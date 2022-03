Herkesin aklında aynı soru: Covid-19 sonrası geçmeyen öksürük için ne yapmalı?

İki sene önce hayatımıza giren ve her şeyi değiştiren Covid-19 (koronavirüs) virüsü her geçen gün farklı varyantlarla bulaşma hızını sürdürüyor. Yeni semptomlar her geçen gün kendini göstermeye devam ediyor. Covid-19'u atlatan birçok insanda en sık görülen durum ise geçmeyen öksürük.

GEÇMEYEN ÖKSÜRÜKLE NASIL BAŞA ÇIKILIR?

Mayıs 2021'de yapılan bir araştırma, Covid ile ilgili bir öksürüğün enfeksiyondan bir gün gibi erken bir zamanda ortaya çıkma eğiliminde olduğunu ve tipik olarak 5 güne kadar devam ettiğini gösterdi. İnsanların %5'inde öksürük dört haftadan fazla sürebilir.

Daha önceki enfeksiyon türlerinin en yaygın belirtileri arasında öksürük, ateş, yoğun kas ağrıları, tat veya koku kaybı yer alır. Çok şiddetli vakalarda, ayrıca şiddetli vakalarda göğüste basınç ve nefes darlığı gibi daha zorlu semptomlara rastlanabilir. Soğuk algınlığından gribe veya kendi başına basit bir boğaz ağrısına kadar herhangi bir şey olabileceğinden, öksürüğü çözmeye çalışmak için en can sıkıcı olanlardan biri olabilir. Peki nasıl ayırt edebilirsiniz?

COVİD’DEN SONRA ÖKSÜRÜK NASIL GEÇER?

Uzmanlar, Covid-19 ile gelen öksürüğün genellikle kuru ve sonunda kendini kendine geçmesi gerektiğini vurguluyor. Virüsün yarattığı tahriş, enfeksiyon ve iltihaplanma temizlendikten sonra öksürüğün de kendi kendine geçmesi beklenir. Ancak geçmiyorsa bunları yapmanızda fayda var!

İyi haber şu ki, Covid’e yakalandıktan sonra öksürük şurubu, boğaz pastili gibi reçetesiz ilaçlarla öksürüğü rahatlatabilirsiniz. Bitkisel çaylar da bu süreçte hem vücudunuza çok iyi gelecek hem de öksürüğü iyileştirmede önemli bir rol oynayacaktır.

İYİLEŞTİKTEN SONRA GEÇMEYEN ÖKSÜRÜK İÇİN NE ZAMAN DOKTORA GİDİLMELİ?

Uzmanlar yaşam kalitenizi düşürecek, rutininizi sınırlayacak kadar şiddetli, nefes alma sorunu yaşamanıza neden olan ve dört haftadan uzun süren öksürükler için doktora başvurmanız gerektiğini söylüyor.