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    4. Herkes akrep burcu sanıyor ama değilmiş! En manipülatif iki burç

    Herkes akrep burcu sanıyor ama değilmiş! En manipülatif iki burç

    Nilgün Akbıyık Nilgün Akbıyık Mynet Kadın / Sağlık Editörü
    06.07.2024 09:27
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    Manipülasyon denildiğinde akla genellikle akrep burcu gelir. Bu konuda ustalaşmış olan başka burçlar da var. Zodyak dünyasında manipülatif olma özelliğiyle tanınan ve etkileyici stratejiler geliştiren iki burç, akrep burcunun bile önüne geçebilir.

    Herkes akrep burcu sanıyor ama değilmiş! En manipülatif iki burç

    Zodyak'ta manipülasyon söz konusu olduğunda, akrep burcunun bu konuda uzman olduğunu düşünmek yaygındır. Sandığınızdan daha etkili olabilen başka burçlar da var. Bu iki burç, insanları şaşırtan stratejileriyle tam bir manipülasyon ustasıdırlar.

    Yengeç ve balık burçları, su elementinin derin duygusal dünyasında yaşayan iki burcu olarak bilinmekle beraber bu duygusal derinlik bazen manipülatif davranışlara da yol açabilir.

    YENGEÇ BURCU (21 HAZİRAN - 22 TEMMUZ)

    YENGEÇ BURCU

    Yengeç burçları, duygusal ve hassas doğalarıyla tanınırlar. Bu özellikleri, onları manipülasyon konusunda ustalaşmış hale getirebilir. Yengeçler, alınganlıklarını ve duygusal tepkilerini kullanarak çevrelerindeki insanları etkileyebilirler. Özellikle tartışmalarda kendilerini mağdur göstererek, karşı tarafı suçlu hissettirme konusunda oldukça başarılıdırlar. Bu sayede, istediklerini elde etmek için duygusal manipülasyonu sıkça kullanırlar.

    BALIK BURCU (19 ŞUBAT - 20 MART)

    BALIK BURCU

    Balık burçları, hayalperest ve sezgisel yapılarıyla bilinirler. Bu sezgisel güçleri, onları manipülasyon konusunda oldukça etkili kılar. Balıklar, karşılarındaki kişilerin duygusal zayıflıklarını sezerek, bu zayıflıkları kendi lehlerine kullanabilirler. Nazik ve yardımsever görünümleri altında, istediklerini elde etmek için ince hesaplar yapabilirler. Balık burçları, empati yeteneklerini kullanarak, karşılarındaki kişileri kendi istekleri doğrultusunda yönlendirebilirler.

    Express


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    Balık burcu Yengeç burcu
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