KADIN

Herkes dalga geçiyordu ama şimdi onun için sıraya giriyorlar

Azra'nın Günlüğü Azra'nın Günlüğü
YAŞAM HABERLERİ  | 20.06.2018 10:36 | Son Güncelleme

Şarkıcı, şarkı yazarı, model, motivasyon konuşmacısı ve ampute olan Marsha Elle, interneti sadece güzel sesiyle değil, aynı zamanda diğer ampute'lere bir örnek oluşturmak ve güven vermek için kullanıyor.

Herkes dalga geçiyordu ama şimdi onun için sıraya giriyorlar

Elle, proksimal femoral fokal yetersizlik (Doğuştan Uyluk Kısalığı) ile doğan nadir görülen bir doğum kusuruyla dünyaya geldi.

1

Elle, dünyanın onu nasıl algılayacağı konusunda gergindi, ancak görüntüsünün müzik kariyerindeki hedeflerini etkilemesine izin vermedi.

2

Genç kadın websitesinde ''Kamu imajının her şey olduğu bir dünyada şüphelerim vardı ancak geleneksel güzellik standartlarına karşı çıkmaktan korkmuyorum'' diyor.

5

Marsha, ''Çocukken yaşıtlarım yürüyüşümle dalga geçiyordu ve bu beni çok incitiyordu. Düz yürümek için çok uğraştım ama yapamadım. 16 yaşında sadece ampute'lerin yer aldığı bir kampa katıldım. Burası kendimi sevme ve kabul etme yeriydi diyebilirim. O andan itibaren bedenimi kucaklayacağıma ve benim gibi olan insanlara güven aşılayacağıma söz verdim'' diye ekliyor.

10

''Dezavantaj olarak gördüğünüz şey belki de sizi en değerli kılan şeydir'' diyen Marsha Elle'yi Instagram'da 19 binden fazla kişi takip ediyor. Şarkıcılığın yanında modelik kariyerine de devam eden Elle, firmaların modellik tekliflerine ise yetişmekte zorlandığını söylüyor.

Doğuştan Uyluk Kısalığı

Uyluk kemiğinin doğuştan kısa olması anne karnında iken bu kemiğin oluşumundaki bir aksaklıktan kaynaklanır. Kalça ekleminin olmaması, kalça eklemini oluşturan kemiklerde gelişim geriliği, uyluk kemiğinin tam olarak ama boyu kısa oluşmuş olması veya kemiğin hiç oluşmamış olması gibi farklı ciddiyette tutulumlar gösterebilir.

Hastalığın oluşumunda bazen tam çözülmemiş bir ailesel yatkınlık olabilmekle birlikte genellikte hastalar ailedeki ilk vaka olmaktadırlar.

YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Marsha Elle proksimal femoral fokal yetersizlik Doğuştan Uyluk Kısalığı

En Çok Okunan Haberler

Survivor Ümit Karan'dan o yarışmacıya övgü 'Adam gibi adam'

Survivor Ümit Karan'dan o yarışmacıya övgü 'Adam gibi adam'

Survivor 104. bölüm fragmanı! Hakan Hatipoğlu ve Hilmi Cem'in şok kavgası

Survivor 104. bölüm fragmanı! Hakan Hatipoğlu ve Hilmi Cem'in şok kavgası

Kim Kardashian poposu için estetik yaptırmanıza gerek yok! İşte popo kaldırma hareketleri

Kim Kardashian poposu için estetik yaptırmanıza gerek yok! İşte popo kaldırma hareketleri

Herkes dalga geçiyordu ama şimdi onun için sıraya giriyorlar

Herkes dalga geçiyordu ama şimdi onun için sıraya giriyorlar

Çocuk sahibi olduktan sonra sadece anneler değişmiyor! Babalar da değişir

Çocuk sahibi olduktan sonra sadece anneler değişmiyor! Babalar da değişir

Boyun Fıtığı Belirtileri

Boyun Fıtığı Belirtileri

İlginizi Çekebilir

Meghan Markle'ın 25 bin TL'lik elbisesi perdeye benzetildi

Meghan Markle'ın 25 bin TL'lik elbisesi perdeye benzetildi

Güney Afrikalı model Candice Swanepoel doğurdu doğuracak!

Güney Afrikalı model Candice Swanepoel doğurdu doğuracak!

Otel havuzundaki uygunsuz görüntü tepki topladı! Kimseye aldırmadan bacaklarını tıraş etti

Otel havuzundaki uygunsuz görüntü tepki topladı! Kimseye aldırmadan bacaklarını tıraş etti

Dört yıl boyunca annesiyle fotoğraf çekti, son fotoğrafı binlerce kişiyi ağlattı

Dört yıl boyunca annesiyle fotoğraf çekti, son fotoğrafı binlerce kişiyi ağlattı

Fizik kurallarını alt üst eden bu anneleri kızlarından ayırmak imkânsız

Fizik kurallarını alt üst eden bu anneleri kızlarından ayırmak imkânsız

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Meghan Markle'ın 25 bin TL'lik elbisesi perdeye benzetildi

Meghan Markle'ın 25 bin TL'lik elbisesi perdeye benzetildi

Blog yazarı Chessie King takipçilerinin her isteğini yerine getirdi bakın ortaya ne çıktı

Blog yazarı Chessie King takipçilerinin her isteğini yerine getirdi bakın ortaya ne çıktı

Klonlanmış gibi! Kardashian kardeşi Kylie ile aynı giyinirse...

Klonlanmış gibi! Kardashian kardeşi Kylie ile aynı giyinirse...

Estetik faciası! Yüzüne çimento enjekte edildi, tanınmaz hale geldi

Estetik faciası! Yüzüne çimento enjekte edildi, tanınmaz hale geldi

Güney Afrikalı model Candice Swanepoel doğurdu doğuracak!

Güney Afrikalı model Candice Swanepoel doğurdu doğuracak!

Hayalini kurduğu vücuda 51 bin TL ödedi! Sarkan derileri gündem oldu

Hayalini kurduğu vücuda 51 bin TL ödedi! Sarkan derileri gündem oldu

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.