Herkes bu kedinin huysuzluğunu konuşuyor!

Kitzia, sahibi Viktoriia Otdielnova ile birlikte Florida’da yaşıyor. Ukrayna asıllı olan Viktoriia, 6 yıldır ABD’de yaşıyor, mesleği ise fotoğrafçılık. Kitzia’nın böylesi ilgi çekici fotoğraflara sahip olması çok da sürpriz değil. Huysuz kedi Kitzia’nın Instagram’da 45 bin takipçisi var.

İşte Kitzia’nın en huysuz fotoğrafları;

Sosyal medya kullanıcıları, Kitzia’nun fotoğraflarına bakarken oldukça eğleniyor. Bazıları, fotoğrafların eşsiz olduğunu düşünürken, bazı kullanıcılar da Kitzia’nın köpek suratına sahip olduğunu düşünüyor. Fakat sonuç ne olursa olsun, Kitzia gerçekte oldukça sevimli ve oyuncu bir kedi.

Ancak tıpkı diğer evcil hayvanlarda olduğu gibi zaman zaman kızdığı da oluyor. Kitzia, böyle zamanlarda sert sert bakmayı gerçekten çok iyi biliyor.

2 yıl önce, Nisan 2018’de sahibi Viktoriia, Kitzia için bir Instagram hesabı açtı. Kitzia’nın tuhaf görünse de çok arkadaş canlısı olduğunu söyleyen ilk paylaşım ise 821 beğeni almıştı.

Kitzia’nın sahibi, çocukluğundan beri fotoğraf çekmekle ilgileniyor ve bu alanda oldukça tutkulu. Viktoria için fotoğraf çekmek bir meslekten veya bir hobiden çok daha fazlası olmuş.