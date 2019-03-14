"Her zaman yanımızda olan dost Türkiye'dir"

Kuzey Makedonya Dışişleri Bakanı Nikola Dimitrov, "1991 yılında bağımsızlığımızın ilan edilmesinden bugüne kadarki yolculuğumuzda pek çok dostumuzun olmadığı sırada bizim her zaman yanımızda olan bir dost vardı. O dost da Türkiye'dir." ifadelerini kullandı.

Dimitrov, Türkiye'nin Üsküp Büyükelçiliği ile Türkiye Mezunları-Kuzey Makedonya Derneği iş birliğinde düzenlenen çalışma yemeğine katıldı. Yemeğe Dimitrov'un yanı sıra Türkiye'nin Üsküp Büyükelçiliği Misyon Şefi Yardımcısı Umut Lütfi Öztürk ile ülkedeki Türk kurumlarının temsilcileri de iştirak etti.

Çalışma yemeğinde "Değişen dengeler ışığında Makedonya dış politikası" konulu bir konuşma yapan Dimitrov, Kuzey Makedonya ile Türkiye arasındaki ikili ilişkileri değerlendirdi.

Türkiye ile Kuzey Makedonya arasındaki ilişkilerin önemine işaret eden Dimitrov, "1991 yılında bağımsızlığımızın ilan edilmesinden bugüne kadarki yolculuğumuzda pek çok dostumuzun olmadığı sırada bizim her zaman yanımızda olan bir dost vardı. O dost da Türkiye'dir." dedi.