Her şey progesteron hormonundan kaynaklanıyor! Regl döneminiz vücudunuzda nelere yol açıyor?

Hepimizin mide krampları, sivilce ve ruh hali değişimleri gibi farklı PMS semptomları var. Londra'daki The Fleet Street Clinic'ten Dr. Belinda Griffiths, regl döneminin öncesi ve sırasında vücudumuza tam olarak ne olduğunu ve neden bazılarımızın farklı semptomlar yaşadığını anlattı.

Doktor Belinda PMS semptomlarının hormonal dalgalanmalardan kaynaklandığını bazılarımızın iştah ve konsantrasyon seviyelerini kontrol eden testosterondan etkilendiği için oldukça değişken olduğunu söylüyor. Kiminin de bağırsak hareketlerini kontrol eden progesteron seviyelerinden etkilendiğini bunun saç ve yüzdeki sebumu artırdığını bazen sivilceye neden olduğunu söylüyor.

PROGESTERON VÜCUDU ETKİLİYOR

Kanamanın yanı sıra bağırsak hareketlerimizdeki değişikliklerle de uğraşıyoruz. Peki neden? Reglinizinden önce harekete geçen Progesteron hormonu kasların gevşemesine neden oluyor bu da şişkiniğe ve kabızlığa neden oluyor. Ancak bu ters bir etki de gösterip ishale neden olabilir.

AKNE VE YAĞLI SAÇ

Belinda ayrıca progesteronun ciltte sebum üretimini arttırdığını da söylüyor. Bu cildi yağlı hale getiren bir madde. Bazı kadınlarda parlaklık, bazılarında da sivilcelerin fazla olması nedeniyle cilt gözeneklerinde tıkanıklık oluşturacaktır. Sebum üretimindeki bu artış, saçın saç kökleri üzerinde etkisi olduğu için saçın yağlı görünmesine de neden olur, bu nedenle daha sık yıkamaya ihtiyaç duyulur.”