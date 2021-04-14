Her şey alev topuna döndü, bütün camlar aşağı döküldü! Neden olan şeyi görünce şaşkına döneceksiniz

İngiltere'nin Hull şehrinde yaşayan 34 yaşındaki Samantha Drury, her zamanki temizlik rutinini gerçekleştirirken 'alev topuna' dönen eşyalarını izlemeyi kuşkusuz aklının ucundan bile geçirmezdi ancak, başına gelen şeylere göre büyük bir facianın eşiğinden döndüğünü söylüyor.

TEMİZLİK SPREYİNİ RADYATÖRE PÜSKÜRTTÜ, BİR ANDA PATLADI

Evin cam ile koltuk arasında kalan radyatörü bir temizlik spreyi ile silen kadın, her şey bir anda oldu ve alev topuna döndü diyerek şöyle konuşuyor: ''Oturma odasını temizliyordum. Söz konusu dezenfektanı kapalı olan radyatöre uyguladım ve bir anda bir milyon yıl geçse de olmayacak bir şey karşılaştım. Dehşet gürültüdeki patlama evin camlarını aşağı indirdi, halıyı ve kanepeyi yaktı. Benim de elimde ve kolumda küçük yanıklar oluştu. Tüm bu hasar 6 bin sterline mal oldu. Ama daha kötüsü olabilirdi çünkü küçük bir oğlum var ve patlama esnasında arkamdaydı. Ona bir şey olmaması en büyük tesellim.''

Öte yandan Samantha spreyin sıkıldığı anda havadaki tozla etkileşime girdiğini ve patlamaya bunun neden olduğunu iddia ediyor. Ancak yetkili firma, bu tür temizleyicilerin ısı kaynaklarından uzak tutulmasını bunun konsantre bir dezenfektan olduğunu söylüyor ve söz konusu açıklamada müşteriyle iletişime geçeceklerini ve olayı daha iyi araştırabiceklerini ifade ediyorlar.