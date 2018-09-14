KADIN

Her şeyin doğalı güzel! Evde kendi nemlendiricimizi yapıyoruz

Sibel Ozdemir Sibel Ozdemir
CİLT HABERLERİ  | 14.09.2018 15:29 | Son Güncelleme

Her şeyin doğalı güzel. Vücut nemlendiricisinin de öyle. Bu yüzden de en iyisi nemlendiricinizi evde, kendi seçtiğiniz doğal malzemelerle hazırlamak ve yapılış sürecini bizzat takip etmek. Son derece basit bir yöntemle kendi vücut nemlendiricinizi yapabilir, güneşten kuruyan cildini canlandırabilirsiniz. Böylece hem kreminizi istediğiniz gibi şekillendirebilir hem de hazırlanma sürecini takip ettiğiniz için sağlıklı olduğundan %100 emin olabilirsiniz.

Her şeyin doğalı güzel! Evde kendi nemlendiricimizi yapıyoruz

ÖNCELİKLE;

1- Nemlendiricini duştan sonra nemli vücuda uygulaman daha etkili bir sonuç almanı sağlar.

2- Nemlendiriciyi cildine yumuşak ve dairesel hareketlerle uygularsan zaten güneşten hassaslaşan cildinin tahriş olmasını önlersin.

3- Güne başlarken olduğu gibi yatmadan önce de vücuduna nemlendirici uygulamaya dikkat et.

4- Eğer cildin çok yağlıysa nemlendiriciine daha az yağ ekle. Eğer cildin çok kuruysa damla miktarını artır.

5- Güneşe çıkarken de mutlaka nemlendiricili bir güneş kremi kullanmayı ihmal etme.

İşte senin için, her cilt tipine uygun, basit ama etkili bir nemlendirici krem tarifi:

MALZEMELER

Yarım bardak Hindistan cevizi yağı

1 tatlı kaşığı E vitamini yağı

10 – 11 damla lavanta yağı

YAPILIŞI

Hindistan cevizi yağı cildi genç ve diri tutma özelliğine sahiptir. Ayrıca antibakteriyeldir. E vitamini yağı ise yanıklara iyi gelir ve cildi besler. Lavanta yağı da antioksidandır. Bu 3 malzemeyi bir kavanoza koy ve tahta kaşık yardımıyla karıştır. Daha sonra kavanozu benmari yöntemiyle ısıt. Malzemeler eriyip de beyazımsı bir renk aldığında, kavanozu ocaktan al ve tekrar karıştır. Kremin hazır. Kavanozu birkaç ay boyunca, ağzı sıkıca kapalı bir şekilde, buzdolabında saklayabilirsin. Bunlar hep cildin neme doysun diye.

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