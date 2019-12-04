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Her şey progesteron hormonundan kaynaklanıyor! Regl döneminiz vücudunuzda nelere yol açıyor?

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KADIN SAĞLIĞI HABERLERİ  | Son Güncelleme

Kramplar, ateş basmaları, ağrılar, ruh halindeki değişiklikler... Çoğu kadın regl dönemlerinde bu gibi problemleri yaşıyor. Doktorlar PMS semptomlarının hormonal dalgalanmalardan kaynaklandığını söylüyor. Progesteron hormonu vücudu nasıl etkiliyor?

Her şey progesteron hormonundan kaynaklanıyor! Regl döneminiz vücudunuzda nelere yol açıyor?

Hepimizin mide krampları, sivilce ve ruh hali değişimleri gibi farklı PMS semptomları var. Londra'daki The Fleet Street Clinic'ten Dr. Belinda Griffiths, regl döneminin öncesi ve sırasında vücudumuza tam olarak ne olduğunu ve neden bazılarımızın farklı semptomlar yaşadığını anlattı.

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Doktor Belinda PMS semptomlarının hormonal dalgalanmalardan kaynaklandığını bazılarımızın iştah ve konsantrasyon seviyelerini kontrol eden testosterondan etkilendiği için oldukça değişken olduğunu söylüyor. Kiminin de bağırsak hareketlerini kontrol eden progesteron seviyelerinden etkilendiğini bunun saç ve yüzdeki sebumu artırdığını bazen sivilceye neden olduğunu söylüyor.

PROGESTERON VÜCUDU ETKİLİYOR

Kanamanın yanı sıra bağırsak hareketlerimizdeki değişikliklerle de uğraşıyoruz. Peki neden? Reglinizinden önce harekete geçen Progesteron hormonu kasların gevşemesine neden oluyor bu da şişkiniğe ve kabızlığa neden oluyor. Ancak bu ters bir etki de gösterip ishale neden olabilir.

AKNE VE YAĞLI SAÇ

Belinda ayrıca progesteronun ciltte sebum üretimini arttırdığını da söylüyor. Bu cildi yağlı hale getiren bir madde. Bazı kadınlarda parlaklık, bazılarında da sivilcelerin fazla olması nedeniyle cilt gözeneklerinde tıkanıklık oluşturacaktır. Sebum üretimindeki bu artış, saçın saç kökleri üzerinde etkisi olduğu için saçın yağlı görünmesine de neden olur, bu nedenle daha sık yıkamaya ihtiyaç duyulur.”

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RUH HALİNDE DEĞİŞİKLİK

Yapılan araştırmalar, ruh hali değişimlerinin menstrüasyon sırasında ve öncesinde hormon değişiklikleriyle ilişkili olduğunu göstermektedir. Bu kişiden kişiye değişiklik gösterebilir. Ancak yaşla birlikte ruh hali daha kötüleşebiliyor. Öfke ve saldırganlık, yalnızca progesterondan dolayı değil, aynı zamanda testosterondaki artıştan ötürü, daha düşük östrojen ve progesteron seviyelerinden de kaynaklanıyor . Gerginlik ve sinirlilik artarken, iştahınız etkilenebilir ve konsantrasyon zayıf olabilir.

GÖĞÜSTE SİVİLCE

Regl sürecinin bir başka can sıkıcı yan etkisi de göğüs hassasiyeti. Tabii ki bu da progesteron hormonuna bağlı. Hormon süt bezlerini harekete geçirerek kendilerini ağrılı ve şişmiş hissettiriyor.

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PMS SEMPTOMLARINI HAFİFLETMEK İÇİN YAPMANIZ GEREKENLER

Uyku, tüm semptomları iyileştirir, daha erken yatmaya çalışın ve yorulmayın.
Sigara içmeyin. Yapılan tüm çalışmalarda, sigara içen kadınların daha fazla PMS belirtisine maruz kaldığı belirtiliyor.
Semptomları, özellikle de şişkinliği ve baş ağrısını en aza indirmeye çalışmak için periyottan önceki haftada kafein, tuz ve şekeri azaltın.
Formda kalın. Egzersiz her şeyi iyileştirir.

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PROGESTERON HORMONU NEDİR?

Progesteron hormonu, kabaca kadınları hamilelik dönemine hazırlayan bir hormondur ve sağlıklı, üreme çağındaki bir kadında her ay döngü halinde yumurtalıklar tarafından salgılanır. Progesteron, adet döngüsünün ortasında bir yumurta bırakıldığında yani yumurtlama döneminde üretilir. Progesteron, döllenmiş bir yumurtanın (embriyonun) rahim duvarına yapışmasını veya tutunmasını sağlamak için endometriumu (rahim duvarını) kalınlaştırmaya başlar. Diğer bir deyişle, rahim duvarını embriyonun gelişimi için, bir yatak gibi hazırlar. Fakat yumurta uygun süre içerisinde döllenmezse, vücut progesteron salgılamayı azaltır ve rahim duvarı parçalanarak atılır, yani adet kanaması (menstrüasyon) gerçekleşir. Eğer bir embriyo rahim zarına tutunursa, yine hormonlar yoluyla, yumurtalığa haber ulaştırılır ve sonuç olarak yumurtalık sekiz hafta boyunca progesteron üretir. İlk sekiz haftadan sonra, hamileliğin kalan süresi boyunca progesteron üretimini plasenta üstlenir.

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PMS semptomları progesteron seviyeleri

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