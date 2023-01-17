Herkes İstanbul'u merak ederken 50 ile kar uyarısı geldi! Tarih vererek çarpıcı görseli paylaştı: "Doğudan bir canavar..."

Hava durumu uzmanlarından ve Meteoroloji’den kar yağışı ile ilgili son değerlendirmeler peş peşe gelmeye devam ediyor. Son gelen verilere göre bugün ve bu hafta sonuna kadar yurtta kar yağışı ve yağmur yok ancak bu sürecin ardından kara kış çok fena gelebilir.

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METEOROLOJİ'DEN 50 İLE KAR UYARISI

Meteoroloji pazar ve pazartesi olmak üzere kar yağışı beklenen 50 şehri tek tek açıklarken Meteoroloji uzmanı Kerem Ökten de tüm Türkiye'yi etkisi altına alması beklenen kar yağışı ile ilgili önemli açıklamalarda bulundu.

17 Ocak Salı günü (bugün) yurtta ciddi bir yağış beklenmiyor. Ancak Meteoroloji verilerine göre, önümüzdeki Pazar günü 22, Pazartesi günü de 28 şehirde kar yağışı bekleniyor. Öte yandan lodos fırtınası da İstanbul'u etkisi altına alırken tüm vatandaşlar kar yağışının ne zaman olacağını sorgulamaya devam ediyor.

KEREM ÖKTEN KAR YAĞIŞI İÇİN TARİH VEREREK DEĞERLENDİRME YAPTI

Henüz netleşmeyen bir karlı sistemin var olduğunu belirten Kerem Ökten, önceki gün yaptığı paylaşımında takipte olduklarını belirterek, "Önümüzdeki süreci tüm Türkiye için bir değerlendirelim. 3 gün boyunca lodos ile havalar ısınacak. 24 Ocak'a kadar devam. Sonra havalar soğumaya başlayacak. Ay sonu gücü ve etki alanı henüz netleşmeyen bir karlı sistem var. Takibini hep beraber yapacağız..." ifadelerini kullanmıştı.

"KUTUPTAKİ SOĞUKLAR BÖYLE DIŞARI ÇIKACAK"

Ökten bugün yaptığı bir paylaşımda da “Ay sonu karlı sistemini takibe devam ediyoruz. Aşağıdaki Stratosfer. Bunu takip etme sebebim; Şubat'ta doğudan bir canavar gelebilir. Onun kesinleşmesi olayı. Mavi yuvarlak kutbun merkezindeyken soğukları hapsediyordu. Kırmızı maviyi öldürdüğünde kutuptaki soğuklar dışarı çıkacak” dedi.

Ökten, paylaşımına bu radar görüntüsünü de ekledi.

"BALKANLARDAN GELİYOR, TÜM YURDU ETKİSİ ALTINA ALACAK"

Balkanlar'dan gelecek olan karın tüm Türkiye'yi etkisi altına alacağını belirten Kerem Ökten, şu ifadeleri kullandı:

"Avrupa modeli büyük bir karlı sistemin temelini attı. Bu sefer gelecek olan karlı sistemin ilk olarak Balkanlara inme ihtimali yüksek olduğundan Ülkemizin tamamı etkilenebilir. Geçen seneki gibi Karadeniz üzerinden gelmiyor. Balkanlara inince Tüm Türkiye faydalanabiliyor..."

"AY SONUNU BEKLEYECEĞİZ"

Meteoroloji Uzmanı Prof. Dr. Orhan Şen de bu haftaya Avrupa'ya kar geleceğini ifade ederken Türkiye tahminlerini şu sözlerle paylaştı:

"Bizde bu hafta yağmurda batıda 1-2 gün. Türkiye ye KAR yağışı için ay sonunu bekleyeceğiz."

PAZAR GÜNÜ 22, PAZARTESİ 28 İLDE KAR YAĞIŞI VAR

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, son dakika olarak güncel hava durumu tahminini paylaştı. Açıklanan rapora göre, ülke genelinde bugün yağış beklenmiyor. Ancak yağışların Pazar günü 22 ilde, Pazartesi günü ise 28 ilde kendini göstermesi bekleniyor.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, Pazar ve Pazartesi günü yaşanması beklenen kar yağışı konusunda vatandaşlara dikkatli ve tedbirli olmaları konusunda uyarıda bulundu.

Pazar günü kar yağışı beklenen 22 il şöyle:

Ankara, Eskişehir, Bolu, Kırşehir, Karabük, Kastamonu, Çankırı, Kırıkkale, Çorum, Amasya, Tokat, Sivas, Yozgat, Aksaray, Nevşehir, Niğde, Kayseri, Malatya, Tunceli, Erzincan, Bayburt ve Gümüşhane.

Pazartesi günü kar yağışı beklenen 28 il şöyle:

Bolu, Çankırı, Karabük, Kastamonu, Çorum, Yozgat, Amasya, Kırşehir, Niğde, Kayseri, Tokat, Sivas, Gümüşhane, Bayburt, Erzincan, Erzurum, Tunceli, Elazığ, Bingöl, Muş, Bitlis, Şırnak, Hakkari, Van, Ağrı, Iğdır, Kars ve Ardahan.

