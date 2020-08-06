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Herkes yanlış maskara seçiyor! Kirpik tipine göre maskara seçerken...

Göksi Beköz Göksi Beköz
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Hiç makyaj yapmadığımız günlerde dahi sadece maskara sürmek, yüzümüze ışıltı ve renk katar, bakışlarımızı derinleştirir. Bu yüzden maskaralar bir makyajın olmazsa olmazıdır. Maalesef ki maskaranızdan bazen istediğiniz sonucu alamamış olabilirsiniz. Bu doğru maskarayı seçemediğiniz için olabilir. İşte bu yüzden sizler için bir rehber hazırladık.

Herkes yanlış maskara seçiyor! Kirpik tipine göre maskara seçerken...

Bir kozmetikçiye girdiğinizi düşünün. Karşınıza çeşit çeşit rimel markası çıkacaktır. Hatta aynı rimel markasının birçok çeşidiyle karşılaşacaksınız. Hangisini alacağınızı bilememeniz çok doğal. Doğru rimeli seçmek için çok fazla şey bilmenize gerek yok aslında. En önemli olan şey kendi kirpik yapınızı tanımanız. Peki hangi kirpik tipine hangi maskara kullanılmalı?

İNCE VE SEYREK KİRPİKLER

İnce ve seyrek yapıdaki kirpiklerin daha dolgun görünmesi için ihtiyacınız olan maskara, kalın ve sık telli fırçası olan maskaralardır. Maskaranın koyu renkli olmasına dikkat edin. Böylece kirpikleriniz daha dolgun ve yoğun görünecektir. Maskarayı kirpiklerinizin diplerinden itibaren sürmeye başlayın. Diplerden uçlara doğru zikzak hareketlerle sürmeye dikkat edin. Böylece tek tek ayrılacak, birbirine yapışmayacaktır.

KISA VE DÜZ KİRPİKLER

Kısa ve düz kirpiklerden beklenen uzun ve kıvrık olmalarıdır. Bunun için olması gereken maskara fırçası ise ince ve yay gibi kıvrımlı olan fırça tipi. Bu türde bir maskara kullanarak kirpiklerinizi uzatabilir ve kıvrık hale getirebilirsiniz. Öncesinde kirpik kıvırıcı kullanabilirsiniz. Böylece kirpikleriniz daha uzun süre uzun ve kıvrık kalır. Maskarayı sürerken fırçayı düz bir şekilde sürmek yerine döndürerek sürerseniz kirpikleriniz daha kıvrık olacaktır.

HACİMLİ VE DÜZ KİRPİKLER

Hacimli kirpiklere sahipseniz işiniz daha kolay demektir. Tek yapmanız gereken düz kirpiklerinizi kaldırıp kıvırmak. Bunun için maskara seçiminizi asimetrik kılları olan kıvrık fırçalı maskaralardan yapmanız gerekiyor.

YAPIŞIK KİRPİKLER

Yapışık kirpikler hacimli olsalar dahi iç içe geçtikleri için cansız ve zayıf görünürler. Bu tarz kirpikleri maskara uygulamadan önce bir kirpik tarağı ile taramanız, kirpiklerin ayrılmasını sağlar ve maskaradan daha iyi sonuç almanıza yardımcı olur. Maskara seçiminde ise kısa ve sık kıllı fırçalar bu tarz kirpikler için idealdir. Ayrıca kullandığınız ürünü maskara fırçasına gereğinden fazla almamaya çalışın. Aksi takdirde kirpikleriniz daha çok yapışacaktır. Maskara sürmeden önce fırçayı temiz bir bezle silmek de aynı şekilde kirpiklerinizin yapışmasını önleyecektir.

RENKSİZ KİRPİKLER

Kirpikleriniz renksiz ise, uzun ve hacimli dahi olsa cansız gözükecektir. Sizin için en ideal maskara tipi ise ekstra renk verici maskara çeşitleridir. Böylece kirpiklerinizi birkaç ton koyulaştırarak daha canlı bir görünüme kavuşabilirsiniz.

  • Bunların dışında kirpiklerinizi beslemek için göz serumları kullanabilirsiniz.

  • Mutlaka uyumadan önce maskaranızı silmelisiniz.

  • Son olarak da son kullanma tarihi geçmiş maskarayı asla kullanmayınız.
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