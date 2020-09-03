Herkes iç çamaşırlarını yanlış yöntemlerle yıkıyor! İdeal temizlik için...

İç çamaşırlarının temizliği, kişisel hijyen ve sağlık açısından oldukça önemli olduğu için diğer kıyafetlere göre yıkama işlemi büyük bir önem taşır. Bu nedenle iç çamaşırlarını yıkarken doğru yöntemlerin izlenmesi gerekir. Hangi konulara dikkat etmeniz ve iç çamaşırlarınızı nasıl yıkamanız gerektiğini merak ediyorsanız konunun inceliklerine derinlemesine bir göz atmaya ne dersiniz? LEKELERE YIKAMADAN ÖNCE MÜDAHALE EDİN Genellikle iç çamaşırlarındaki lekeleri gidermek için hemen onları çamaşır makinesinin yüksek sıcaklığına atarız. Fakat oluşan lekeleri gidermek için yapmanız gereken bu değildir. Sıcak sudan önce soğuk su kullanmak, her zaman lekenin çıkmasına yardım eder. Bunun için leke çıkarıcı spreyi lekenin üzerine sıkın ve yarım saat beklettikten sonra makinenizde yıkayın. Özellikle beyaz renkli çamaşırlar yıkıyorsanız, ter gibi lekeleri gidermek için bir miktar bulaşık deterjanını aynı ölçüdeki hidrojen peroksit ile karıştırın ve lekenin üzerine sürün. Ardından çamaşırınızı yıkayın.

BENZER ÇAMAŞIRLARLA YIKAYIN İç çamaşırlarınızı sadece iç çamaşırlarla birlikte yıkayın. Böylece hassas olan çamaşırlarınız aynı program ve aynı ısıda yıkandığında hem daha hijyenik olur hem de tasarruf etmiş olursunuz. Ayrıca iç çamaşırlarınızı diğer kıyafetlerinizle birlikte yıkadığınızda fermuarlı ve düğmeli olanlar iç çamaşırlarınıza zarar verebilir. YIKAMA FİLESİ KULLANIN Özellikle sütyenler ve dantelli iç çamaşırları bozulmaya ve yıpranmaya daha yatkın olduğu için çamaşır filesinin içinde yıkamanız çok daha doğru bir tercih olur. Sütyenlerinizi bu filelerin içinde yıkasanız bile kopçalarını birbirine takmayı unutmamalısınız. Çamaşır fileniz yoksa yastık kılıfı da kullanabilirsiniz. Balensiz ya da desteksiz sütyenlerin renklerini de göz önünde bulundurarak 40 derecede yıkayabilirsiniz. Ancak balenli ve destekli çamaşırlarınızda 30 dereceyi ve hassas programı tercih etmelisiniz. Eğer iç çamaşırlarınız dantelli, baskılı ya da çok fazla süslüyse çamaşırları elde yıkamalısınız. Elde yıkarken ise çok sıcak olmayan su kullanmalı ve elde yıkama için özel üretilen deterjanları kullanmalısınız. Sıkma işlemini yaparken de çok dikkatli davranmalı gerekirse hiç sıkma yapmadan çamaşırlarınızı asmalısınız.