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Her satırı korkunç: Çırılçıplak soyup işkence ettiler! İşkence videosunu eşine gönderdiler

05.02.2022 11:05 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kan donduran olay Ankara'da yaşandı. Tefeci aile, ağlarına düşürdükleri H.A.'yı önce uçurumun kenarına götürüp atmaya kalkıştı, daha sonra 10 saat boyunca boş bir evde çırılçıplak soyarak işkence yaptı. İşkence görüntülerini H.A.'nın eşine de gönderen zanlılar, daha sonra bu görüntüleri yaydı. Görüntülerin ortaya çıkmasıyla H.A. çareyi şehri terk etmekte buldu. H.A., zanlıların kendisini 4 gün boyunca pavyonda zorla çalıştırdıklarını da belirtti. İşte kan donduran olayın detayları!

Ankara'da tefeci ailenin yaptıkları kan dondurdu. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, 6 aylık teknik ve fiziki takip sonrası tefecilik yapan suç örgütüne yönelik 9 adrese eş zamanlı ''Kanca'' operasyonuyla 11 tefeciye darbe indirmişti. Suç örgütü lideri baba Mustafa K. yöneticileri ise oğulları Yücel K., Mert K. ve Emrah K.'nin olduğu ortaya çıktı.

Ankara emniyetindeki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılardan baba ve oğulları dahil 7 kişi tutuklanırken 3 kişide adli kontrol ile serbest bırakıldı. Tefeci baba ve oğullarının mağdurlardan para almak için işkence, aileleri ile tehdit ve alıkoyma gibi olayları çekinmeden yaptıkları görülürken bunun en büyük örneğini ise işletme sahibi H.A.'nın başına geldi.

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BORÇ ALDI, YAKASINI KURTARAMADI

Sabah'ın haberine göre, tefeci ailenin ağına düşen ve para vermesine rağmen bir türlü kurtulamayan H.A.'ya 10 saat boyunca boş bir evde 4 kişi tarafından çırılçıplak şeklinde işkence edildiği o anlara videoya alındı. Korkunç görüntüler ortaya çıkarken işkence mağduru H.A. suç örgütünün kendisi ve ailesine yaşattıklarını anlattı.

Akaryakıt istasyonu içerisinde oto yıkama yerini kiralayan H.A. başına gelenlerin sorumlusu olarak kendisinden iş isteyen eşinin erkek kardeşinin yanında çalışmasıyla başladığını aktardı. İşyerinin kirasının gecikmesi üzerine kayınbiraderi H.A.'nın kendisini tefeciler ile bir araya getirdiğini anlatan mağdur "Tefeciler, 5 bin lira karşılığında ödeme olarak 6 bin 250 lira alacaklarını kendisine ise; 3 bin 500 lira verip boş senette imza atmamı istediler. Kabul ederek parayı aldım. Aradan kısa bir süre sonra ödememi yaptım ve senedimi tefecilerin elinden aldım" diye konuştu. Kayınbiraderinin de 2 bin lira tefecilerden aldığını ona da kefil olduğunu belirten H.A, "Kayınbiraderim taksiti ödemeyince bana ulaştılar. Bende ilk başta ödemeyi kabul etmedim. Tehdit etmeye başlayınca banka üzerinden taksit miktarını gönderdim. Kayınbiraderim akaryakıt istasyonunda atılınca 5-6 ay boyunca taksitleri ben ödedim. Birkaç gün gecikince faiz adı altında benden daha fazla para istediler. Onları da gönderdim" dedi.

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PAVYONDA ZORLA ÇALIŞTIRDILAR

Tefecilerin ödeme miktarını her ay arttırdığını söyleyen H.A., şunları aktardı:

"Ödemeye bin 250 lira ile başladım 3 bin liraya kadar çıkardılar. Artık ödeme güçlüğü çekmeye başladım. Bir gün beni alarak tefe parası ile aldıkları pavyonun alt katına indirdiler. Orada beni dövdüler ve borcumum 50 bin lira olduğunu söylediler. Sonra beni dayak yediğim pavyonda işçi olarak 4 gün çalıştırdılar."

Tefecilerin baskısı ve tehditlerine dayanamayan H.A. kayınbiraderini bularak işin çözülmesini istedi. Kayınbiraderi tefeciler ile bir araya gelerek 30 bin lira karşılığında boş senedi vereceklerini aktardı. H.A bunun üzerine akaryakıt istasyonun bulunan oto yıkamayı devrederek 30 bin lirayı kayınbiraderine teslim etti. H.A., "Tefecileri arayarak parayı göndereceğimi söyledim. Kayınbirader benden aldığı 30 bin lirayı teslim ettiğini sanıyordum ama etmemiş. Aradan 2 hafta geçtikten sonra tefeciler tekrar beni arayarak 'Kardeşim senden özür dileriz. Sen 10 bin lira fazla ödedin' diyerek ben kandırıp buluşmaya ikna ettiler" diye konuştu.

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TEFECİLERDEN 10 SAAT İŞKENCE

Başına gelecekten habersiz olan H.A. tefeciler ile bir araya geldiğinde zorla arabaya bindirildi. Tefeciler, H.A. yüksek bir yere götürerek uçurumdan aşağıya atmak istedi. Ardından boş bir daireye götürülen H.A. zorla çırılçıplak hale getirildikten sonra soğuk suyun altına sokularak 10 saat sürecek olan işkenceye maruz kaldı.

H.A. korku dolu 10 saati şöyle anlattı:

"Önce beni Karşıyaka mezarlığının üst kısmında bulunan uçurumdan aşağıya atma istediler ama diğeri engel oldu. Sonra beni boş bir daireye götürdüler. Soyunmamı istediler karşı çıkmama rağmen mecbur kaldım. Çıplak halde banyoya götürerek soğuk suyun altına soktular. Sırayla dövmeye başladılar. Yalvardım ama bıkmadan usanmadan dövemeye devam ettiler. Ara ara soğuk suyun altına sokup çıkardılar. Sopa, tekme, tokat akla ne gelirse bana vuruyorlardı. Yalvardım. Almanya'da yaşadığım sürede profesyonel kick bokscuydum. Karşılaşma sırasında yaralandım ve 1-2 ay komada kaldım. Beynimden ameliyat geçirdim. Bunları söylememe rağmen durmaksızın dövdüler. Benim yerimde başkası olsaydı o dayaktan sağ çıkması imkansızdı. Babamız gelecek söylediklerimiz harfiyen yerine getireceksin dediler. Babaları için 'amca kusura bakma. Ödemeyi yapamadım geciktim. 50-100 bin liraya razıyım' demem şeklinde bana öğrettiler. Babaları geldiğinde artık ayakta duracak halim kalmamıştı. Babaları, 'sen niye ödemiyorsun parayı, sana 1 ay mühlet. 150 bin lirayı nasıl ödersen öde git annenin evini sat getir' dedi. Sonra beni gecenin bir yarısı üstümü giydirdiler paramın hepsini alarak otobüs durağına attılar."

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VİDEOYU EŞİNE GÖNDERDİLER

Tefeciler parayı vermemesi durumunda çektikleri video görüntüsünü eşine göndermekle tehdit ettiğini anlatan şebeke mağduru aradan geçen sürenin ardından çıplak videosunu eşine gönderdi. Videonun ortaya çıkmasıyla onuru kırılan H.A. tefecileri baskısına ve yaptıklarına dayanamayarak eşini korumak için evinin adresini değiştirirken kendisine de Ankara dışına kaçtı. H.A.'nın yaklaşık 2 yıldır eşinden ayrı yaşadığı öğrenildi.

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Ankara
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