof. Dr. H.Ö.'nün kendisine yolladığı mesajları sosyal medyadan paylaştı. Mesajların birinde "Seni yatakta uzanırken düşünüyorum şimdi, elinde telefon" yazdığı görüldü. İşte tacizci profesörün o mesajları!

Kırıkkale Üniversitesi'nde tacizci profesör skandalı: İğrenç mesajlar ortaya çıktı! "Seni yatakta düşünüyorum şimdi..."

Kırıkkale Üniversitesi İktisadi ve İdari Bölümler Fakültesi'nde eğitim gören bir kız öğrenci, öğretim görevlisi Prof. Dr. H.Ö.'nün kendisi ve arkadaşlarını taciz ettiği mesajları sosyal medyada paylaştı.

Sabah'ın haberine göre 58 yaşındaki H.Ö.'nün attığı mesajlarda, tacizin boyutu gözler önüne serildi.

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H.Ö.'nün mesajlarında şu ifadeler yer alıyor:

"Dün beni gerçekten etkiledin, çok mutlu oldum. Bugün 47 defa adını söylüyorum, bir zahmet bir kelime yanıt vermiyorsun. Seni yatakta uzanırken düşünüyorum şimdi, elinde telefon, bir kelime yanıt verebilirsin gibi görüyorum. Gerçekten üzüldüm.

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Merhaba, nasılsın? İnsan bir hal hatır sormaz mı? Bugün aramak istedim ama bir türlü ulaşamadım.

Yapabileceğim bir şey olursa haber ver. Senin için daha çok şey yapmak istediğimi biliyorsun. Senin yanında olmaktan mutlu oluyorum. İyi ki varsın.

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Bir yansıttığın sen bir de gerçek sen varsın.

Gerçeğin harika ama dua et uzaktasın, yoksa yatakta ve takatin de yokken cezalandırırdım seni, Ağlama ceza her zaman kötü olmayabilir."

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EMEKLİLİĞİNİ İSTEDİ

Üniversiteden uzaklaştırılan ve hakkında soruşturma açılan Prof. H.Ö.'nün, apar topar emeklilik başvurusu yaptığı ifade edildi.

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Anahtar Kelimeler:
taciz
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