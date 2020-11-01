Her şey netleşiyor... Aslan Burcu Kasım 2020 Aylık Burç Yorumu (23 Temmuz - 22 Ağustos) Astrolog Merve Rençber'den; aşk, sağlık ve kariyer yorumları

Bu ay içerisinde alacağınız kararlarda, gideceğiniz yerlerde etkili olan burç yorumlarımızı aylık olarak yorumlamaya devam ediyoruz. Her aya başlarken aylık burç yorumlarını merak eden mynet okuyucularına özel 2020 Kasım ayı aslan burcu yorumumuzu hazırladık.. 23 Temmuz - 22 Ağustos tarihleri arasında doğan aslan burçlarını bu ay neler bekleyecek? Aslan burcunu 2020 Kasım yorumunda aşk gelişmeler olacak. Aylık burç yorumlarında aslan burcu sağlık ve kariyeri nasıl olacak? Kasım aylık burçlarda aslan burcunda para yorumunda hareketlilik görülüyor.

İşte Aslan Burcu Kasım aylık burç yorumu... Aslan burcu Kasım 2020 aylık burç yorumu (23 Temmuz - 22 Ağustos) Bu ay çok fazla netleşme ve sonuçlanma yaşıyor olacak, her deneyiminizle önünüzü daha fazla göreceksiniz. Hislerin ve sezgilerin sizin için tavan yaptığı bir dönem. Ev içerisinde tadilat ve yenilemelere gidebilir, rahatsız olduklarınızı evinizden çıkarmak isteyebilirsiniz. Eğitim hayatında bir süreç sonlanabilir. İlişkilerde ise romantizm ve ikili durumlar karşınızda olabilir. 11 Kasıma kadar kararsızlıklar, ikilemler artabilir.

11 Kasımda Merkür Akrep burcuna geçiyor. Bu tarihten itibaren parayı kendinize çekebileceğiniz bir süreçte olacak, genel olarak yaşama dair isteklerinize daha güçlü bir hırsla yaklaşayacaksınız. Kafasına koyduğunu yapan tarzınız, bu transitle öne çıkıyor olacak. Aile ilişkilerinde ve ev içindeki iletişimde ise daha titiz olmalı, kırıcı ve eleştirel sözlerden kaçınmalısınız. Bakış açınız ve enerjiniz, negatif olduğu takdirde yaşamınıza daha fazla negatif ve karmaşık durumları getirecektir. Enerjinizi kontrol ederek ise sorunsuz bir zamanı kendinize çekebilirsiniz. 14 Kasımda Mars retrosu bitiyor. Eylül ayından bu yana yaşanan bu retro, 2,5 aydır devam eden enerji düşüklüğü, iş hayatındaki karışıklıklar, geleceğe yönelik belirsizlikler dönemini getirmişti. Fakat Kasım ayının ortasında bu süreç son bulacak. 14 Kasımdan itibaren geleceğinize dair her alanda netleşmeler yaşayabilirsiniz. 15 Kasımda Yeni Ay gerçekleşiyor. Bu Yeni Ayla birlikte yaşamınızda köklü bitişler ve başlangıçlar gündemde olacak. Hayatınızda yeni bir sayfa açılıyor. Bu yeni sayfa ise eski konuların, eski sıkıntıların kapatılması ve sonlandırılması ile açılıyor olacak. Geçmişi bırakma, geçmişteki kişileri affetme ve bilinçaltı blokajlarını çözme zamanı. Bu dönemde kıskançlıklar, kontrol çabası ve güç mücadelesi her türlü ilişkide zarar verici olabilir.