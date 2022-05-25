HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Sağlık
  4. Her şey bir yana bu özelliği bir yana! Kadınlara öyle bir yararı var ki: Cinsel isteksizliği...

Her şey bir yana bu özelliği bir yana! Kadınlara öyle bir yararı var ki: Cinsel isteksizliği...

25.05.2022 07:43 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Cinsellik, her iki tarafın da istemesine rağmen bazı durumlarda istenilen sonuca ulaşamaz. Bazen canınız istemez bazen sağlık sorunları yüzünden kendinizi iyi hissetmezsiniz bazen ise sadece istemezsiniz... Cinsel ilişki hem bedenen hem de ruhen hazır olunduğunda tam olarak keyifli olabilir. Yaşam tarzınız pek sağlıklı değilse, düzenli beslenmiyorsanız bunlar da cinsel ilişki temponuzu derinden etkileyebilir. Ancak bazı besinler var ki cinsel isteği artırabilir...

Her şey bir yana bu özelliği bir yana! Kadınlara öyle bir yararı var ki: Cinsel isteksizliği...

Cinsel istek konusunda bilim bir taraftan çeşitli araştırmalar yaparken diğer taraftan ise gerçekliği şüpheli bazı geleneksel yöntemler de tercih ediliyor. Cinsel istek, birçok faktör sayesinde oluşmaktadır. Bu faktörleri yediğiniz, içtiğiniz her şey etkiler. Cinsel istek bireylerin fiziksel, ruhsal ve hormonal durumlarındaki birçok faktörün etkilemesiyle birlikte beslenme düzeni de bu durumu etkileyen etkenler arasında yer almaktadır.

Bazı yiyeceklerin libidoyu yükselttiğine dair geçmişten günümüze uzanan inanışlar vardır. Bilimsel olarak yapılan çalışmalar kısıtlı. Ancak bazı besinlerin cinsel bölgeleri uyararak cinselliğe olumlu etkileri olduğu bilinmektedir. Cinsel isteksizliği azaltma konusunda etkili olan bazı besinler var!

KADINLARDA CİNSEL İSTEKSİZLİĞİ AZALTAN BESİNLER

BADEM

Tam bir çinko kaynağı olan badem özellikle de dolaşım, sinir ve sindirim sistemi için birçok faydası olan bir besindir. Kadınlardaki cinsel isteği arttıran bademin hamile kadınların sütünü arttırmada ve bebeklerinin gelişiminde olumlu bir etkisi olması da bademin önemini arttıran özellikleri arasında yer almaktadır.

iStock-171292794

AVOKADO

Avokado içerdiği B grubu (B6, B9) vitaminleri sayesinde insanlara yüksek oranda enerji sağlayan bir besindir. Bunun yanında kadınlarda cinsel isteği azaltıcı bir rol üstlenen avokado, içerdiği B6 vitamini sayesinde erkeklik hormonu olarak da adlandırılan testosteron hormonunun üretilmesini artmasını sağlıyor. Bu sayede kadınların olduğu gibi erkeklerin de cinsel isteğini artıran bir besin olma özelliğini taşıyor.

Canan Karatay net konuştu! Hasta olmak istemiyorsanız ağzınıza bile sürmeyinCanan Karatay net konuştu! Hasta olmak istemiyorsanız ağzınıza bile sürmeyin

ÇİLEK

Çilek cilt sağlığına iyi geldiği gibi cinsel isteğe de iyi gelen bir besin! Yazı dört gözle beklememizi sağlayan meyvelerden biri olan çileğin içerisinde bulunan mineral ve vitaminler, özellikle de C vitamini cinsel isteksizliği azalmasını sağlıyor. Daha hızlı uyarılmayı sağlayan bu besin kadınların cinsel isteksizliğiyle başa çıkmada oldukça başarılı.

iStock-1186123810

KETEN TOHUMU

Keten tohumu üreme sistemi zayıf olan kadınlar için güvenilir bir besin kaynağı. Keten tohumunu salatalardan tatlılara kadar birçok tarifte kullanabilirsiniz. Östrojen seviyesini yükselmesini sağlayan keten tohumu kadınların libidosunu arttırmaya yardımcı olmaktadır.

iStock-638532884

TARÇIN

Tarçın ağacının kabuklarının kurutulmasıyla elde edilen tarçın kabuğu hem kolay bulunabilir hem de kolay tüketilebilir olması sayesinde birçok kişinin mutfağında bulunan bir baharat. Tarçın birçok yemek veya içecek tarifinde kullanılan baharatlardan olsa da insanın aklını başından alan kokuya sahip bu baharatın cinsel uyarılmayı arttırıcı yönünü unutmamak lazım.

iStock-639456928

NANE

Nane birçok vitamin ve mineral içeren bir besin olmasının yanında cinsel isteği de arttıran bir besindir. Hem kadınlarda hem de erkek cinsel isteksizliğini azaltmada oldukça etkili olan bu bitki cinsel gücü arttırmada da oldukça işlevsel bir özelliğe sahiptir.

YASEMİN

Yasemin genelde güzel kokusuyla bilinen bir çiçek. Doğal bir afrodizyak olan yasemin çiçeğinin kokusunun yanında çay ve yağı sayesinde hem içecek şeklinde tüketilebilen hem de saç ve cilt gibi vücudun çeşitli bölgelerine uygulanabilen bir bitki. Doğurganlığı arttırdığı da söylenen bu bitki cinsel isteği uyarmada oldukça etkili.

Kokusu afrodizyak etkisi yaratıyor: Tek özelliği bu değil! Yasemin yağı nedir, yasemin yağı faydaları nelerdir?Kokusu afrodizyak etkisi yaratıyor: Tek özelliği bu değil! Yasemin yağı nedir, yasemin yağı faydaları nelerdir?

ZENCEFİL

Zencefil hormonal dengesizliği gidermeye yardımcı olan bitkiler arasında yer almaktadır. Genelde baharat olarak kullanılan kök yumruları tüketilmekte olan zencefil bitkisinin kadınlar için afrodizyak özelliği de bulunmaktadır. Cinsel isteği arttırmasının yanında vücut için sindirim ve metabolizmaya olumlu eklileri olan zencefil ferahlatan bir aromaya ve stresi azaltıcı özelliği bulunan bir bitkidir.

iStock-1129215363

KUŞKONMAZ

İçerisinde E ve B grubu vitaminleri bulunan kuşkonmaz yalnızca kadınlarda değil erkeklerde de cinsel isteksizliği azaltmada etkili bir besin. Cinsel ilişki sırasında salgılanan hormonları tetikleyerek daha fazla salgılanmasını sağlayan kuşkonmazın uyarılmayı da arttıran bir özelliği bulunmaktadır.

iStock-974908432

ÇİKOLATA

Çikolatanın içinde bulunan kakao ve feniletilamin gibi içerisinde çeşitli uyarıcı bileşenler bulundurması sayesinde çoğu kişinin de bildiği gibi cinsel isteksizliği azaltan besinler arasında yer almaktadır. Kokusu ve tadıyla insanı rahatlatan çikolata endorfin hormonunu tetiklemesi sayesinde de mutluluk veren bir besin!

Doktora gitme vaktinizin geldiğini gösteren belirtiler! Demir eksikliği nedir, demir eksikliği belirtileri nelerdir?Doktora gitme vaktinizin geldiğini gösteren belirtiler!

İNCİR

İncirin tazesi de kurusu da sevilerek tüketilen meyveler arasında yer almaktadır. İçeriğinde bulunan birçok mineral ve vitamin sayesinde kalp ve damar sağlığı, solunum ve bağışıklık sistemi için birçok olumlu etkisi vardır. Bunun yanında cinsel isteksizliği azaltıcı ve libidoyu artırıcı bir özelliği de bulunan bu meyve her mevsim ayrı güzellikte bir tada sahip!

iStock-881672070

ANANAS

Ananas içerdiği bromelain enzimi sayesinde kadınlar için oldukça olumlu etkilere sahip bir meyvedir. Bromelin enziminin sahip olduğu anti kanser yapısı ve libidoyu pozitif yönde etkileyen özellikleri sayesinde ananas meyvesini önemli bir besin kaynağı haline getiriyor. Bunun yanında ananasın regl ağrılarına da iyi gelmesi kadınlar için olan değerini arttırmada önemli bir faktör.


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Asla küçümsemeyin! En ölümcül hastalığın belirtisi olabilirAsla küçümsemeyin! En ölümcül hastalığın belirtisi olabilir
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu saat 22.00'yi işaret etmişti! Sosyal medyadan paylaştı: "Geliyor mutlu, huzurlu günler..."CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu saat 22.00'yi işaret etmişti! Sosyal medyadan paylaştı: "Geliyor mutlu, huzurlu günler..."
MSB duyurdu! Pençe-Kilit operasyon bölgesinden kahreden haberMSB duyurdu! Pençe-Kilit operasyon bölgesinden kahreden haber
Anahtar Kelimeler:
Cinsellik
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Cinsiyet değiştirmişti! Son hali olay oldu

Cinsiyet değiştirmişti! Son hali olay oldu

Kısmetse Olur Cansel'in müstehcen videosunu görünce...

Kısmetse Olur Cansel'in müstehcen videosunu görünce...

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu saat 22.00'yi işaret etmişti! Sosyal medyadan paylaştı: "Geliyor mutlu, huzurlu günler..."

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu saat 22.00'yi işaret etmişti! Sosyal medyadan paylaştı: "Geliyor mutlu, huzurlu günler..."

Hızla yayılıyor! Vaka sayıları arttı, karantina istendi

Hızla yayılıyor! Vaka sayıları arttı, karantina istendi

Son Dakika: AK Parti'den Kılıçdaroğlu'nun açıklamalarına sert tepki! "Dış politikada ne zaman adım atsak..."

Son Dakika: AK Parti'den Kılıçdaroğlu'nun açıklamalarına sert tepki! "Dış politikada ne zaman adım atsak..."

Kartal'da toplu intihar! Kan donduran detaylar ortaya çıktı

Kartal'da toplu intihar! Kan donduran detaylar ortaya çıktı

İlginizi Çekebilir

Gözyaşlarıyla eski halini paylaştı! Görenler şaştı kaldı

Gözyaşlarıyla eski halini paylaştı! Görenler şaştı kaldı

Kilo vermek yeterli değil! İkinci kısım daha önemli

Kilo vermek yeterli değil! İkinci kısım daha önemli

Ünlü isimlerin vazgeçemediği saat modellerine alternatif öneriler

Ünlü isimlerin vazgeçemediği saat modellerine alternatif öneriler

Gerçeği itiraf etti! Sevgilisinin spermlerini çalıp...

Gerçeği itiraf etti! Sevgilisinin spermlerini çalıp...

“Basur tedavisi için” dedi! Makatında sıkışınca dehşeti yaşadı

“Basur tedavisi için” dedi! Makatında sıkışınca dehşeti yaşadı

Ünlülerin yıllardır kullanmayı bırakamadığı parfümler ve alternatif önerileri

Ünlülerin yıllardır kullanmayı bırakamadığı parfümler ve alternatif önerileri

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.