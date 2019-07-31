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’Her Şey Aile ile Başlar’ kitabı raflarda

GÜNCEL HABERLERİ  | 31.07.2019 15:04 | Son Güncelleme

Dr.

’Her Şey Aile ile Başlar’ kitabı raflarda

Dr. M. Serhat Semercioğlu’nun ‘Her Şey Aile İle Başlar’ adlı kitabı raflardaki yerini aldı.
Dr. M. Serhat Semercioğlu’nun birbirinden farklı ailelerin yaşadığı olayların paylaşıldığı ‘Her Şey Aile İle Başlar’ adlı kitabı Sola Yayınları etiketiyle okuyucunun beğenisine sunuldu.
Tamamı yaşanmış olayları anlatan kitap; aile olmanın önemini, çocuk yetiştirirken dikkat edilmesi gereken önemli noktaları, ebeveynlerin çocukları üzerindeki etkileri ve çocukların günümüzde yaşayabilecekleri fiziksel ya da ruhsal rahatsızları hakkında önemli bir rehber görevi üstlenmektedir. Kitabın içeriğini; dezavantajlı, teşhisi tam olarak konulamamış bir hastalığa sahip, sosyal davranış bozukluğu olan, internette birçok çocuğun ölümüne sebep olan ‘mavi balina’ mağduru ve onunla savaşta okuma mücadelesi veren aileler ile çocuklarının hayat hikayeleri oluşturmaktadır. Bu noktada Alfred Adler’in dediği gibi, ‘Bir çocuğun ruhsal yaşamı ve kişiliğinin keşfedilmesi harika bir şeydir’ görüşünü kendisine temel alan kitap, ailelere çocuklarıyla nasıl bir bağ, ilişki içerisinde olduklarını sorgulama fırsatı vermektedir. Bu minvalde kitabın amacı; çocukları yetiştirirken, kaç yaşına gelmiş olurlarsa olsunlar ebeveynlerine muhtaç olmadan, kendisine ve çevresine katkı sunan, yaşadığı topluma katma değer üretme isteği olan ve karakteri oturmuş, güçlü bağlar kurabilen çocukların yetişmesine küçük de olsa bir katkı sunmaktadır.

Mavi Balina oyununa dahil olan Çınar’ın hikayesi
Kitaptaki en önemli hikayelerden birisi 12 yaşındaki Çınar’ın hikayesi,’Mavi Balina Oyunu’ ile ilgili gerçek hayattan alıntılanarak yazılmış ilk olay olma özelliğini taşımaktadır. Çınar, istemeden Mavi Balina Oyununa dahil olmuştur. Yaklaşık 50 gün boyunca kendisine görevler verileceği söylenmiş, eğer görevleri tam anlamıyla yerine getirmezse ailesine zarar verileceği söylenmiştir. Çınar gittikçe iğrençleşen oyunun sonlarına doğru kendisini kapana kısılmış gibi hissetse de (ki tam intihar edecekken) ailesinin yardımıyla son anda kurtulmuştur.
Resmi vak’alar göz önüne alındığında ülkemizde 158 çocuk mavi balina yüzünden intihara teşebbüs etmiştir. Bu noktada ailelere çok büyük görevler düşmektedir. İşte tam da bu yüzden ‘Her Şey Aile İle Başlar’.

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