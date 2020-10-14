Herkes bu sırrı isteyecek! Ankastre ocağı pırıl pırıl yapan yöntem

Ankastre ocak temizliği için sizlere harika bir temizlik tüyosu vereceğiz. Ocağınızın ilk günkü gibi parlamasını ve lekelerden tamamen arınmasını istiyorsanız malzemeleri hazırlayın!
Bir yemek kaşığı karbonat
2 yemek kaşığı su
Sirke
Peçete
Diş fırçası
İlk olarak ocağın göz kısımlarını çıkarın.
Ardından karbonatı ocağın her bir yerine gelecek şekilde serpiştirin. Karbonat üzerine suyu gezdirin.
Diş fırçası yardımıyla ocağın her yanını fırçayalın.
Ardından sprey şişenin içine sirke koyun. Karbonatın üzerine sirkeyi fısfıs yardımıyla sıkın.
Bir dakika beklettikten sonra ocağın üzerini peçeteler ile kaplayın.
Beş dakika sonra peçetelerle yüzeyi temizleyin. Ardından mikrofiber temiz ıslak bir bezle son olarak ocağı silin. İşte bu kadar!
Okuyucu Yorumları 0 yorum