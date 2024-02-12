KADIN

Bize Ulaşın BİZE ULAŞIN

Mynet Soran Anne Platformu

1 Bebeğinizin cinsiyeti nedir?
2 Bebeğinizin yaşını belirtir misiniz?
3 Sizlere hangi konuda yardımcı olmamızı istersiniz?
4 Öğrenmek istediğiniz farklı detaylardan burada bahsedebilirsiniz.
    Kalan mesaj: 10
    1. Haberler Haberler
    2. KADIN
    3. Sağlık
    4. Her sofrada bulunuyor! Beyni yok eden 3 besin

    Her sofrada bulunuyor! Beyni yok eden 3 besin

    Nilgün Akbıyık Nilgün Akbıyık Mynet Kadın / Sağlık Editörü
    12.02.2024 15:08 | Son Güncelleme:
    Listeye Ekle
    TAKİP ET Google News'i Takip Et

    Her sofrada bulunan ancak sağlığımızı olumsuz etkileyebilecek bazı besinler vardır. Şeker, beyindeki dopamin seviyelerini artırarak bağımlılığa yol açabilir ve uzun vadede beyin fonksiyonlarını olumsuz etkileyebilir. İşlenmiş gıdalar ise yüksek fruktozlu mısır şurubu ve trans yağlar gibi zararlı bileşenler içerir. Bu tür gıdaların aşırı tüketimi obezite ve beyin sağlığı üzerinde negatif etkilere yol açabilir.

    Beyni olumsuz etkileyen bazı besinlerin yaygın olarak tüketiliyor. Rafine şeker, beyin sağlığını olumsuz etkileyebilir ve bağımlılık yaratabilir. İşlenmiş gıdalar, zararlı katkı maddeleri ve yüksek miktarda şeker içerir, bu da beyin fonksiyonlarını etkileyebilir ve bilişsel performansı düşürebilir. Aşırı tuz tüketimi ise yüksek tansiyon ve kardiyovasküler sorunlarla ilişkilendirilirken, beyin sağlığını da olumsuz etkileyebilir. Bu nedenle, sağlıklı ve dengeli bir beslenme programı oluşturmak, beyin sağlığını korumak için hayati önem taşır. İşte beyni yok eden 3 besin...

    1) PATATES KIZARTMASI

    KIZARTMA

    Enflamasyon yapar ve direkt beyne giden damarlara zarar vererek, beyni olumsuz etkiler.

    2) MARGARİN

    margarin

    Hafızaya karşı düşmandır. Unutkanlık yaptığına dair hakkında araştırma sonuçları vardır.

    3) ŞEKERLİ İÇECEKLER

    ENERJİ İÇECEĞİ2

    Bunlar da beyinde enflamasyon yapar ve öğrenme zorlukları oluşturabilir. Özellikle çocuklara verilen yapay meyve suları, gazlı ve şekerli içecekler bu gruba dahildir.

    ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
    İştahı anında kesen mucizevi kür! Yemekten yarım saat önce...İştahı anında kesen mucizevi kür! Yemekten yarım saat önce...
    600 bin mağdurun %64'ünü kadın! 'Kalıcı olumsuz etkiler yaratabilir'600 bin mağdurun %64'ünü kadın! 'Kalıcı olumsuz etkiler yaratabilir'
    Bayıldığı kalemliğin aslında ne olduğunu öğrenince şoke olduBayıldığı kalemliğin aslında ne olduğunu öğrenince şoke oldu
    Anahtar Kelimeler:
    Beyin gazlı içecek içecekler margarin patates kızartması damarlar
    En Çok Okunan Haberler
    AK Parti'nin Ankara adayını yanlışlıkla açıkladı! Sildi ama...

    AK Parti'nin Ankara adayını yanlışlıkla açıkladı! Sildi ama...

    Saatler kaldı, gözler Beştepe'deki açıklamada! Asgari ücret...

    Saatler kaldı, gözler Beştepe'deki açıklamada! Asgari ücret...

    Saatler kala asgari ücret iddiası! Net rakam verdi

    Saatler kala asgari ücret iddiası! Net rakam verdi

    Çalışma gün ve saatlerine ilişkin öneri Meclis'te kabul edildi

    Çalışma gün ve saatlerine ilişkin öneri Meclis'te kabul edildi

    Otogarda korkunç olay: Tartıştığı muavini otobüsle ezerek öldürdü

    Otogarda korkunç olay: Tartıştığı muavini otobüsle ezerek öldürdü

    Aman dikkat! 2024'te aldatmaya meyilli olan burçlar açıklandı

    Aman dikkat! 2024'te aldatmaya meyilli olan burçlar açıklandı

    İlginizi Çekebilir
    Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

    Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

    Uçak tuvaletine kamera yerleştirip kız çocuklarını kaydediyordu

    Uçak tuvaletine kamera yerleştirip kız çocuklarını kaydediyordu

    Hem şık hem rahat! Columbia Powder Lite Yelek indirime girdi

    Hem şık hem rahat! Columbia Powder Lite Yelek indirime girdi

    İç çamaşırıyla poz verince eleştiri yağdı! "Bu olmadı"

    İç çamaşırıyla poz verince eleştiri yağdı! "Bu olmadı"

    Kocasını küvette yarı baygın halde buldu! Makatından çıkan şaşkına çevirdi

    Kocasını küvette yarı baygın halde buldu! Makatından çıkan şaşkına çevirdi

    Rahatlığı ve stili yeniden tanımlayan Camper'ın en ikonik modeli burada

    Rahatlığı ve stili yeniden tanımlayan Camper'ın en ikonik modeli burada

    En Çok Aranan Haberler

    Bildirim ikonu
    WhatsApp Kanalına Katıl
    Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
    İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
    Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

    Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.