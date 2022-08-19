Herkes yanlış biliyor: Zevk değil acı veriyor!

Seks sadece bir maraton seansı olarak tanımlandığında mı gerçekten harika? Bir kadını memnun etmenin tek yolu onunla saatler geçirmek mi? Seks bütün gece sürünce mi iyi yoksa kısa olanı mı makbul?

Bunlar, seks süresi söz konusu olduğunda birçok kişinin aklında olan birkaç sorudur. Uzmanlara göre beş dakikadan az süren seks erken boşalma olarak kabul ediliyor. Dolayısıyla beş dakika kimileri için çok kısa görünse de kimileri için tatmin edici sayılabilir.

Seks süresi için “mükemmel” zaman veya daha doğrusu “tatlı nokta” söz konusu olduğunda, ne hedeflenmeli?

SEKS NE KADAR SÜRMELİ?

Araştırmaya göre, mükemmel seks süresi üç ila 13 dakika arasındadır. Penn State Erie araştırmacıları Eric Corty ve Jenay Guardiani, tatlı noktayı belirlemek için Seks Terapisi ve Araştırma Derneği'nin 50 üyesiyle anket yaptı. Tanımlanan ilişki aktivite süreleri:

1-2 dakika arası çok kısa

3-7 dakika arası yeterli

7-13 dakika arası arzu edilen

30 dakika çok uzun

KLİŞELERE İNANILIYOR!

Araştırmayı yapan uzmanlar, “Maalesef günümüzün popüler kültürü, cinsel aktiviteyle ilgili klişeleri pekiştirdi. Pek çok erkek ve kadın, büyük penisler, kaya gibi sert ereksiyonlar ve tüm gece süren cinsel ilişki gibi fantezi modeline inanıyor gibi görünüyor." açıklamasında bulundu.

Psikoloji doçenti olan baş yazar Eric Corty, “Bu, hayal kırıklığı ve memnuniyetsizlik için uygun bir durum gibi görünüyor” diye ekledi.

ZEVKTEN ÇOK ACI VERİR

Kadınlarda orgazm yaklaşık beş dakikaya ihtiyaç duyan erkeklerin aksine yaklaşık 20 dakika sürse de uzun süreli derin sürtünme çoğu kadın için zevkten çok acı verir.

Kadınların % 82'si, maraton uzunluğundaki seks seanslarıyla hiçbir ilgisi olmayan klitoral uyarıya ihtiyaç duyar.

Seks terapisti ve Becoming Cliterate kitabının yazarı Laurie Mintz, "Ayrıca, çok fazla giriş-çıkış eylemi bir kadının kurumasına ve acı çekmesine neden olabilir" diyor.



