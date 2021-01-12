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Her yıl böceklerin yüzde 2’si yok oluyor!

12.01.2021 15:52 | Son Güncelleme:
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Her yıl böceklerin yüzde 2’si yok oluyor!

Böceklerin iklim değişikliği, böcek ilaçları, herbisitler, ışık kirliliği ve istilacı türler ile tarımsal faktörler ve arazi kullanımındaki değişiklikler sebebiyle yok olduğu belirtildi.

Çalışmalar, dünyada her yıl böcek popülasyonunun yüzde 2’sinin çeşitli sebeplerle yok olduğunu gösterdi.

ABD’de yayınlanan Proceedings of the National Academies of the Sciences dergisinin, dünyanın çeşitli yerlerinden 56 bilim adamının katkı sunduğu makalesinde, dünyada her yıl böceklerin yaklaşık yüzde 2'sinin iklim değişikliği, böcek ilaçları, herbisitler, ışık kirliliği ve istilacı türler ile tarımsal faktörler ve arazi kullanımındaki değişiklikler sebebiyle yok olduğu belirtildi.

Araştırmanın başyazarı ve Connecticut Üniversitesi entomoloğu David Wagner, böcek kaybı oranının diğer türlerden daha büyük olup olmadığının anlaşılması gerektiğini çünkü böceklerin; zehirler, herbisitler ve ışık kirliliği nedeniyle saldırı altında oldukları için yok olmaları noktasında daha fazla endişeye yol açtığını kaydetti.

Wagner, örnek olarak bal arılarının sayısında hastalık, parazitler, böcek ilaçları, herbisitler ve yiyecek eksikliği nedeniyle dramatik düşüş yaşandığını söyledi.

Wagner ayrıca, kral kelebeklerinin Batı ABD'deki iklim değişikliğinden kaynaklanan kuru hava sebebiyle daha az süt otu bitmesi sonucunda beslenme sıkıntısı çektiklerini ve yok olduklarını belirtti.

Amerikan tarımındaki değişikliklerin, nektar için ihtiyaç duyulan yabani otları ve çiçekleri ortadan kaldırdığını vurgulayan Wagner, "Orta batı Amerika’nın büyük bölümünde soya fasulyesi ve mısır dışında dev bir biyolojik çöl yaratıyoruz." dedi.

Entomolog May Berenbaum ise insanların birçoğunun nefret ettiği böceklerin besin zinciri ve atıkların doğal yollarla yok edilmesi konusunda hayati öneme sahip olduklarının altını çizdi.

Çalışmanın, dikkati çekmek istedikleri sorunun ufak bir kısmını gösterdiğini belirten Berenbaum, bilim adamlarının 1 milyon böcek türünü belirlediklerini, muhtemelen henüz keşfedilmemiş 4 milyon tür olduğunu kaydetti.

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