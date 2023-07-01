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  4. Her yerde aranıyor! 9 ve 10 yaşındaki iki ayrı kızın odasına girdi... Uyudukları sırada taciz etti

Her yerde aranıyor! 9 ve 10 yaşındaki iki ayrı kızın odasına girdi... Uyudukları sırada taciz etti

01.07.2023 10:58 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Amerika Birleşik Devletleri'nin New York eyaletinin kuzeydoğusunda yer alan Bronx bölgesinde 9 ve 10 yaşlarında iki kızı yatak odasında taciz ettiği iddia edilen bir adam aranıyor. Bir ay içinde iki farklı kızın odasına girerek taciz ettiği iddia edilen adam için polis kayıp ilanı çıkarttı ve çevredekilerden yardım istedi.

Her yerde aranıyor! 9 ve 10 yaşındaki iki ayrı kızın odasına girdi... Uyudukları sırada taciz etti

Bronx polis kayıtlarına göre, 31 yaşındaki Ernest Robinson, cinsel organını 10 yaşındaki bir kızın vücuduna sürtmek ve ardından yatağında uyuyan 9 yaşındaki bir kızı kameraya çekmeye çalışmakla suçlanıyor. Robinson’un ilk olarak 11 Mart’ta yatağında uyuyan 10 yaşındaki bir kızı uyandırdığı ve cinsel organını çocuğun kalçasına sürttüğü iddia edildi. Ardından ise Robinson’un 28 Mayıs sabah erken saatlerde odasına girdiği 9 yaşındaki bir çocuğa tecavüz etmeye çalıştığı ifade edildi.

HENÜZ NETLİK KAZANMADI

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Söz konusu olaya ilişkin araştırma devam ederken Robinson'un çocuklardan herhangi birini olaylardan önce tanıyıp tanımadığına ilişkin bir bilgi paylaşılmadı. 31 yaşındaki adamın gece yarısı genç kurbanların yatak odalarına nasıl girdiği henüz netlik kazanmadı.

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