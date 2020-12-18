Her şeyi şifa! Yatağınızın yanına bir dilim limon yerleştirdiğinizde bakın ne oluyor

İlkokulda öğrenilen "ufacık tefecik içi dolu turşucuk" bilmecesinin cevabını hatırlıyor musunuz? Evet yanılmadınız; cevap limon. Boyutuna kıyasla her gün keşfedilen yeni bir faydası ile devleşen limon, bu kez hayat kalitenizi arttırmaya yardımcı olacak. Yatak odanızda limon bulundurmanın faydalarını öğrenince çok şaşıracaksınız.

YATAK ODANIZA LİMON KOYDUĞUNUZDA SİZİ NELER BEKLER?

1. KALİTELİ NEFES

Antibakteriyel özelliği ile limon uyurken solunduğunda solunumu iyileştirir. Özellikle kronik sinüzit sorunu yaşayanların burun deliklerini açarak rahatlatır. Yatağınızın yanında bulunduracağınız limon dilimleri özellikle kışın soğuk algınlığında rahatça nefes almanıza yardımcı olur. Eğer astım hastasıysanız yatak odanızda limon bulundurarak akciğerlerinize giden hava yollarını ferahlatabilirsiniz.

2. HAVANIZI DEĞİŞTİRİN

Limonun detoks etkisinden faydalanmak için sadece suyunuza eklemek zorunda değilsiniz. Limon dilimlerinin güçlü aroması, uyurken soluğunuz havanın kalitesini de arttırmaya hazır. Yapmanız gereken tek şey başucunuza yakın bulundurmak! Ayrıca konsantrasyon güçlüğü ve odaklanma sorunu yaşıyorsanız mutlaka yatak odanızda limon bulundurmalısınız. Limonun güçlü aromasını düzenli solumak zihni aktifleştirmeye ve belleği geliştirmeye yardımcı olur. Japonya'da verimliliği arttırmak için çalışma alanlarında bugün bile uçucu limon yağı kullanılmaya devam ediyor.