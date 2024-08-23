Her şeyi bırakıp ülkeyi terk etmişti! Ünlü türkücü Seher Dilovan'dan üzen haber! Gözyaşları içinde dua istedi

MYNET-Ünlü Türk Halk Müziği sanatçısı Seher Dilovan hayatında radikal bir değişikliğe imza atmış ve kariyerini geride bırakarak İsviçre'ye yerleşmişti.

Uzun süredir müzik piyasasından elini eteğini çeken Seher Dilovan, ailesi ile yerleştiği Cenevre'de köy hayatı yaşıyor. Doğa ile iç içe bir yaşam süren ünlü türkücü Cenevre'deki hayatından sık sık paylaşımlar yapıyor.

SEVENLERİNDEN DUA İSTEDİ

Ünlü türkücü Seher Dilovan şimdi de hayranları üzen bir haberle gündeme geldi. Dilovan gözyaşları içinde ameliyat olacağını söyleyip sevenlerinden dua istedi.

'YİNE AMELİYAT OLACAĞIM'

Ünlü türkücü; 'Yine bir ameliyat olmam gerekecek. Dedim acaba Türkiye’de mi olsam ameliyatı? Ağustosun geçmesini bekliyorum Eylül gibi ameliyat olacağım. O yüzden dualarınıza ihtiyacım var. Yanlış anlaşılmak istemiyorum, korkunç bir durum yok. Ama kendimce telaş yapıyorum.' ifadelerini kullandı.