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Herekol Dağı'nda PKK'nın mayın ve roketleri ele geçirildi

YAŞAM HABERLERİ  | 23.07.2019 17:18 | Son Güncelleme

SİİRT'in Pervari ilçesindeki Herekol Dağı'nda güvenlik güçlerince düzenlenen operasyonda terör örgütü PKK'ya ait mayın ve roketatarlar ele geçirildi.

Herekol Dağı'nda PKK'nın mayın ve roketleri ele geçirildi

PERVARİ (Siirt), (DHA)- SİİRT'in Pervari ilçesindeki Herekol Dağı'nda güvenlik güçlerince düzenlenen operasyonda terör örgütü PKK'ya ait mayın ve roketatarlar ele geçirildi.
Jandarma ve polis özel harekat ekiplerinin katılımıyla Pervari ilçesi kırsalındaki Herekol Dağı'nda terör örgütü PKK'ya operasyon düzenlendi. Operasyon bölgesinde güvenlik güçlerince yapılan aramada PKK'lı teröristlere ait 14 mayın ve 18 roketatar mühimmatı ele geçirildi.
Ele geçirilen patlayıcı ve mühimmatların operasyon bölgesinde imha edildiği bildirildi.

FOTOĞRAFLI

Herekol Dağı'nda PKK'nın mayın ve roketleri ele geçirildiHerekol Dağı'nda PKK'nın mayın ve roketleri ele geçirildiHerekol Dağı'nda PKK'nın mayın ve roketleri ele geçirildiHerekol Dağı'nda PKK'nın mayın ve roketleri ele geçirildi

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