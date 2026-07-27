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Her temizlik sonrası zeminlerde leke kalmaması için uygulamanız gereken 10 şey

Evi temizledikten sonra zeminde genelde yerde izler kalıyor. Ne kadar temizlersek temizleyelim o su izleri bir türlü geçmiyor. Bu izlerden kurtulmanın yolu ne?

Her temizlik sonrası zeminlerde leke kalmaması için uygulamanız gereken 10 şey

1. Temizlikten önce toz almak gerek.

Her temizlik sonrası zeminlerde leke kalmaması için uygulamanız gereken 10 şey 1


Yerleri silmeye geçmeden önce toz almanız şart. Yani silmeden önce mutlaka yerleri süpürmeniz gerekiyor. Tozları önce temizlemezseniz su ile sildiğinizde çamurlaşabilir ve yerlerde iz bırakabilir.

2. Temizlik ekipmanlarınız çok önemli.

Her temizlik sonrası zeminlerde leke kalmaması için uygulamanız gereken 10 şey 2
Temizliği kolaylaştıran ekipmanınız varsa yerler hep tertemiz oluyor. Philips OneUp 5000 Serisi Elektrikli Mop tam aradığınız ürün. Zahmetsiz temizlik yapmanızı sağlayan OneUp 5000 Serisi Elektrikli Mop temiz ve kirli suyu ayırıyor. Ayrıca bu mop aynı anda paspas yapıp kurulamanızı sağlıyor.

3. Deterjan miktarına da dikkat etmeniz gerekiyor.

Her temizlik sonrası zeminlerde leke kalmaması için uygulamanız gereken 10 şey 3
Çok deterjan kullanmak zeminin daha temiz olduğunu göstermez. Deterjanı doğru miktarda kullanmadığınızda zeminde iz bırakabiliyor. Bu da kuruyunca leke ya da ayak izi görünümüne yol açıyor. O yüzden deterjan miktarını doğru ayarlamanız gerekiyor.

4. Mopların bezlerini durulamak önemli.

Her temizlik sonrası zeminlerde leke kalmaması için uygulamanız gereken 10 şey 4
Kirli bezlerle temizliğe devam ettiğinizde kir zemine yayılıyor ve iz kalıyor. O yüzden suyu değiştirmeniz ve bezleri düzenli şekilde yıkamanız gerekiyor. Suyu değiştirmez ve bezleri yıkamazsanız temiz bir zemine kavuşamazsınız.

5. Zemini çok ıslatmak da iyi değil.

Her temizlik sonrası zeminlerde leke kalmaması için uygulamanız gereken 10 şey 5
Yerleri silerken fazla su kullanmamak gerekiyor. Özellikle parke gibi yüzeylerde fazla su kullandığınızda iz kalması çok yüksek ihtimal. O yüzden hafif nemli bir bezle silmek çok daha iyi.

6. Temizlik suyunu sık sık değiştirmek gerek.

Her temizlik sonrası zeminlerde leke kalmaması için uygulamanız gereken 10 şey 6
Bir su ile bütün evi temizliyorsanız çok yanlış yapıyorsunuz. Bir odayı temizledikten sonra bile su kirleniyor. O yüzden evi temizlerken suyunuzu sıklıkla değiştirmelisiniz.

7. Temizlik yaparken pencereleri açıyor musunuz?

Her temizlik sonrası zeminlerde leke kalmaması için uygulamanız gereken 10 şey 7
Temizlik yaptıktan sonra ortamı havalandırmak gerekiyor. Ortamı havalandırdığınızda zemin daha hızlı kuruyor. Bu da iz kalmasını engelliyor.

8. Mikrofiber bezleri tercih etmelisiniz.

Her temizlik sonrası zeminlerde leke kalmaması için uygulamanız gereken 10 şey 8
Kaliteli bez kullanımı zeminlerde leke kalmasını engelliyor. Mikrofiber bezler suyun daha dengeli dağılmasını sağlıyor ve yüzeye parça bırakmıyor. Diğer bezler ise su izi bırakabiliyor.

9. Güneşin tepede olduğu saatler temizlik yapmamalısınız.

Her temizlik sonrası zeminlerde leke kalmaması için uygulamanız gereken 10 şey 9
Eğer güneş ışınlarının çok yoğun olduğu saatlerde temizlik yaparsanız su çok hızlı kuruyor. Bu da su lekelerini belirginleştirebiliyor. O yüzden sabah erken saatleri ya da güneşin batmaya yakın olduğu saatleri tercih edebilirsiniz.

10. Sildikten sonra kurulamak gerek.

Her temizlik sonrası zeminlerde leke kalmaması için uygulamanız gereken 10 şey 10
Seramik, mermer gibi parlak yüzeyleri temizledikten sonra kurulamak şart. Bu yüzeyleri mikrofiber bir bezle kurulamadığınızda nemli kalıyor ve iz oluyor. O yüzden hafifçe kurulamanız gerekiyor.

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