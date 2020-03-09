Her satırı korkunç! İki kişiyi bıçakladı, söyledikleri kan dondurdu: Tecavüz edip, video çektiler

Olay dün öğle saatlerinde, Dilovası Belediye Meydanı'nda meydana geldi. İddiaya göre, Murat A., Kamil Arıkan'ın boğazına bıçağı sapladı. Olay yerinden kaçan Murat A., Adnan Kahveci Parkı'nda Vahit Barış'ı göğsünden bıçakladı. Hastaneye kaldırılan Kamil Arıkan yaşamını yitirirken, Vahit Barış ise tedavi altına alındı. Olayın ardından kaçan Murat A. yakalanırken, 0.78 promil alkollü olduğu belirlendi.

Murat A.’nın, uyuşturucu kullanma, kasten yaralama, tehdit-hakaret, kişilerin huzur ve sükununu bozma ve hırsızlık suçlarından 5 sabıka kaydının olduğu, yaşamını yitiren Kamil Arıkan’ın uyuşturucu madde kullanma, kasten yaralama, yağma, halkı kin ve düşmanlığa tahrik veya aşağılama, güveni kötüye kullanma, motosiklet hırsızlığı, mala zarar verme, hırsızlık suçlarından olmak üzere 13 sabıkasının olduğu, Vahit Barış’ın ise uyuşturucu madde kullanmak, tehdit ve kasten yaralama olmak üzere 6 sabıka kaydının olduğu belirlendi.

TECAVÜZ EDERKEN GÖRÜNTÜ ÇEKMİŞLER

Gözaltın alınan Murat A, polise verdiği ifadesinde, Kamil Arıkan ve Vahit Barış’ın tecavüzüne uğradığını iddia etti. Murat A. ifadesinde, Vahit Barış’tan uyuşturucu satın alarak kullandığını, 2-3 ay önce Vahit Barış’tan bonzai satın aldığını, birlikte uyuşturucuyu kullandıklarını ve bayıldığını belirterek, kendine geldiğinde Vahit Barış’ın kendini ayağa kaldırdığını, kendisinin kemerini bağlamaya çalıştığını ve makatındaki ağrı nedeniyle kendisini tecavüz ettiklerini anladığını, Kamil Arıkan ve Vahit Barış’ın yanından kaçıp gittiğini, 15 gün evden çıkamadığını söyledi. Murat A. 15 gün sonra Vahit Barış’ın cep telefonundaki kendisine tecavüz edilirken çekilen görüntüleri izlettiğini, kendisinden 400 TL istediğini, Kamil Arıkan’ın da aynı şekilde kendisini tehdit ederek cep telefonunu aldığını, arkadaşlarının tecavüz olayıyla ilgili kendisine imalarda bulunduğunu iddia etti.