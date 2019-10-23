"Hera'nın Şehri" kadınlara ekmek kapısı oldu

Kadın işçilerin çalışmalarını titizlikle yaptığını anlatan Atik, "Buldukları buluntuların heyecanını bizimle paylaşıyorlar. İşin ciddiyetinin farkındalar. Mesela topraktan çıkan en ufak bir parça da olsa onun alınması gerektiğini biliyorlar." dedi.

Kazı ve Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi (NKÜ) Fen Edebiyat Fakültesi Arkeoloji Bölüm Başkanı Prof. Dr. Neşe Atik, AA muhabirine yaptığı açıklamada, kadın işçilerin çalışmalarından memnun olduğunu söyledi.

Süleymanpaşa ilçesine bağlı Aydoğdu ve Çınarlı mahallelerinden sabah Karaevli Mahallesi'ndeki alana gelen kadınlar, gün boyu tarihi buluntuları çıkarmak için arkeologların kontrolünde kazma kürekle kazı yapıyor.

Karaevli Mahallesi'nde bulunan Hera'nın Şehri Antik Kenti'nde devam eden kazı çalışmalarında 2000 yılından bu yana kadın işçiler de yer alıyor.

- "Kadın işçiler antik kente anlam katıyor"

Kazı çalışmalarının başından bu yana alanda görev yapan kadınların neredeyse bir arkeoloji bölümü öğrencisi kadar bilgili olduğunu ifade eden Atik, "Mevsimine göre değişebiliyor ama işe genellikle sabah sekizde başlıyoruz. Öğlen yemekleri burada yeniliyor. Arada çay molaları oluyor. Tabaka tabaka kazılıyor. Topraktaki her türlü buluntuyu, bu sikke olabilir, figür olabilir, pişmiş toprak, kap parçası olabilir, her şeyi çıkarıyorlar." diye konuştu.

Atik, Türkiye'nin tarihi ve kültürel açıdan kozmopolit bir yapıyı barındırdığını, farklı medeniyetlere ev sahipliği yaptığını vurgulayarak, bu zenginliklere sahip çıkılması gerektiğinin altını çizdi.

Hera'nın Şehri Antik Kenti'nin önemli bir tarihi yapı olduğunu, buradaki buluntuların kadın işçilerle gün yüzüne çıkarılmasının işi daha anlamlı hale getirdiğini belirten Atik, şöyle konuştu:

"Burada 10-12 kadın işçimiz çalışıyor. Çalışma süresi ne kadar uzun olursa işçilerimiz için o kadar iyi çünkü bazıları evini geçindiriyor, çocuklarına bakıyor. Bizim arzumuz çalışma süremizi uzatabilmek, işçi sayısını arttırmak ve Hera'nın Şehri'ni tamamıyla açığa çıkartarak turizme kazandırmaktır. Ana hedefimiz Hera'nın Şehri'nin kültür turizminde baş köşede olması. Bunu da kadın işçilerimiz ile gün yüzüne çıkarmak ayrı bir mutluluk kaynağı."