Herkes aynı dertten mustarip: İşte erkeklerin kıskançlık nedenleri

Kıskançlık kimine göre bir hastalık kimine göre ise modası geçmiş maço bir harekettir. İlişkilerde sadece kıskanan taraf erkekler olmasa da bu konuda daha baskın davranan genelde onlar oluyor. “İnsan sevdiğini kıskanır” mottosunun arkasına sığınarak karşı tarafı baskılama süreci karşılıklı olarak bir süre sonra ilişkinin sonlanmasına neden olabiliyor. Bazıları ise kıskandıklarını belli etmemek için elinden geleni yapar. Peki erkekler neleri kıskanır? İşte madde madde erkeklerin kıskançlık nedenleri...
Erkekler kıskandıklarını sadece dile getirmez. Bazen beden dili çok şey anlatır. Bir ortamda erkek arkadaşınız birden size normalden fazla ilgi göstermeye başladıysa bilin ki kıskançlık alarmı verilmiş demektir. Elinizi daha sıkı tutmalar, herkesin içinde saçınızı okşaması, tüm dikkatinin sizin üzerinde olması gibi durumlardan kıskandığını anlayabilirsiniz.
Normalden daha sinirli konuşuyor olması sizin arkadaşlarınızla buluşacağınız güne denk geldiyse bilin ki bu hareketlerin sebebi kıskançlıktır. Bir de kaçta eve döneceğinizi sorduysa, kıskançlığı kanıtlanmış sayılır.
Bu artık herkesin bildiği bir kural: Erkek arkadaşınız kıyafetinize karışıyorsa net kıskanç biridir. Başkalarının size bakması bile onu rahatsız ediyordur. Yanınızda sürekli gergin ve sinirli biriyle hayatınızı geçirmek ister misiniz?
Ne olursa olsun yanında o olmadan dışarı çıkmanızı istemiyor mu? İşte bir kıskançlık alarmı daha. Özellikle gece dışarı çıkma fikrine şiddetle karşı çıkan erkeklerin bahaneleri her zaman aynıdır: Gece nasıl döneceksin? Ya başına bir şey gelirse... Bir de favori bahane: Dönüşte haber ver ben seni alayım!
Bir anlık telefonunuza dalmanız onun için problemdir. Kiminle konuştuğunuzu, mesajlaştığınızı hemen bilmek isterler. Geçiştirme bir cevap onları daha fazla sinirlendirecektir. Hatta zorla telefonunuzu zorla elinizden almaya kalkabilirler. Bu tarz adamlardan hemen uzak durun.
İsterseniz en yakın arkadaşınız olsun... Kıskanç bir erkek, ondan başka bir erkeğin esprisine kahkahalarla gülmenizden hoşlanmaz. Aynı şekilde tanıdık da olsa bir erkek hakkında konuşulurken samimi kelimeler kullanmanız yine kıskanacağı durumlardır.
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