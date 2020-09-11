Herkes bu hatalara düşüyor! Tuvalet fırçasını bu şekilde kullanmak...

Temizlik sırasında yaptığımız ve tüm çabalarınızı tamamen baltalayabilecek belirli hataların bir listesini yaptık. ÇAMAŞIR MAKİNESİ Kirli bir çamaşır makinesi tehlikelidir çünkü giysilerinize bakteri ve küfün yayılmasına neden olur. Hem sağlıklı insanlar hem de alerji ve astım hastaları için zararlıdır.

Kir parçacıkları kazanın içinde ve deterjan ve yumuşatıcı bölmelerinin içinde kalabilir. Uzmanlar, çamaşır makinenizi 2 haftada bir temizlemenizi tavsiye ediyor. Çamaşır makinenizde çamaşır olmadan çamaşır suyu veya sitrik asit ile mümkün olan en yüksek sıcaklıkta bir yıkama programı çalıştırın. Çamaşır makinesinin bölmelerini aynı düzenlilikte yıkayınız ve döngüler arasında tamburu kurutmayı unutmayınız. KLOZET FIRÇASI Tuvalet fırçası, evinizdeki en kirli nesnelerden biridir. Kutusuna koymadan kurutur ve düzenli olarak dezenfekte ederseniz, üzerindeki bakteri sayısını önemli ölçüde azaltabilirsiniz. Sızdırmaz bir kap, fırçayı kullandığınızda banyonuzun her yerine yayılan bakteri büyümesi için mükemmel bir ortamdır. Fırçayı kurutmak için görseldeki gibi bir yöntem kullanabilirsiniz.

LAVABO GİDERİ Lavaboyu temizlerken, sık sık gideri temizlemeyi unuturuz ve bunu ancak içinden kötü bir koku gelmeye başladığında yaparız. Kanalizasyonda yiyecek ve kir parçacıkları kalır, burada bakteriler büyümeye başlar ve basınç altında gidere su döküldüğünde bunlar lavaboya geri döner. Drenajı düzgün bir şekilde temizlemek için bir çorba kaşığı karbonatı gidere koyun, üstüne biraz sirke dökün ve gece bekletin. Sabah gideri kaynar suyla veya çok sıcak suyla yıkayın. DİŞ FIRÇASI KUTUSU Şaşırtıcı gerçek şu ki, diş fırçanız 100 milyondan fazla zararlı bakteriye ev sahipliği yapıyor. Ağzınızdaki bakterilerin yanı sıra, diş fırçanız lavabodan ve tuvaletten gelen bakteriler tarafından enfekte olabilir çünkü her sifonu çektiğinizde, bakteriler tuvaletin etrafında 1,8 metreye kadar havaya salınır. Sistit, kalın bağırsak bozuklukları ve disbakteriyoz gibi hastalıklara yol açabilirler. Zararlı etkileri azaltmak için diş fırçanızı lavaboda değil, üstündeki rafta saklayın. Diş fırçası kapağı kullanmak kötü bir fikirdir çünkü bakteri kapalı bir ortamda daha hızlı büyür. Diş fırçanızı kapalı bir bölmede saklama imkanınız varsa, yapın. Diş fırçası tutucunuzu düzenli olarak temizleyin. Diş fırçanızı dezenfekte etmenin en kolay yollarından biri, gargarada 30 saniye veya 2 dakika kaynar suda bekletmektir.