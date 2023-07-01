Her yerde aranıyor! 9 ve 10 yaşındaki iki ayrı kızın odasına girdi... Uyudukları sırada taciz etti

Bronx polis kayıtlarına göre, 31 yaşındaki Ernest Robinson, cinsel organını 10 yaşındaki bir kızın vücuduna sürtmek ve ardından yatağında uyuyan 9 yaşındaki bir kızı kameraya çekmeye çalışmakla suçlanıyor. Robinson’un ilk olarak 11 Mart’ta yatağında uyuyan 10 yaşındaki bir kızı uyandırdığı ve cinsel organını çocuğun kalçasına sürttüğü iddia edildi. Ardından ise Robinson’un 28 Mayıs sabah erken saatlerde odasına girdiği 9 yaşındaki bir çocuğa tecavüz etmeye çalıştığı ifade edildi.

HENÜZ NETLİK KAZANMADI

Söz konusu olaya ilişkin araştırma devam ederken Robinson'un çocuklardan herhangi birini olaylardan önce tanıyıp tanımadığına ilişkin bir bilgi paylaşılmadı. 31 yaşındaki adamın gece yarısı genç kurbanların yatak odalarına nasıl girdiği henüz netlik kazanmadı.