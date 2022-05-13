Kokusu afrodizyak etkisi yaratıyor: Tek özelliği bu değil! Yasemin yağı nedir, yasemin yağı faydaları nelerdir?

Yasemin yağı güzel kokusunun yanı sıra birçok faydası olan bitkisel yağlardan biridir. Depresyondan enfeksiyonlara kadar onlarca rahatsızlığı tedavi etmek için kullanılan popüler bir doğal ilaç olmasına rağmen en çok afrodizyak özelliğiyle ön plana çıkar.

YASEMİN YAĞININ FAYDALARI

Yasemin yağının depresyona karşı etkili olduğu bilinmektedir. Aromaterapi masajında kullanılan yasemin yağının özellikle etkili olduğu bulundu.

Yasemin yağı, antibakteriyeldir. Yapılan çalışmalar sonucu çeşitli oral mikroorganizmalara karşı antimikrobiyal aktivite gösterdiği ortaya çıktı.

Yasemin yağı, seyreltilerek cilde uygulandığında pamukçuk gibi oral enfeksiyonlar için durulama olarak kullanıldığında enfeksiyonların tedavisinde ve önlenmesinde etkili olabilir.

Yasemin yağının spazm ve kramplar üzerinde olumlu etkileri vardır. Evde kramp giren bölgeye yasemin yağı ile masaj yaparak rahatlayabilirsiniz.

Yasemin yağı yara dokusu oluşumu yoluyla yara iyileşmesini teşvik edebilir. Yasemin yağı cilt enfeksiyonlarının tedavisinde yararlı olan antiseptik özelliklere sahiptir.

Yasemin yağı sıcak basması ve depresyon gibi menopoz semptomlarını tedavi etmek için yıllardır kullanılmaktadır.

YASEMİN YAĞININ AFRODİZYAK ETKİSİ

Yasemin yağının romantik kokusunun uzun zamandır afrodizyak etkisi olduğuna inanılıyordu. Hindistan'ın bazı bölgelerinde, yasemin çiçekleri genellikle yeni evlilerin yatak odasındaki düğünlerde romantizm havasını yaratmak için kullanılır. Yasemin yağının afrodizyak etkisiyle ilgili çok az bilimsel kanıt bulunmaktadır.

Yasemin yağını koklamanın ruh halini iyileştirdiği, romantik, pozitif duyguları ve enerji seviyelerini artırdığı bilimsel olarak kanıtlandı. Teoride bu bulgular kişiler üzerinde afrodizyak etkisi yaratabilir.

Ayrıca, kokular ve cinsel tepki arasındaki ilişkiyi inceleyen küçük bir araştırmaya göre, beyin dalgaları üzerindeki uyarıcı etkisi, bir kişiyi cinselliğe karşı daha istekli hale getirebilir ve muhtemelen cinsel organa giden kan akışını artırabilir.



