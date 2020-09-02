Herkes aynı dertten mustarip: İşte erkeklerin kıskançlık nedenleri

Kıskançlık kimine göre bir hastalık kimine göre ise modası geçmiş maço bir harekettir. İlişkilerde sadece kıskanan taraf erkekler olmasa da bu konuda daha baskın davranan genelde onlar oluyor. “İnsan sevdiğini kıskanır” mottosunun arkasına sığınarak karşı tarafı baskılama süreci karşılıklı olarak bir süre sonra ilişkinin sonlanmasına neden olabiliyor. Bazıları ise kıskandıklarını belli etmemek için elinden geleni yapar. Peki erkekler neleri kıskanır? İşte madde madde erkeklerin kıskançlık nedenleri...

BEDEN DİLİNE DİKKAT

Erkekler kıskandıklarını sadece dile getirmez. Bazen beden dili çok şey anlatır. Bir ortamda erkek arkadaşınız birden size normalden fazla ilgi göstermeye başladıysa bilin ki kıskançlık alarmı verilmiş demektir. Elinizi daha sıkı tutmalar, herkesin içinde saçınızı okşaması, tüm dikkatinin sizin üzerinde olması gibi durumlardan kıskandığını anlayabilirsiniz.

KAÇTA DÖNECEKSİN?

Normalden daha sinirli konuşuyor olması sizin arkadaşlarınızla buluşacağınız güne denk geldiyse bilin ki bu hareketlerin sebebi kıskançlıktır. Bir de kaçta eve döneceğinizi sorduysa, kıskançlığı kanıtlanmış sayılır.