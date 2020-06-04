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Herkes bu kedinin huysuzluğunu konuşuyor!

İLGİNÇ HABERLER  | 04.06.2020 13:02 | Son Güncelleme

Ruh hali yüzünden okunan ve huysuz kedi tahtının bir numaralı adayı sevgili Kitzia ile tanışın.

Herkes bu kedinin huysuzluğunu konuşuyor!

Kitzia, sahibi Viktoriia Otdielnova ile birlikte Florida’da yaşıyor. Ukrayna asıllı olan Viktoriia, 6 yıldır ABD’de yaşıyor, mesleği ise fotoğrafçılık. Kitzia’nın böylesi ilgi çekici fotoğraflara sahip olması çok da sürpriz değil. Huysuz kedi Kitzia’nın Instagram’da 45 bin takipçisi var.

İşte Kitzia’nın en huysuz fotoğrafları;

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Sosyal medya kullanıcıları, Kitzia’nun fotoğraflarına bakarken oldukça eğleniyor. Bazıları, fotoğrafların eşsiz olduğunu düşünürken, bazı kullanıcılar da Kitzia’nın köpek suratına sahip olduğunu düşünüyor. Fakat sonuç ne olursa olsun, Kitzia gerçekte oldukça sevimli ve oyuncu bir kedi.

Ancak tıpkı diğer evcil hayvanlarda olduğu gibi zaman zaman kızdığı da oluyor. Kitzia, böyle zamanlarda sert sert bakmayı gerçekten çok iyi biliyor.

2 yıl önce, Nisan 2018’de sahibi Viktoriia, Kitzia için bir Instagram hesabı açtı. Kitzia’nın tuhaf görünse de çok arkadaş canlısı olduğunu söyleyen ilk paylaşım ise 821 beğeni almıştı.

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Kitzia’nın sahibi, çocukluğundan beri fotoğraf çekmekle ilgileniyor ve bu alanda oldukça tutkulu. Viktoria için fotoğraf çekmek bir meslekten veya bir hobiden çok daha fazlası olmuş.

Viktoriia bu tutkusunu web sitesinde “Sonsuza kadar kalacak anılar yaratmak çok hoşuma gidiyor. Fotoğrafçılık kişiliğimin bir parçası ve sonsuz bir enerji kaynağı” sözleriyle anlatıyor. Böylesi enerjik ve tutkulu bir sahibi olduğu için Kitzia’nın arkadaş canlısı ve eğlenceli bir kedi olmasına şaşırmamak gerek. Yüz ifadesi tam tersi olduğunu söylese de.

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