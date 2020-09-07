Herkes yanlış yapıyor! Ocakları temizlerken bunlara dikkat etmezseniz...

Kararmış ocak görüntüsünden kurtulmanın birbirinden farklı yöntemleri var. Hassas mutfak ürünlerinin başında gelen ocakların, üretildiği malzemeye göre temizlenmesi gerekir. Sürekli yanınızda bulundurmanız gereken nemli bir bez ile birlikte doğal ürünlere de ihtiyacınız olur. Ocağınızı kısa sürede temizleyip keyif kahvesi içmeye hazır mısınız?
KARARAN OCAKLARI PARLATMA ZAMANI!
Mutfağınızın en sık kullanılan alanlarından biri olan ocak, zamanla karararak ilk günkü parlaklığını yitirir. Doğal yöntemler ile ışıl ışıl bir görüntüye kavuşmasını sağlayabilir ve temizliğin keyfini sürebilirsiniz. Uygulamanız gereken yöntemler şöyle:
Beyaz sabunu rendeleyip derin bir kabın içerisine yerleştirebilirsiniz. Ardından, kaynayan sıcak suyu sabunun üzerine döküp ocak gözlerini de içerisine atarak 1 gece bekletebilirsiniz. Durulayıp çamaşır sulu sert bir telle ovabilirsiniz.
Ocak gözlerini sıcak suyun içerisine atıp kararan yerlerinin yumuşamasını bekleyebilirsiniz. Tel ve bulaşık deterjanı ile ovduğunuz gözleri duruladıktan sonra rahatlıkla kullanabilirsiniz.
OCAĞA GÖRE TEMİZLEME YÖNTEMLERİ
Ocağınızın üretildiği malzemeyi öğrendikten sonra doğru temizleme tekniklerini belirleyip uygulayabilirsiniz. Seramik, emaye, ankastre ve çelik ocaklar için temizleme yöntemleri:
Cam yüzeyli bir ocağa sahipseniz, tel ya da sert bezlerle temizlememeniz gerekir. Nemli bir bez yardımıyla hassas hareketler uygulayarak ocağınızı kir ve yağdan arındırabilirsiniz. Ocağın göstergelerinin olduğu bölümleri dikkatli bir şekilde temizleyebilirsiniz. Kullanmak için kurumasını beklemeyi unutmayın!
Emaye ocaklar, bez ile birlikte yapacağınız baskıya karşı oldukça dayanıklı. Çamaşır sodası, sirkeli ya da limonlu su hazırlayıp dilerseniz her gün temizleyerek ocağınızı uzun süre güvenli bir şekilde kullanabilirsiniz.
Son dönemlerde kullanımı artan ankastre ve inox ocakları, bebek yağı veya özel deterjanlar ile temizleyebilirsiniz. Doğru yöntemler ile güvenli ve sağlıklı bir kullanım sağlayabilirsiniz.
Dayanıklı ev eşyalarından biri olan çelik ocaklarda oluşan kir ve yağ lekelerini limon ya da sirkeli su ile temizleyebilir, portakal ve limon gibi meyvelerle de silebilirsiniz. Tanecikli deterjanların ocağınızı çizebileceğini unutmayın. Düzenli kullanım ile göz alıcı, parlak ocaklara kavuşabilirsiniz.
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