KADIN
  1. Haberler Haberler
  2. KADIN
  3. YAŞAM
  4. Herkes yanlış yapıyor! Ocakları temizlerken bunlara dikkat etmezseniz...

Herkes yanlış yapıyor! Ocakları temizlerken bunlara dikkat etmezseniz...

Göksi Beköz Göksi Beköz
YAŞAM HABERLERİ  | Son Güncelleme

Evin kalbi mutfak, mutfağın da odak noktası ocak! Yemeklerinizin mimarı ocak, sağ kolunuz olarak görev yapar. Yemek pişirirken sıçrayan yağlar, dökülen yemekler zamanla zor lekelere dönüşür. Yemeklerinizi ilk günkü gibi temiz ve pırıl pırıl gözüken ocağınızda pişirmenin keyfini yaşamaya ne dersiniz?

Herkes yanlış yapıyor! Ocakları temizlerken bunlara dikkat etmezseniz...

Kararmış ocak görüntüsünden kurtulmanın birbirinden farklı yöntemleri var. Hassas mutfak ürünlerinin başında gelen ocakların, üretildiği malzemeye göre temizlenmesi gerekir. Sürekli yanınızda bulundurmanız gereken nemli bir bez ile birlikte doğal ürünlere de ihtiyacınız olur. Ocağınızı kısa sürede temizleyip keyif kahvesi içmeye hazır mısınız?

KARARAN OCAKLARI PARLATMA ZAMANI!

Mutfağınızın en sık kullanılan alanlarından biri olan ocak, zamanla karararak ilk günkü parlaklığını yitirir. Doğal yöntemler ile ışıl ışıl bir görüntüye kavuşmasını sağlayabilir ve temizliğin keyfini sürebilirsiniz. Uygulamanız gereken yöntemler şöyle:

  • Beyaz sabunu rendeleyip derin bir kabın içerisine yerleştirebilirsiniz. Ardından, kaynayan sıcak suyu sabunun üzerine döküp ocak gözlerini de içerisine atarak 1 gece bekletebilirsiniz. Durulayıp çamaşır sulu sert bir telle ovabilirsiniz.

  • Ocak gözlerini sıcak suyun içerisine atıp kararan yerlerinin yumuşamasını bekleyebilirsiniz. Tel ve bulaşık deterjanı ile ovduğunuz gözleri duruladıktan sonra rahatlıkla kullanabilirsiniz.

  • Sirkeli karışımın etkisinden de yararlanabilirsiniz. Sirke, limon tuzu ve suyu karıştırdıktan sonra ocak gözlerini bu karışımın içine koyup karıştırabilirsiniz. Kararan yerler yumuşadıktan sonra sabunla ovalayıp parlatabilirsiniz.

    • OCAĞA GÖRE TEMİZLEME YÖNTEMLERİ

    Ocağınızın üretildiği malzemeyi öğrendikten sonra doğru temizleme tekniklerini belirleyip uygulayabilirsiniz. Seramik, emaye, ankastre ve çelik ocaklar için temizleme yöntemleri:

    • Cam yüzeyli bir ocağa sahipseniz, tel ya da sert bezlerle temizlememeniz gerekir. Nemli bir bez yardımıyla hassas hareketler uygulayarak ocağınızı kir ve yağdan arındırabilirsiniz. Ocağın göstergelerinin olduğu bölümleri dikkatli bir şekilde temizleyebilirsiniz. Kullanmak için kurumasını beklemeyi unutmayın!

    • Emaye ocaklar, bez ile birlikte yapacağınız baskıya karşı oldukça dayanıklı. Çamaşır sodası, sirkeli ya da limonlu su hazırlayıp dilerseniz her gün temizleyerek ocağınızı uzun süre güvenli bir şekilde kullanabilirsiniz.

    • Son dönemlerde kullanımı artan ankastre ve inox ocakları, bebek yağı veya özel deterjanlar ile temizleyebilirsiniz. Doğru yöntemler ile güvenli ve sağlıklı bir kullanım sağlayabilirsiniz.

    • Dayanıklı ev eşyalarından biri olan çelik ocaklarda oluşan kir ve yağ lekelerini limon ya da sirkeli su ile temizleyebilir, portakal ve limon gibi meyvelerle de silebilirsiniz. Tanecikli deterjanların ocağınızı çizebileceğini unutmayın. Düzenli kullanım ile göz alıcı, parlak ocaklara kavuşabilirsiniz.

    • Mutfağınıza şıklık getiren seramik ocakları temizlerken bez seçimine dikkat edin. Ocakların lekelenen bölgelerine diş macunu sürüp nemli bir mikrofiber silebilirsiniz. Her kullanımdan sonra nemli bezle silerek yağ ve kirlerin yerleşmesini önleyebilirsiniz.
    GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
    Türkiye'nin Maldivleri doldu taştı! 'Jandarma sürekli uyarıyor' Türkiye'nin Maldivleri doldu taştı! 'Jandarma sürekli uyarıyor'
    Bu detaya dikkat etmezseniz... Makyaj malzemeleri büyük tehlike saçıyor!Bu detaya dikkat etmezseniz... Makyaj malzemeleri büyük tehlike saçıyor!
    Temizlik yaparken bu ürünleri asla birbirine karıştırmayın! Çok büyük sorunlara yol açıyor...Temizlik yaparken bu ürünleri asla birbirine karıştırmayın! Çok büyük sorunlara yol açıyor...
    YORUMLARI GÖR ( 0 )
    En Çok Okunan Haberler
    Ünlü oyuncular koronavirüse yakalandı! Dizinin çekimleri durduruldu
    Ünlü oyuncular koronavirüse yakalandı! Dizinin çekimleri durduruldu
    MasterChef'ten elenen isim belli oldu!
    MasterChef'ten elenen isim belli oldu!
    Kahvaltınızda çiğ olarak her gün yediğinizde...
    Kahvaltınızda çiğ olarak her gün yediğinizde...
    İşte günlük burç yorumları!
    İşte günlük burç yorumları!
    7 -13 Eylül haftalık burç yorumu!
    7 -13 Eylül haftalık burç yorumu!
    Ortak sorun utandırıyor!
    Ortak sorun utandırıyor!
    İlginizi Çekebilir
    En çok tercih edilen tıraş makineleri
    En çok tercih edilen tıraş makineleri
    Lavabo altı dolaplarınızda bunları uygularsanız daha düzenli olacak! Çubukla...
    Lavabo altı dolaplarınızda bunları uygularsanız daha düzenli olacak! Çubukla...
    2020’nin en çok tercih edilen televizyon markaları ve modelleri
    2020’nin en çok tercih edilen televizyon markaları ve modelleri
    İşte burçlara göre en iyi saç modelleri
    İşte burçlara göre en iyi saç modelleri
    Makineden çıkan kıyafetler meğer bu yüzden kötü kokuyormuş! Engellemek çok kolay...
    Makineden çıkan kıyafetler meğer bu yüzden kötü kokuyormuş! Engellemek çok kolay...
    Okuyucu Yorumları 0 yorum
    Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
    Diğer Haberler
    Sakın bu hatayı yapmayın! Gardırop ve içindeki giysiler mahvolabilir...
    Sakın bu hatayı yapmayın! Gardırop ve içindeki giysiler mahvolabilir...
    Bu detaya dikkat etmezseniz... Makyaj malzemeleri büyük tehlike saçıyor!
    Bu detaya dikkat etmezseniz... Makyaj malzemeleri büyük tehlike saçıyor!
    Faydalarını öğrenenler ananas detoksuna başlıyor! Ünlü oyuncu öyle bir kilo verdi ki..
    Faydalarını öğrenenler ananas detoksuna başlıyor! Ünlü oyuncu öyle bir kilo verdi ki..
    Kararan ocak gözlerini 3 dakikada pırıl pırıl yapan yöntem
    Kararan ocak gözlerini 3 dakikada pırıl pırıl yapan yöntem
    Bahçenizi ve çiçekleri sirke ile tanıştırın! Mucizevi etkilere sahip...
    Bahçenizi ve çiçekleri sirke ile tanıştırın! Mucizevi etkilere sahip...
    Cilt bakımı için en pratik yöntem! Evde aloe vera jeli, suyu ve yağı hazırlayarak...
    Cilt bakımı için en pratik yöntem! Evde aloe vera jeli, suyu ve yağı hazırlayarak...
    İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

    Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.