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  4. Her yıl yapılan gelenek! Başına kova geçirip mahallede dolaşıyor

Her yıl yapılan gelenek! Başına kova geçirip mahallede dolaşıyor

09.06.2021 07:01 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Denizli'nin Çal ilçesi Dağmarmara Mahallesinde vatandaşlar, yağmur yağması için her yıl Mayıs ile Haziran aylarında yağmur duası etkinlikleri gerçekleştiriyor. Vatandaşların imece usulü ile yaptığı geleneksel etkinlik kapsamında kurbanlar kesilerek, kazanlarda yöresel yemeklikler pişiriliyor. Etkinlik kapsamında başına kova geçiren bir kişinin başından aşağıya da su dökülüyor.

Her yıl yapılan gelenek! Başına kova geçirip mahallede dolaşıyor

Denizli’nin Çal ilçesinde her yıl Mayıs ile Haziran aylarında yapılan yağmur duası, bu yıl da çeşitli etkinlikler kapsamında düzenlendi. Yağmur yağması için dualar edilirken, kurban kesilerek yemekler hazırlandı.

Yemeklerin vatandaşlara ikram edilmesinin ardından eller semaya açılarak yağmur duası yapıldı. Yağmur duası etkinlikleri kapsamında her yıl yapılan bir adet ise yaşatılmaya devam ediyor.

BİR KİŞİ BAŞINA KOVA GEÇİRİP DOLAŞIYOR

Yüzyıllardır yapılan gelenekler ve çeşitli etkinliklerden biri ise başında kova ile mahallede dolaşarak başından aşağı su dökülüyor. Gelenekte çocuklar maniler söyleyerek yağmur yağmasını isterken, mahalle meydanında hazırlanan alanda hazırlıklar yapıldı. Etkinlik yağmur duası gerçekleştirilmesinin ardından sona erdi.

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(İHA)

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Denizli

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