Her satırı korkunç! İki kişiyi bıçakladı, söyledikleri kan dondurdu: Tecavüz edip, video çektiler

ŞİKAYETÇİ OLDU

Olay gününü anlatan Murat A. alkolün verdiği etkiyle Kamil Arıkan’ı kendi telefonuyla konuşurken gördüğünü ve bıçakla saldırdığını, olay yerinden kaçtıktan sonra parka geldiğini ve Vahit Barış’ı bıçakladığını söyledi. Murat A. ifadesinde, "Ben beni her gördükleri yerde bana tecavüz edip erkeklik gururumu yıktıkları anın videosu ile tehdit edip benden para ve telefonumu alan Vahit ve Kamil isimli şahıslara her defasında istedikleri her şeyi verdiğimi o videoyu silmelerini söyledim. Ancak onlar bu videoları silmeyerek beni tehdit ve şantaja devam ettiler. Üstelik bu şahıslar bu videoları başkalarına izleterek bende insan içerisine çıkacak hal bırakmadılar. Bu olay nedeniyle benim psikolojim bozuldu. Yine olay gününde Vahit’in videoyu Harun’a izlettiğini öğrenince kendimi kaybettim ve onlara zarar vermek istedim. Olay alkolün de verdiği etkiyle meydana gelmiştir. Ben Kamil’e de Vahit’e de öldürmek amacıyla bıçağı sallamadım. Amacım onları yaralamaktı. Olay bu şekilde meydana gelmiştir. Ben bana tecavüz eden ve tecavüz anını kayda alarak bu kayıtlarla bana tehdit ve şantajla benden para ve telefonumu alan ayrıca bu kayıtları çevremde bulunan insanlara izleterek benim erkeklik gururumu ve onurumu yıkan Vahit Barış ve Kamil Arıkan isimli şahıslardan davacı ve şikayetçiyim." dedi.

Murat A. emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edildi. Adliyeye sevk edilen Murat A. tutukanarak cezaevine gönderildi.