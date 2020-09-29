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Herkes bu yöntemi konuşuyor! Geceleri tuvalete bir diş sarımsak koyun

Gökçen Bektaş Gökçen Bektaş
YAŞAM HABERLERİ  | Son Güncelleme

Temizlik konusunda her geçen gün yeni bir yöntem öğreniyoruz. Sonu gelmeyen enteresan temizlik tüyolarından biri de tuvalete sarımsak koymak. Kulağa tuhaf gelse de etkilerini öğrenince siz de hemen deneyeceksiniz.

Herkes bu yöntemi konuşuyor! Geceleri tuvalete bir diş sarımsak koyun

Tuvalet temizliğinde sarımsak kullanmak kimin aklına gelirdi ki? Sadece bir diş sarımsak kullanarak tuvalet içindeki bakterilerin yayılmasını önleyebilirsiniz.

Alisin adlı madde içeren sarımsak, güçlü bir kokuya sahiptir. Bu kokuya neden olan allisin maddesi sayesinde bakterilere karşı korur ve tuvalette mantarların gelişmesini önler.

GECEDEN TUVALETE KOYUN

Bir diş sarımsağı soyun. Klozetin içine koyun ve sifonu çekmeyin. Bir gece boyunca bu şekilde bekletin ve tuvaleti kullanmayın. Sabah kalktığınızda sifonu çekebilirsiniz. Bu işlemi haftada 2 kez uygularsanız klozetin içinde küf gelişimini ve bakterileri önlemiş olursunuz.

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