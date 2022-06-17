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Herkes merak ediyor: Kadınların gömlekleri neden erkeklerden farklı ilikleniyor?

17.06.2022 15:23 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kıyafetlerde yapılan bazı detaylar ilgi çekici olabiliyor. Erkeklerin ve kadınların kıyafetlerinde farklılık görülebiliyor. Bu farklılıklar arasında bulunan gömleklerin farklı yönde iliklenmesinin nedeni herkes tarafından merak ediliyor. Bunun altında yatan nedenin tarihte yaşanan olaylar ile ilgili olduğu öğrenildi.

Herkes merak ediyor: Kadınların gömlekleri neden erkeklerden farklı ilikleniyor?

Kıyafetlerinizi giyerken gözünüze ufak detaylar takılıyor olabilir. Bunlar iç çamaşırında fiyonk bulunması, kotların cep kısmında ek küçük cep olması gibi detaylar olabiliyor. Bazı detaylar ise kadınların ve erkeklerin giysileri arasında farklılık yaratıyor. Erkeklerin gömleklerinin düğmeleri sağda iken kadınların solda olmasının nedeni merak ediliyor. Bunun altında yatan neden 13. Yüzyıla dayanıyor.

KADINLAR HİZMETÇİLER TARAFINDAN GİYDİRİLİYOR

Düğmeler 13. Yüzyılda icat ediliyor. Düğmeler o dönemlerde oldukça pahalı fiyata satılıyor. O zamanlarda yaşayan zengin kadınlar kendi başlarına giyinmek yerine hizmetçileri tarafından giydiriliyorlar. Birçok insan sağlak olduğu için karşısındaki kişiyi bu şekilde giydirmek işini kolaylaştırıyor. Bu gelenek bugün birçok gömlekte uygulanıyor.

ASKERİYE KURALLARI İLE İLGİLİ

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Erkeklerin gömleklerinin düğmesinin sağda olması ise askeriyeye dayanıyor. Kural, erkeklerin çoğunluğunun sağ elini kullandığını ve sağdaki düğmeyi iliklemenin, gömleğinin içine sıkıştırılmış bir silaha 'baskın' taraftan erişmeyi kolaylaştıracağını varsayıyor.

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