Herkes bu sırrı isteyecek! Ankastre ocağı pırıl pırıl yapan yöntem

Ankastre ocak temizliği için sizlere harika bir temizlik tüyosu vereceğiz. Ocağınızın ilk günkü gibi parlamasını ve lekelerden tamamen arınmasını istiyorsanız malzemeleri hazırlayın!

TEMİZLEMEK İÇİN MALZEMELER

Bir yemek kaşığı karbonat

2 yemek kaşığı su

Sirke

Peçete

Diş fırçası

İlk olarak ocağın göz kısımlarını çıkarın.

Ardından karbonatı ocağın her bir yerine gelecek şekilde serpiştirin. Karbonat üzerine suyu gezdirin.

Diş fırçası yardımıyla ocağın her yanını fırçayalın.

Ardından sprey şişenin içine sirke koyun. Karbonatın üzerine sirkeyi fısfıs yardımıyla sıkın.

Bir dakika beklettikten sonra ocağın üzerini peçeteler ile kaplayın.

Beş dakika sonra peçetelerle yüzeyi temizleyin. Ardından mikrofiber temiz ıslak bir bezle son olarak ocağı silin. İşte bu kadar!



