Herkes bu yöntemi konuşuyor: Camdaki nemi 65 kuruşla yok etti! Rutubet ve küf sorununa evdeki en ucuz çözüm...

Soğuk havalarda pek çok evde görülen pencere buğulanması, hem görüntü kirliliğine hem de rutubet ve küf gibi ciddi sorunlara yol açabiliyor. Ancak sosyal medyada paylaşılan basit bir yöntem, bu sorunu neredeyse yok ettiği iddiasıyla gündem oldu. Sadece 65 kuruşluk bir ürünle camlardaki gece buharlaşmasını durdurduğunu söyleyen bir kullanıcı, deneyimini anlatarak binlerce kişinin dikkatini çekti. İşte detaylar…

Sedef Karatay

Kış aylarında camlarda oluşan yoğunlaşma pek çok kişinin karşılaştığı yaygın bir sorun. Sıcak ve nemli havanın soğuk cam yüzeyiyle temas etmesi sonucu oluşan su damlacıkları; küf, rutubet ve çürümeye kadar giden problemlere yol açabiliyor. Özellikle mutfak, banyo ve yatak odası gibi nemin yüksek olduğu alanlarda bu durum daha sık görülüyor.

65 KURUŞLA SORUNU ORTADAN KALDIRDI

Bir kadın ise yalnızca 65 kuruşluk bir ürünle bu sorunu büyük ölçüde çözdüğünü söyleyerek dikkat çekti. Kadın, özellikle yatak odasında sabahları camlarında yoğun bir buhar tabakası oluştuğunu belirtti. Pencereleri ara ara havalandırmak belli ölçüde işe yarasa da, tamamen çözüm olmadığını ifade etti.

ESKİ BİR YÖNTEM: CAM KENARINA TUZ KOYMAK

Eskilerden beri bilinen bir yöntem olan 'cam kenarına tuz koyma' fikrini araştıran kadın, başlangıçta bunun işe yarayacağından pek emin olmadığını söyledi. Yine de denemek için marketten sadece 65 kuruş değerinde bir paket sofra tuzu aldı. Gece yatmadan önce küçük bir kaseye doldurduğu tuzu pencere kenarına koyduğunu söyledi.

ERTESİ SABAH ŞAŞIRTAN SONUÇ

Sabah uyandığında camlarda neredeyse hiç buğu olmadığını, kasedeki tuzun ise nemlenmiş durumda olduğunu açıkladı. Bu da tuzun gece boyunca havadaki fazla nemi çektiğini gösterdi.

Bu yöntemi birkaç gündür uyguladığını söyleyen kadın, tuzun nem seviyesine göre birkaç günde bir değiştirilmesi gerektiğini de belirtti.

TUZ NEDEN İŞE YARIYOR?

Tuz, doğal yapısı gereği havadaki nemi çekme özelliğine sahiptir. Bu nedenle basit ve oldukça ekonomik bir doğal nem alıcı görevi görüyor. Sofra tuzu, ince taneli olduğu için nemi daha hızlı çekiyor. Nem oranına göre tuz birkaç gün veya haftada bir yenilenmeli. Yalnızca yatak odasında değil, banyo, mutfak ve diğer odalarda da kullanılabilir.

CAMDAKİ BUHARI TAMAMEN YOK ETMESE DE AZALTIYOR

Uzmanlara göre tuz yöntemi, camlarda oluşan buharı tamamen ortadan kaldırmasa da önemli ölçüde azaltabilir. Bu da hem camların daha temiz görünmesini sağlayacağını, hem de rutubet ve küf oluşumunun önüne geçmeye yardımcı olabileceğini gösteriyor.

