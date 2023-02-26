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Herkesin gözü onlarda! Çin burcuna göre en çekici 4 burç

26.02.2023 10:41 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Burçlarımız karakter özelliklerimiz kadar fiziksel görünüşümüzü de etkileyebiliyor. Ancak çekici bir insan olmak için sadece güzel veya yakışıklı olmak yetmiyor. Çekici insanlar auraları sayesinde toplumda oldukça ilgi görüyor. Çin astrolojisine göre en çekici kişiler aşağıdaki burçlardan ortaya çıkıyor.

Herkesin gözü onlarda! Çin burcuna göre en çekici 4 burç

Çekici olmak doğuştan gelen bir özellik olarak görülüyor. Görünüşümüze yaptığımız ufak müdahaleler daha güzel veya yakışıklı olmamızı sağlayabiliyor. Ancak çekici olmak maalesef ki sonradan kazanılamıyor. Astrolojide en çekici burçları temsil eden burçlar aşağıda yer alıyor. Çin burcu, hepsi farklı temel özelliklere sahip 12 hayvanla temsil ediliyor. Peki görünüm ve genel aura açısından sizinki en çekici olanlardan biri mi?

ÇİN ASTROLOJİSİNDE EN ÇEKİCİ BURÇLAR

SIÇAN (1948, 1960, 1972, 1984, 1996, 2008, 2020)

Sıçan, istikrarlı, güvenilir ve çalışkan oldukları için çekicidir ve başka kişileri anında rahat hissettirir. Sıçan cömerttir ve başkalarından nadiren bir şey ister - bunu kendileri yapmaktan mutlu olurlar. Bu burcun kendine güvenen, güçlü doğası diğer burçları kendine çeker ve onlar başkaları için "özel bir coşku" gösterecek tiplerden değildir, bu da çevrelerindeki insanları etkilemek için daha çok uğraşmalarına neden olur.

TAVŞAN (1951, 1963, 1975, 1987, 1999, 2011, 2023)

Tavşan genellikle geleneksel olarak çekicidir - "kadınlar seksi, erkekler ise yakışıklıdır." Erkekler, "zayıf" olduğu ve kahramanlık içgüdülerine ilham verdiği için dişi Tavşan'a ilgi duyar. Spot ışığına doğru yönelerek, "o genellikle kalabalığın odak noktasıdır ve kolayca bulunabilir". Erkek Tavşan, müstakbel partnerler için çekicidir çünkü şeytani derecede yakışıklı olma eğilimindedirler ve kişilik açısından "iyi bir izlenim bırakırlar".

AT (1954, 1966, 1978, 1990, 2002, 2014, 2026)

Atların başkalarının kalbini kazanan özelliği ruhu ve beynidir - "onlar son derece zeki ve yeteneklidirler. Genellikle dinç, hevesli ve tutkuludurlar, başkalarını kolayca yönlendirir veya motive ederler." İnsanlar etraflarında olmak isterler ve genellikle bir grubun tam merkezindedirler.

HOROZ (1957, 1969, 1981, 1993, 2005, 2017, 2029)

Horoz, genellikle muhteşem görülür. Estetik bakış açıları sayesinde doğru kıyafeti nasıl seçeceklerini bilirler. "İş hayatında genellikle başarılı oldukları ve iş hayatında belirli bir yeteneğe sahip oldukları için, maddi güvenliği olmayanlar için çok çekicidirler" dedi.

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