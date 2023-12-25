Her satırı korkunç! Kadın kıyafeti giydirip tecavüz ettiler, direğe bağlayıp işkence ettiler

Muğla’nın Milas ilçesine bağlı Milas – İzmir karayolu üzerindeki Köşk Mahallesi kırsalında meydana gelen olayda, 4-5 kişilik bir grup, 34 yaşlarındaki bir erkeği konuşmak için bulundukları yere telefonla çağırdı. Bu kişiyi silah tehdidi ile etkisiz hale getiren gruptakiler, çırılçıplak soydukları şahsa kadın kıyafeti giydirdi. Gruptakiler daha sonra da makyaj yaptıkları şahsa defalarca tecavüz etti.

DİREKTE BAĞLI BULUNDU

Sözcü'nün haberine göre olay, vatandaşların direğe bağlı yaralı bir erkeği görüp güvenlik ve sağlık birimlerine bildirmesiyle ortaya çıktı. Direğe bağlanmış bu kişinin üzerinde kadın kıyafetinin olduğu, makyaj yapıldığı görüldü.

Yaralı bulunan mağdurun ilk ifadesi vahşetin ayrıntılarını ortaya çıkardı. Anlattığına göre her şey bu kişinin çağrıldığı yerde silahla tehdit edilerek etkisiz hale getirilmesiyle başladı.

TECAVÜZ VE İŞKENCE

Kaçırdıkları bu kişiye bağladıkları direkte işkence yapan caniler, kanlar içindeki mağduru olay yerinde ölüme terk edip kayıplara karıştı.

KALIN BAĞIRSAĞI YIRTILMIŞ

Yaralı, ambulans ile Milas Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Hastanedeki tespitte kalın bağırsağının yırtıldığı anlaşılan ve ağır fiziksel yaralanmaların izlerini taşıyan mağdur, yoğun bakım ünitesinde tedavi altına alındı.

KAMERADAN TESPİT EDİLDİ

Jandarma bölgedeki bir marangoz atölyesinin güvenlik kamerasından tespit ettiği olayın faillerini yakalamak çalışma başlattı.





