Herkes yanlış yapıyor! Ocakları temizlerken bunlara dikkat etmezseniz...

Kararmış ocak görüntüsünden kurtulmanın birbirinden farklı yöntemleri var. Hassas mutfak ürünlerinin başında gelen ocakların, üretildiği malzemeye göre temizlenmesi gerekir. Sürekli yanınızda bulundurmanız gereken nemli bir bez ile birlikte doğal ürünlere de ihtiyacınız olur. Ocağınızı kısa sürede temizleyip keyif kahvesi içmeye hazır mısınız?

KARARAN OCAKLARI PARLATMA ZAMANI!

Mutfağınızın en sık kullanılan alanlarından biri olan ocak, zamanla karararak ilk günkü parlaklığını yitirir. Doğal yöntemler ile ışıl ışıl bir görüntüye kavuşmasını sağlayabilir ve temizliğin keyfini sürebilirsiniz. Uygulamanız gereken yöntemler şöyle: