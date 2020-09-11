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Herkes bu hatalara düşüyor! Tuvalet fırçasını bu şekilde kullanmak...

Sibel Özdemir Sibel Özdemir
YAŞAM HABERLERİ  | Son Güncelleme

Evi temizlerken gözünüzden kaçırdığınız yerler zamanla bakterilerin yaşayacağı alanlar haline gelebilir, büyüyebilir ve bunlar sağlığımızı etkiler. Sizin için sıklıkla yapılan, çabalarınızı zayıflatan temizlik hatalarını bir araya getirdik.

Herkes bu hatalara düşüyor! Tuvalet fırçasını bu şekilde kullanmak...

Temizlik sırasında yaptığımız ve tüm çabalarınızı tamamen baltalayabilecek belirli hataların bir listesini yaptık.

ÇAMAŞIR MAKİNESİ

Kirli bir çamaşır makinesi tehlikelidir çünkü giysilerinize bakteri ve küfün yayılmasına neden olur. Hem sağlıklı insanlar hem de alerji ve astım hastaları için zararlıdır.
Kir parçacıkları kazanın içinde ve deterjan ve yumuşatıcı bölmelerinin içinde kalabilir. Uzmanlar, çamaşır makinenizi 2 haftada bir temizlemenizi tavsiye ediyor. Çamaşır makinenizde çamaşır olmadan çamaşır suyu veya sitrik asit ile mümkün olan en yüksek sıcaklıkta bir yıkama programı çalıştırın. Çamaşır makinesinin bölmelerini aynı düzenlilikte yıkayınız ve döngüler arasında tamburu kurutmayı unutmayınız.

KLOZET FIRÇASI

Tuvalet fırçası, evinizdeki en kirli nesnelerden biridir. Kutusuna koymadan kurutur ve düzenli olarak dezenfekte ederseniz, üzerindeki bakteri sayısını önemli ölçüde azaltabilirsiniz. Sızdırmaz bir kap, fırçayı kullandığınızda banyonuzun her yerine yayılan bakteri büyümesi için mükemmel bir ortamdır. Fırçayı kurutmak için görseldeki gibi bir yöntem kullanabilirsiniz.

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LAVABO GİDERİ

Lavaboyu temizlerken, sık sık gideri temizlemeyi unuturuz ve bunu ancak içinden kötü bir koku gelmeye başladığında yaparız. Kanalizasyonda yiyecek ve kir parçacıkları kalır, burada bakteriler büyümeye başlar ve basınç altında gidere su döküldüğünde bunlar lavaboya geri döner. Drenajı düzgün bir şekilde temizlemek için bir çorba kaşığı karbonatı gidere koyun, üstüne biraz sirke dökün ve gece bekletin. Sabah gideri kaynar suyla veya çok sıcak suyla yıkayın.

DİŞ FIRÇASI KUTUSU

Şaşırtıcı gerçek şu ki, diş fırçanız 100 milyondan fazla zararlı bakteriye ev sahipliği yapıyor. Ağzınızdaki bakterilerin yanı sıra, diş fırçanız lavabodan ve tuvaletten gelen bakteriler tarafından enfekte olabilir çünkü her sifonu çektiğinizde, bakteriler tuvaletin etrafında 1,8 metreye kadar havaya salınır. Sistit, kalın bağırsak bozuklukları ve disbakteriyoz gibi hastalıklara yol açabilirler. Zararlı etkileri azaltmak için diş fırçanızı lavaboda değil, üstündeki rafta saklayın. Diş fırçası kapağı kullanmak kötü bir fikirdir çünkü bakteri kapalı bir ortamda daha hızlı büyür. Diş fırçanızı kapalı bir bölmede saklama imkanınız varsa, yapın. Diş fırçası tutucunuzu düzenli olarak temizleyin. Diş fırçanızı dezenfekte etmenin en kolay yollarından biri, gargarada 30 saniye veya 2 dakika kaynar suda bekletmektir.

BULAŞIK MAKİNESİ KULLANIMI

Bulaşık makinesini çok sık yıkamanıza gerek yoktur çünkü aslında kendi kendini dezenfekte eder ancak her gün kurutmanız gerekir, aksi takdirde içinde küf oluşabilir. Bulaşık yıkamaya gelince, tabakları bulaşık makinesine nasıl koyduğunuz önemli. Uzmanlar, karbonhidrat kaplı (patates, pilav, makarna) tabakların bulaşık makinesinin ortasına bir daire şeklinde yerleştirilmesini tavsiye ediyor. Protein kaplı (et, peynir, yumurta) yemekler ise bulaşık makinesinin kenarlarına yerleştirilmelidir. Bu şekilde bulaşıklar daha iyi yıkanacak.

DUŞ PERDESİ VE DUŞ BAŞLIĞI

Duş perdesini nadiren temizliyoruz çünkü duş alırken temizlendiğini düşünüyoruz. Ancak bu doğru değil. Siyah küfün daha sık büyüdüğü küvet ile duvar arasındaki perde ve boşluktur. Polietilen perdeleri vinil veya kumaş perdelerle değiştirmek ve ayda bir çamaşır makinesinde yıkamak daha iyidir. Diğer yöntem, onları bir tuz çözeltisine veya sitrik aside batırmaktır. Bundan sonra perdeleri kurulayın. Küvet ile duvar arasındaki boşluğu karbonatla ovalayın ve ardından siyah küften kurtulmak için üstüne sirke püskürtün.

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Her gün duş almamıza rağmen, gece kimse duşu kullanmadığı zamanlarda duş başlığının içinde bakteri üreyebilir. Sonuç olarak sinüs enfeksiyonlarına, bademcik iltihabına ve otite neden olan siyah küf ve stafilokok bakterileri için bir yuva haline gelebilir. Bu nedenle duş almadan önce suyun en az bir dakika akmasına izin vermelisiniz. Duş başlığını her 1-2 haftada bir soda veya sirke çözeltisine batırmayı deneyin.

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