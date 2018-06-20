Herkes dalga geçiyordu ama şimdi onun için sıraya giriyorlar

Elle, proksimal femoral fokal yetersizlik (Doğuştan Uyluk Kısalığı) ile doğan nadir görülen bir doğum kusuruyla dünyaya geldi.

Elle, dünyanın onu nasıl algılayacağı konusunda gergindi, ancak görüntüsünün müzik kariyerindeki hedeflerini etkilemesine izin vermedi.

Genç kadın websitesinde ''Kamu imajının her şey olduğu bir dünyada şüphelerim vardı ancak geleneksel güzellik standartlarına karşı çıkmaktan korkmuyorum'' diyor.

Marsha, ''Çocukken yaşıtlarım yürüyüşümle dalga geçiyordu ve bu beni çok incitiyordu. Düz yürümek için çok uğraştım ama yapamadım. 16 yaşında sadece ampute'lerin yer aldığı bir kampa katıldım. Burası kendimi sevme ve kabul etme yeriydi diyebilirim. O andan itibaren bedenimi kucaklayacağıma ve benim gibi olan insanlara güven aşılayacağıma söz verdim'' diye ekliyor.

''Dezavantaj olarak gördüğünüz şey belki de sizi en değerli kılan şeydir'' diyen Marsha Elle'yi Instagram'da 19 binden fazla kişi takip ediyor. Şarkıcılığın yanında modelik kariyerine de devam eden Elle, firmaların modellik tekliflerine ise yetişmekte zorlandığını söylüyor.