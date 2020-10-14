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Herkes bu sırrı isteyecek! Ankastre ocağı pırıl pırıl yapan yöntem

Gökçen Bektaş Gökçen Bektaş
YAŞAM HABERLERİ  | Son Güncelleme

Ankastre setler mutfakta oldukça şık bir görüntü yaratır ancak temizliği bir hayli yorucudur. Özellikle cam ocakların temizliği gerçek anlamda zorlar. Ocak üzerinde zorlu lekeler olmasa bile ankastrelerde büyük izler bırakır. Peki bunun üstesinden nasıl gelinir? İşte işinizi kolaylaştıran temizlik sırrı.

Herkes bu sırrı isteyecek! Ankastre ocağı pırıl pırıl yapan yöntem

Ankastre ocak temizliği için sizlere harika bir temizlik tüyosu vereceğiz. Ocağınızın ilk günkü gibi parlamasını ve lekelerden tamamen arınmasını istiyorsanız malzemeleri hazırlayın!

TEMİZLEMEK İÇİN MALZEMELER

Bir yemek kaşığı karbonat
2 yemek kaşığı su
Sirke
Peçete
Diş fırçası

İlk olarak ocağın göz kısımlarını çıkarın.
Ardından karbonatı ocağın her bir yerine gelecek şekilde serpiştirin. Karbonat üzerine suyu gezdirin.
Diş fırçası yardımıyla ocağın her yanını fırçayalın.
Ardından sprey şişenin içine sirke koyun. Karbonatın üzerine sirkeyi fısfıs yardımıyla sıkın.
Bir dakika beklettikten sonra ocağın üzerini peçeteler ile kaplayın.
Beş dakika sonra peçetelerle yüzeyi temizleyin. Ardından mikrofiber temiz ıslak bir bezle son olarak ocağı silin. İşte bu kadar!


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