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  4. Herkes sebebini merak ediyor! Ordu'da esrarengiz koku panik yarattı

Herkes sebebini merak ediyor! Ordu'da esrarengiz koku panik yarattı

27.08.2022 19:59 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Ordu’nun Ünye ilçesinde meydana gelen olay panik yarattı. Bir sokakta etkili olan yanık kokusu vatandaşları tedirgin etti. Kokunun yayıldığı iddia edilen binada kimse olmazken, ekiplerin saatler süren çabasına rağmen kokunun nedeni bulunamadı.

Herkes sebebini merak ediyor! Ordu'da esrarengiz koku panik yarattı

İlçenin Kaledere Mahallesi Dumlupınar Sokak üzerinde bulunan vatandaşlar giderek artan kokunun yayıldığını fark etti. Kokunun etkisi giderek artarken, sokakta bulunan esnaflar dışarı çıktı. Kokunun bir yanık kokusu olduğunu söyleyen mahalle sakinleri durumu Ordu Büyükşehir Belediyesi Ünye İtfaiye Amirliği ekiplerine haber verdi. Kısa sürede olay yerine gelen ekipler polislerin eşliğinde kokunun yayıldığı iddia edilen binada incelemelerde bulundu.

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NEDENİ BULUNAMADI

Kokunun geldiği iddia edilen binada itfaiye ve polis ekipleri uzun süreli araştırma yaptı. 6 katlı binanın ulaşılamayan dairesine itfaiye ekipleri uzattıkları merdivenle girerek daire içerisinde araştırma yaptı. Ekipler binanın çevresinde yaptıkları araştırmalarda kokunun nedenini bulamazken, mahalleli çevredeki esnaflar ise yaşanılan panik sonrası rahat bir nefes aldı. (İHA)

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Ordu koku
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