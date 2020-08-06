Herkes yanlış maskara seçiyor! Kirpik tipine göre maskara seçerken...

Bir kozmetikçiye girdiğinizi düşünün. Karşınıza çeşit çeşit rimel markası çıkacaktır. Hatta aynı rimel markasının birçok çeşidiyle karşılaşacaksınız. Hangisini alacağınızı bilememeniz çok doğal. Doğru rimeli seçmek için çok fazla şey bilmenize gerek yok aslında. En önemli olan şey kendi kirpik yapınızı tanımanız. Peki hangi kirpik tipine hangi maskara kullanılmalı?

İNCE VE SEYREK KİRPİKLER

İnce ve seyrek yapıdaki kirpiklerin daha dolgun görünmesi için ihtiyacınız olan maskara, kalın ve sık telli fırçası olan maskaralardır. Maskaranın koyu renkli olmasına dikkat edin. Böylece kirpikleriniz daha dolgun ve yoğun görünecektir. Maskarayı kirpiklerinizin diplerinden itibaren sürmeye başlayın. Diplerden uçlara doğru zikzak hareketlerle sürmeye dikkat edin. Böylece tek tek ayrılacak, birbirine yapışmayacaktır.

KISA VE DÜZ KİRPİKLER

Kısa ve düz kirpiklerden beklenen uzun ve kıvrık olmalarıdır. Bunun için olması gereken maskara fırçası ise ince ve yay gibi kıvrımlı olan fırça tipi. Bu türde bir maskara kullanarak kirpiklerinizi uzatabilir ve kıvrık hale getirebilirsiniz. Öncesinde kirpik kıvırıcı kullanabilirsiniz. Böylece kirpikleriniz daha uzun süre uzun ve kıvrık kalır. Maskarayı sürerken fırçayı düz bir şekilde sürmek yerine döndürerek sürerseniz kirpikleriniz daha kıvrık olacaktır.