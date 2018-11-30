Herkes Koreli kadınların güzellik sırlarının peşinde! Huş mucizesini duymuş muydunuz?

İPEKBÖCEĞİ KOZALARI DOĞAL YÜZ TEMİZLEYİCİ OLARAK KULLANILIYOR Kozalar, ipekböceklerinin işlenerek, ham ipek iplikten yapılmış gövdesidir. Ancak Güney Koreli kadınlar cilde peeling uygulanması ve derinlemesine bir temizlik için bu kozaları kullanıyor. KIRMIZI ŞARAP ETKİSİ Kırmızı şaraplı güzellik ürünleri bu yıl gerçek bir trend. Kırmızı şarabın antioksidanlar açısından son derece zengin olduğu ve yaşlanma karşıtı ve nemlendirici özelliklere sahip olduğu söylenir. Bu madde artık maskeler, kremler, esanslar ve hatta dudak nemlendiricilerinde bile kullanılıyor. KABARCIK KİL MASKELER Bu maskeler hava ile temas ettiğinde kan dolaşımını artırır, cildi taze ve parlak hissetiren oksijen kabarcıkları üretir. Ve elbette, yüzünüzün kabarcıklı bir bulut haline dönüşmesini izlemek son derece eğlenceli! MÜKEMMEL YÜZ ŞEKLİ İÇİN V MASKELER Gerçekten garip görünmelerine rağmen, bu maskelerin çift çene problemi ile savaşmak için süper etkili oldukları söyleniyor ve cildinizi sıkılaştırıyor. BROKOLİ BİR YEMEKTEN DAHA FAZLASI

Brokoliye dayanamayanlar için müthiş bir haber: Artık bu sebzenin sağlıklı ve faydalı özelliklerinden faydalanabilirsiniz! Brokoli ile güzellik ürünleri şu anda yükselişte. Bu bileşenin cildi beslediği, akneleri tedavi ettiği ve hatta kollajen üretimini artırdığı söyleniyor. HUŞ AĞACI SUYU Huş suyu, huş ağaçlarından elde edilen bir şuruptur. Cildiniz için faydalı olan 17 amino asit, mineral, enzim, protein, antioksidan ve vitamin içerdiği söylenir. Huş suyu, Güney Koreli kadınların vazgeçilmezleri arasındadır. Huş ağacı, Türkiye sınırları içerisinde de yetişmeye elverişli bir ağaç türüdür. Bu ağacı, Anadolu’nun kuzeydoğusundaki yüksek yerlerde görmek mümkündür. Soğuğa dayanıklı bir tür olup, diğer ağaçlar ile de uyum içerisinde yetişir. Çayı için; bir kaşık dolusu huş ağacı kabuğunun 15 dakika kaynar suda tutulması gerekmektedir. Bitkinin faydalı olduğunu iddia eden araştırmacılar, çayının günde 2-5 bardak tüketilmesi gerektiğini savunuyorlar. Huş ağacının kabuğundan elde edilen doğal betulinik asit, haricen deriye de uygulanabilmektedir. Huş ağacı, böbreklerin düzenli bir şekilde çalışmasına yardımcı olur, idrar söktürür.

Böbrek yetmezliğine iyi gelmektedir.

Ödem atar.

Kan temizleyici özelliği ile bilinir.

Saçları canlandırarak kepek sorununu ve saç dökülmelerini önler. Sağlıklı saçlara ulaşmak için bilmeniz gerekenler bu yazımızdadır.

Sedef ve egzama gibi hastalıklara şifa olur.

Ayak kokusunu giderir. Ayak kokusunun gidermenin diğer yollarını öğrenmek için tıklayın.

Kas ağrılarına, eklem iltihabı ağrılarına, baş ağrılarına iyi gelen bir ağrı kesici özelliği vardır.

İshale ve mesane iltihabına da fayda etmektedir.

Romatizma ağrılarına birebirdir.

Öksürüğü keser.

En çok kullanıldığı alan ise böbrek taşlarını düşürme üzerindeki etkisidir.

Huş ağacının kabuklarından ve dallarından çıkarılan katran, deri hastalıklarına iyi gelir. GERÇEK BİR SAUNA ETKİSİ OLUŞTURUR Bu maskenin malzemeleri, deriye ve havaya temas ettiğinde kendi kendine ısınmaya başlar, bu da saunaya benzer bir etki yaratır - gözeneklerinizi açar ve cildi gerçekten taze ve temiz hissettirir. Yine de, bu güzellik ürününün görünüşü gerçekten garip.