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Herkes aynı hatayı yapıyor! Dolap düzenlerken sakın bunları yapmayın...

Göksi Beköz Göksi Beköz
YAŞAM HABERLERİ  | Son Güncelleme

Ev temizliğinin en zaman alan bölümlerinden bir tanesi olan dolapları çok daha etkili ve kalıcı bir şekilde düzenlemek ister misiniz? Dolapları düzenlerken yapılan yaygın hataları sizin için derledik ve doğru uygulamaları tek tek listeledik. Bu yazıdan sonra dolaplarınızdaki büyük karmaşadan kurtulabilirsiniz.

Herkes aynı hatayı yapıyor! Dolap düzenlerken sakın bunları yapmayın...

Herkes dolaptan bir parça kıyafet alacakken içeride on parçayı birden dağıtmıştır. Üstelik çoğumuz defalarca dolapları baştan sona düzenlesek de bir hafta içerisinde eski haline döndüğünü görmüşüzdür. Tüm bu keşmekeşten kurtulmak ve dolabınızı uzun süre düzenli tutabilmek için yapmanız ve yapmamanız gerekenlere birlikte bakalım. İşte detaylar!

KIYAFETLERİ ÜST ÜSTE YIĞMAYIN

Bir raf üzerinde üç tane sütun şeklinde kıyafetlerinizi diziyorsanız dağınıklığa davetiye çıkarıyor olabilirsiniz. Çünkü alttaki kıyafeti ne kadar dikkatli alırsanız alın üsttekileri kırıştıracak ya da düşüreceksiniz. Bunun yerine düzen konusunda uzman olan Marie Kondo'nun yöntemini deneyebilirsiniz. Bu tekniğe göre tüm kıyafetler minik bir kare ya da dikdörtgen olacak şeklinde katlanmalı. Katladığınız bu kıyafetleri üst üste değil, yan yana olacak şekilde dizmelisiniz. Böylece aradan bir kıyafet çekip aldığınızda düzen bozulmayacak.

YÜKSEK RAF ARALIKLARI KULLANIN

Mutfak dolabı, gardırop ya da diğer dolaplarda yüksek raf aralıkları varsa mecburen yığıntılar yapmanız gerekir. Bunu önlemek için ihtiyacınız olan alanlar dışında orta ya da küçük aralıklı raflar kullanın. Eğer dolaplarınıza raf eklemeniz ya da raf ayarlarını değiştirmeniz mümkün değilse portatif bir raf kullanabilirsiniz. Bu raflar özellikle mutfak dolaplarında tencereleri ve tabakları ayırmak için idealdir. Yeni bir dolap seçerken de bu duruma dikkat ederseniz eşyalarınızı düzende tutmanız çok daha kolay olacak.

DÜZENLEYİCİLERDEN FAYDALANIN

Son yıllarda tüm dolap ve çekmecelerde düzenleyici kullanmak büyük bir kolaylık haline geldi. Çorap, aksesuar, tencere ve kıyafetler için ayrı özelliklerde satılan düzenleyiciler dolapların düzenli kalmasının en büyük sırrı. Özellikle dağınık aile üyeleriniz ve çocuklarınız varsa düzenleyicilerden faydalanabilirsiniz. Bölmeleri sayesinde tüm eşyaları birbirinden ayrı tutan düzenleyiciler, içerisinden eşya alınsa dahi düzenli kalır.

TÜM KIYAFETLERİ DOLAPTA MUHAFAZA ETMEYİN

Gardırobunuz sıkış tıkış görünüyorsa ve aradığınızı bulmak için dolabı epey bir karıştırmanız gerekiyorsa düzene ihtiyaç var demektir. Yapmanız gereken ilk şey iki mevsimin kıyafetlerini dolaptan çıkarmak. Örneğin, eylül ayının sonlarındaysanız dolapta yalnızca kışlıklar ve sonbaharlıklar kalmalı. Diğer kıyafetleri korunaklı bir hurç içerisine koyup baza altına, yüklüğe ya da uygun olan başka bir alana kaldırabilirsiniz. Bu iş için kanepe altlarını kullananların da sayısı azımsanamayacak kadar fazla. Bu sayede dolabınızın yükü hafifler ve her mevsim daha ferah bir gardıropla uğraşırsınız.

Eğer çanta ve ayakkabılarınızı da gardıropta muhafaza etmek zorundaysanız, mümkün olan en küçük kutulardan faydalanmalısınız.


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