Herkes aynı hatayı yapıyor! Dolap düzenlerken sakın bunları yapmayın...

Herkes dolaptan bir parça kıyafet alacakken içeride on parçayı birden dağıtmıştır. Üstelik çoğumuz defalarca dolapları baştan sona düzenlesek de bir hafta içerisinde eski haline döndüğünü görmüşüzdür. Tüm bu keşmekeşten kurtulmak ve dolabınızı uzun süre düzenli tutabilmek için yapmanız ve yapmamanız gerekenlere birlikte bakalım. İşte detaylar!

KIYAFETLERİ ÜST ÜSTE YIĞMAYIN

Bir raf üzerinde üç tane sütun şeklinde kıyafetlerinizi diziyorsanız dağınıklığa davetiye çıkarıyor olabilirsiniz. Çünkü alttaki kıyafeti ne kadar dikkatli alırsanız alın üsttekileri kırıştıracak ya da düşüreceksiniz. Bunun yerine düzen konusunda uzman olan Marie Kondo'nun yöntemini deneyebilirsiniz. Bu tekniğe göre tüm kıyafetler minik bir kare ya da dikdörtgen olacak şeklinde katlanmalı. Katladığınız bu kıyafetleri üst üste değil, yan yana olacak şekilde dizmelisiniz. Böylece aradan bir kıyafet çekip aldığınızda düzen bozulmayacak.

YÜKSEK RAF ARALIKLARI KULLANIN

Mutfak dolabı, gardırop ya da diğer dolaplarda yüksek raf aralıkları varsa mecburen yığıntılar yapmanız gerekir. Bunu önlemek için ihtiyacınız olan alanlar dışında orta ya da küçük aralıklı raflar kullanın. Eğer dolaplarınıza raf eklemeniz ya da raf ayarlarını değiştirmeniz mümkün değilse portatif bir raf kullanabilirsiniz. Bu raflar özellikle mutfak dolaplarında tencereleri ve tabakları ayırmak için idealdir. Yeni bir dolap seçerken de bu duruma dikkat ederseniz eşyalarınızı düzende tutmanız çok daha kolay olacak.