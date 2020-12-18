Her şeyi şifa! Yatağınızın yanına bir dilim limon yerleştirdiğinizde bakın ne oluyor

İlkokulda öğrenilen "ufacık tefecik içi dolu turşucuk" bilmecesinin cevabını hatırlıyor musunuz? Evet yanılmadınız; cevap limon. Boyutuna kıyasla her gün keşfedilen yeni bir faydası ile devleşen limon, bu kez hayat kalitenizi arttırmaya yardımcı olacak. Yatak odanızda limon bulundurmanın faydalarını öğrenince çok şaşıracaksınız.
Antibakteriyel özelliği ile limon uyurken solunduğunda solunumu iyileştirir. Özellikle kronik sinüzit sorunu yaşayanların burun deliklerini açarak rahatlatır. Yatağınızın yanında bulunduracağınız limon dilimleri özellikle kışın soğuk algınlığında rahatça nefes almanıza yardımcı olur. Eğer astım hastasıysanız yatak odanızda limon bulundurarak akciğerlerinize giden hava yollarını ferahlatabilirsiniz.
Limonun detoks etkisinden faydalanmak için sadece suyunuza eklemek zorunda değilsiniz. Limon dilimlerinin güçlü aroması, uyurken soluğunuz havanın kalitesini de arttırmaya hazır. Yapmanız gereken tek şey başucunuza yakın bulundurmak! Ayrıca konsantrasyon güçlüğü ve odaklanma sorunu yaşıyorsanız mutlaka yatak odanızda limon bulundurmalısınız. Limonun güçlü aromasını düzenli solumak zihni aktifleştirmeye ve belleği geliştirmeye yardımcı olur. Japonya'da verimliliği arttırmak için çalışma alanlarında bugün bile uçucu limon yağı kullanılmaya devam ediyor.
Limonun serotonin üretimini arttırdığı araştırmalarla kanıtlanmıştır. Mutluluk hormonu diye adlandırılan serotonin insana canlılık ve zindelik verir. Kaygı stres düzeyinizi birkaç dilim limonla uyurken düzenlemek depresyon ilaçlarından daha cazip değil mi? Yatak odanızda bulunduracağınız limon sayesinde, güne daha enerjik ve daha mutlu uyanmanız mümkün. Bir süre sonra çalar saate ihtiyaç duymadan uykunuzu tam almış olarak erken kalkabilirsiniz.
Uykunuzun en tatlı yerindeyken bir sivrisinek sesi ile uyandırılmak hiç de hoş olmasa gerek. Kimyasal sinek ve böcek ilaçları yerine limondan faydalanabileceğinizi biliyor muydunuz? Yapılan bir araştırma limonun kokusunun sivrisinek ve böcekler üzerinde etkili olduğunu gösteriyor. Maksimum fayda için ortadan bölünmüş bir limona karanfil taneleri batırmayı deneyebilirsiniz.
Yüksek tansiyon sıkıntısı yaşayanların günlük hayatta sıklıkla limon tükettiklerini mutlaka duymuşsunuz. Limon kokusu da kan basıncının düşmesine etkilidir. Oral yoldan limonu tüketmenin yanı sıra, kan basıncını kontrol altına almak için yatak odanızda limon bulundurmak isteyebilirsiniz.
Okuyucu Yorumları 0 yorum